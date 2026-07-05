Tin nóng bóng đá World Cup 5/7: Ancelotti xác nhận Neymar đủ sức đá 90 phút

Ancelotti xác nhận Neymar đủ sức đá 90 phút

HLV Carlo Ancelotti xác nhận Neymar đã hoàn toàn đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút tại World Cup 2026. Nhà cầm quân người Italia cũng thẳng thắn thừa nhận chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Brazil không hài lòng khi liên tục phải vào sân từ ghế dự bị.

Ancelotti tin Neymar đã đủ sức khỏe để đá 90 phút

Brazil sẽ đối đầu Na Uy ở vòng 16 đội (3h, 6/7) trong trận đấu được dự báo vô cùng khó khăn trước tập thể đang đạt phong độ cao với đầu tàu Erling Haaland. "Selecao" bước vào trận đấu với chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó Vinicius Junior đang là ngòi nổ quan trọng nhất.

Dàn sao tuyển Anh bị la ó khi tới khách sạn ở Mexico City

Các tuyển thủ Anh đã phải đối mặt với bầu không khí đầy thù địch khi đặt chân tới khách sạn ở Mexico City trước trận gặp đội đồng chủ nhà Mexico. Ngay khi xe buýt chở đội "Tam sư" tiến vào khách sạn, hàng trăm CĐV Mexico đã đồng loạt la ó và huýt sáo.

Harry Kane cùng các đồng đội tiếp tục bị chế giễu khi chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng. Những tiếng hô vang "Mexico! Mexico!" liên tục vang lên nhằm gây sức ép tinh thần cho các cầu thủ Anh. Ban tổ chức phải dựng hàng rào kim loại để ngăn cách các tuyển thủ với đám đông quá khích.

Thủ môn Cape Verde rê bóng nhiều hơn Ronaldo tại World Cup

Thủ môn kỳ cựu Vozinha của Cape Verde vừa tạo nên một thống kê khó tin khi thực hiện nhiều pha rê bóng thành công hơn Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026. Theo số liệu chính thức, Vozinha đã có 1 pha rê bóng thành công trong hành trình lịch sử của Cape Verde tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, Ronaldo vẫn chưa thực hiện thành công bất kỳ pha rê bóng nào.

Ibrahimovic tin rằng Ronaldo kìm hãm tuyển Bồ Đào Nha

Chiến thắng trước Croatia càng khiến Ibrahimovic đặt câu hỏi về niềm tin mà Roberto Martinez dành cho Ronaldo. Anh cho rằng bàn thắng quyết định của Goncalo Ramos là minh chứng rõ ràng cho thấy Bồ Đào Nha cần thay đổi trên hàng công:

"Người hâm mộ Bồ Đào Nha lẽ ra phải đoán trước được điều này. Không thể kỳ vọng vô địch bất cứ giải đấu nào trong năm 2026 khi có một Cristiano Ronaldo 41 tuổi vẫn là trung phong chủ lực. Còn Goncalo Ramos ngồi dự bị rồi vào sân và ghi bàn.

Đây không còn là câu chuyện về tố chất thủ lĩnh huyền thoại nữa. Chính cái tôi của Ronaldo đang khiến cả đội bị kìm hãm. Anh ấy đã không còn sự sắc bén và không còn khả năng di chuyển như trước. Giờ Ronaldo chỉ quanh quẩn trong vòng cấm. Hiện tại, hào quang đang nâng đỡ anh ấy nhiều hơn đôi chân. Tiếp tục xếp Ronaldo đá chính chỉ vì hoài niệm là một quyết định điên rồ".