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World Cup 2026

Trực tiếp chuyển nhượng 6/7: MU theo đuổi sao Chelsea Andrey Santos

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Manchester United

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 6/7.

Diễn biến
Tottenham nhắm Leao

Tờ TEAMtalk cho hay Tottenham đã tiến hành các cuộc đàm phán ban đầu với đại diện của Leao. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng đã sẵn sàng gia nhập Spurs. Phía AC Milan cần số tiền 60 triệu euro để nhả người. Ngoài Tottenham, còn có Arsenal, MU và Barcelona cũng quan tâm tới cầu thủ này. 

MU theo đuổi sao Chelsea Andrey Santos

Theo nhà báo Ben Jacobs, MU và Newcastle đang quan tâm đến Andrey Santos của Chelsea. Cầu thủ này sẵn sàng rời khỏi "The Blues" vì muốn có một vị trí trong đội hình chính, đặc biệt trong bối cảnh Caicedo được gia hạn hợp đồng. Việc bỏ lỡ Elliot Anderson và Mateus Fernandes khiến "Quỷ đỏ" nhanh chóng chuyển hướng sang Andrey Santos. 

Về phần Chelsea, họ không quyết giữ chân bằng được Andrey Santos. Đội bóng thành London sẽ nhả người nếu nhận về khoảng 50 triệu bảng. 

Trực tiếp chuyển nhượng 6/7: MU theo đuổi sao Chelsea Andrey Santos - 1

Real Madrid công bố Dumfries

Real Madrid gần đây công bố bản hợp đồng Denzel Dumfries từ Inter Milan. Hậu vệ người Hà Lan sẽ gắn bó với sân Bernabeu cho đến tháng 6/2030. 20 triệu euro là số tiền Real Madrid bỏ ra ở thương vụ này. Dumfries được kỳ vọng sẽ giúp hành lang cánh phải của "Los Blancos" trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện Alexander-Arnold không thể đảm nhiệm tốt vị trí đó. 

Newcastle không bán Guimaraes

Tờ Daily Mail tiết lộ Newcastle không có ý định bán Bruno Guimaraes ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. HLV Eddie Howe coi tiền vệ người Brazil là tài sản vô giá của "Chích chòe" ở thời điểm hiện tại. Điều này đồng nghĩa Arsenal khó có cửa chiêu mộ Guimaraes. 

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/07/2026 23:41 PM (GMT+7)
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