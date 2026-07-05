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World Cup 2026

Video bóng đá Canada - Marocco: "Cơn mưa" thẻ phạt (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026

(Vòng 1/8) Hiệp một diễn ra thiếu chất lượng chuyên môn khi cả hai đội đều thi đấu rời rạc và liên tục bị ngắt quãng.

   

Hiệp một diễn ra thiếu chất lượng chuyên môn khi cả hai đội đều thi đấu rời rạc và liên tục bị ngắt quãng. Trọng tài Michael Oliver thậm chí còn bận rộn hơn cả hai thủ môn vì phải xử lý nhiều tình huống phạm lỗi và va chạm.

Đáng chú ý, đã có 6 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ. Đây cũng mới là trận đấu thứ hai trong lịch sử World Cup knock-out chứng kiến 6 thẻ vàng trong hiệp một, sau cuộc đối đầu giữa Brazil và Ghana năm 2006.

Canada nhập cuộc khá hứa hẹn và tạo ra một số cơ hội đáng kể, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, Morocco thi đấu khá bế tắc và còn chịu tổn thất về lực lượng khi tiền đạo chủ lực Saibari buộc phải rời sân vì chấn thương ở phút 22.

Tỷ số hiệp 1: Canada 0-0 Morocco

Đội hình xuất phát

Canada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea, Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed, Jonathan David, Oluwaseyi.

Morocco: Bounou, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannous, Saibari.

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Trực tiếp bóng đá Canada - Morocco: Đại diện châu Phi nhân đôi cách biệt (World Cup)
Trực tiếp bóng đá Canada - Morocco: Đại diện châu Phi nhân đôi cách biệt (World Cup)

(Vòng 1/8) Ounahi lần thứ hai chọc thủng lươi đồng chủ nhà Canada, nhân đôi cách biệt cho Morocco.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

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-05/07/2026 00:59 AM (GMT+7)
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