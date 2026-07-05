NÓNG: Jurgen Klopp đồng ý dẫn dắt ĐT Đức, Ibrahimovic ước xảy ra trước World Cup

ĐT Đức thua Paraguay trên chấm luân lưu

Klopp đồng ý dẫn dắt ĐT Đức

Klopp sẽ thay thế Julian Nagelsmann sau khi nhà cầm quân 38 tuổi rời ghế nóng ĐT Đức vì gây thất vọng với việc bị loại ngay từ vòng 1/16 World Cup. Dù đứng đầu bảng E với 6 điểm sau 3 trận, "Cỗ xe tăng" đã dừng bước sau thất bại trên chấm luân lưu trước Paraguay.

Jurgen Klopp được cho là đã nhận lời dẫn dắt tuyển Đức

Trước đó, Nagelsmann được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển đến sau EURO 2028 và trong buổi họp báo sau trận gặp Paraguay, ông khẳng định không có ý định từ chức, đồng thời cho biết mình vẫn "sẵn sàng" cho giải đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, sau các cuộc làm việc với Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), Nagelsmann được thông báo rằng ông nên chủ động từ chức, nếu không DFB sẽ đưa ra quyết định sa thải. Cuối cùng, cựu HLV Leipzig và Bayern Munich đã chấp nhận rời cương vị.

Klopp, người đang tham gia bình luận World Cup 2026 với vai trò chuyên gia, nhanh chóng nổi lên là ứng viên số 1 cho chiếc ghế nóng tại ĐT Đức, hơn 2 năm kể từ khi chia tay Liverpool.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Klopp đã nhận lời dẫn dắt ĐT Đức. Nguồn tin cũng cho biết việc nhà cầm quân 59 tuổi rời Red Bull, nơi ông đảm nhiệm vai trò giám đốc bóng đá toàn cầu trong 18 tháng qua, vẫn đang được các bên thảo luận. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Liverpool sẽ tiếp quản "Cỗ xe tăng" trong thời gian tới.

Red Bull từng cân nhắc Oliver Glasner làm người kế nhiệm Klopp. Tuy nhiên, chiến lược gia người Áo đã nhận lời dẫn dắt Nottingham Forest, thay cho Vitor Pereira.

Klopp gia nhập Red Bull từ đầu năm 2025, sáu tháng sau khi chia tay Liverpool. Trong quãng thời gian tám năm rưỡi dẫn dắt đội chủ sân Anfield, ông đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và hai lần đăng quang tại League Cup.

Trong cuộc phỏng vấn với Magenta hồi đầu tuần, Klopp thừa nhận thời điểm hiện tại "chưa thực sự hoàn hảo", nhưng khẳng định ông đã lấy lại nguồn năng lượng và sẵn sàng tiếp quản ĐT Đức sau khi Nagelsmann từ chức.

Nhà cầm quân 59 tuổi cho biết: "Đúng vậy, Julian đã từ chức và DFB đang xây dựng kế hoạch tìm người kế nhiệm. Trong quá trình đó, họ đã liên hệ với tôi. Thời điểm hiện tại, kể cả bây giờ, vẫn chưa thật sự lý tưởng vì tôi vẫn còn hợp đồng với Red Bull. Nhưng đây vẫn là thời điểm phù hợp hơn bao giờ hết. Khi rời Liverpool, tôi không còn đủ năng lượng để tiếp tục thêm một mùa giải với CLB. Còn bây giờ, tôi đã hoàn toàn nạp lại năng lượng".

Ibrahimovic ước Klopp đến ĐT Đức trước World Cup

Zlatan Ibrahimovic nói về việc Klopp trở thành tân HLV trưởng tuyển Đức: "Thành thật mà nói, tôi ước gì tin này đến sớm hơn, trước khi World Cup khởi tranh. Tôi muốn chứng kiến tuyển Đức tiến sâu bởi họ luôn là một trong những đội bóng mà bạn kỳ vọng sẽ cạnh tranh chức vô địch.

Việc họ bị loại quá sớm, đặc biệt là trước Paraguay, không phải điều tôi muốn thấy. Đức luôn phải là đội tuyển cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Klopp có một bảng thành tích đáng kinh ngạc. Ông ấy là người Đức và hiểu chính xác đội tuyển quốc gia này đại diện cho điều gì. Klopp huấn luyện bằng đam mê, cá tính và niềm tin.

Trong thâm tâm, tôi luôn biết ông ấy sẽ trở lại với công tác huấn luyện. Bóng đá đã thiếu vắng một cá tính như Klopp. Tôi rất ngưỡng mộ những gì ông ấy xây dựng tại Liverpool và không nghi ngờ gì rằng ông ấy sẽ mang chính tinh thần đó đến với tuyển Đức. Hãy quên kỳ World Cup này đi... hãy bắt đầu chuẩn bị cho năm 2030, bởi tôi tin rằng tuyển Đức sắp trở thành một thế lực đáng gờm một lần nữa".