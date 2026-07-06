Trực tiếp chuyển nhượng 6/7: MU theo đuổi sao Chelsea Andrey Santos

MU theo đuổi sao Chelsea Andrey Santos

Theo nhà báo Ben Jacobs, MU và Newcastle đang quan tâm đến Andrey Santos của Chelsea. Cầu thủ này sẵn sàng rời khỏi "The Blues" vì muốn có một vị trí trong đội hình chính, đặc biệt trong bối cảnh Caicedo được gia hạn hợp đồng. Việc bỏ lỡ Elliot Anderson và Mateus Fernandes khiến "Quỷ đỏ" nhanh chóng chuyển hướng sang Andrey Santos.

Về phần Chelsea, họ không quyết giữ chân bằng được Andrey Santos. Đội bóng thành London sẽ nhả người nếu nhận về khoảng 50 triệu bảng.