Mỹ nhân xinh đẹp khiến sao Cape Verde lao lên khán đài tìm sau khi lập siêu phẩm

Trong cuộc đối đầu với Argentina ở vòng 1/16 World Cup 2026, Sidny Lopes Cabral đã có bàn thắng để đời với siêu phẩm cứa lòng chân phải để gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde trong hiệp phụ. Vỡ òa trong niềm vui sướng, anh chàng này đã phi thẳng lên khán đài để ăn mừng cùng bạn gái Jayley da Cruz.

Sidny Lopes Cabral lao lên khán đài tìm bạn gái để ăn mừng trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất tại World Cup 2026

Khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau có lẽ sẽ trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất tại World Cup 2026. Mặc dù hành trình của Cape Verde đã khép lại nhưng những gì họ tạo nên tại giải đấu lần này thực sự khiến người ta phải ngã mũ kính phục.

Sau đó vài tiếng, mỹ nhân này đã đăng bức ảnh này lên với lời chia sẻ đầy cảm xúc. “Em biết anh có thể làm được nhưng được cả thế giới cùng chứng kiến như vậy là điều thực sự khó quên. Em nghĩ khuôn mặt mình không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

Em biết anh đã dày công tập luyện ra sao để có thể được đứng tại đây. Điều đó giải thích vì sao giây phút này có ý nghĩa nhiều hơn một bàn thắng. Em cảm thấy tự hào về anh, cả trong và ngoài sân cỏ. Anh xứng đáng có được tất cả. Em sẽ mãi là người hâm mộ lớn nhất cả lúc vui lẫn lúc buồn. Yêu anh”.

Lời chia sẻ đầy xúc động này khiến Jayley da Cruz trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngay sau bài đăng này, tài khoản của mỹ nhân này đã có thêm hàng chục, thậm chí là hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Một số hình ảnh đẹp về Jayley da Cruz