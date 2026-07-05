Vẻ cuốn hút của bạn gái 'thần đồng' Yamal

Theo Marca , suốt thời gian tiền đạo Lamine Yamal cùng Tây Ban Nha dự World Cup 2026 ở Mỹ, ngôi sao mạng xã hội Ines Garcia, 21 tuổi, luôn có mặt trên khán đài cổ vũ. Cô diện phong cách năng động với áo đấu của bạn trai, phối quần jeans. Người đẹp thể hiện sự thích thú khi Yamal thi đấu thăng hoa. Dưới mỗi bài đăng của Ines Garcia trên Instagram, tiền đạo tuổi teen thường khen bạn gái xinh đẹp, đáng yêu. Theo Marca , suốt thời gian tiền đạo Lamine Yamal cùng Tây Ban Nha dự World Cup 2026 ở Mỹ, ngôi sao mạng xã hội Ines Garcia, 21 tuổi, luôn có mặt trên khán đài cổ vũ. Cô diện phong cách năng động với áo đấu của bạn trai, phối quần jeans. Người đẹp thể hiện sự thích thú khi Yamal thi đấu thăng hoa. Dưới mỗi bài đăng của Ines Garcia trên Instagram, tiền đạo tuổi teen thường khen bạn gái xinh đẹp, đáng yêu. Theo Marca , suốt thời gian tiền đạo Lamine Yamal cùng Tây Ban Nha dự World Cup 2026 ở Mỹ, ngôi sao mạng xã hội Ines Garcia, 21 tuổi, luôn có mặt trên khán đài cổ vũ. Cô diện phong cách năng động với áo đấu của bạn trai, phối quần jeans. Người đẹp thể hiện sự thích thú khi Yamal thi đấu thăng hoa. Dưới mỗi bài đăng của Ines Garcia trên Instagram, tiền đạo tuổi teen thường khen bạn gái xinh đẹp, đáng yêu. Theo Marca, suốt thời gian tiền đạo Lamine Yamal cùng Tây Ban Nha dự World Cup 2026 ở Mỹ, ngôi sao mạng xã hội Ines Garcia, 21 tuổi, luôn có mặt trên khán đài cổ vũ. Cô diện phong cách năng động với áo đấu của bạn trai, phối quần jeans. Người đẹp thể hiện sự thích thú khi Yamal thi đấu thăng hoa. Dưới mỗi bài đăng của Ines Garcia trên Instagram, tiền đạo tuổi teen thường khen bạn gái xinh đẹp, đáng yêu.

Sau trận đấu đầu tiên tại World Cup, Yamal đăng ảnh bạn gái và em trai cùng mẹ khác cha trên Instagram chức năng Story, thu hút sự quan tâm của báo giới lẫn người hâm mộ. Đa số khán giả nhận xét Ines Garcia có diện mạo nổi bật, nụ cười rạng rỡ.

Những ngày ở Mỹ, Yamal tranh thủ đưa bạn gái đi ăn cùng gia đình anh. Theo nhiều nguồn tin, mẹ anh được cho là thích Ines Garcia, ủng hộ chuyện tình của cả hai.

Lamine Yamal và Ines Garcia gặp gỡ ở cửa hàng tiện lợi, lần đầu xuất hiện cùng nhau vào cuối tháng 4. Cả hai bị bắt gặp nghỉ dưỡng ở Hy Lạp, xem hòa nhạc của Bad Bunny. Hôm 20/5, Yamal đưa bạn gái đến dự tiệc mừng công cuối mùa giải 2025-2026 của câu lạc bộ Barcelona, đánh dấu lần đầu công khai mối quan hệ mới. Ảnh: Instagram FCBarcelona

Trước khi hẹn hò Ines Garcia, sao tuổi teen có tình trường phong phú. Khi mới 17 tuổi, anh công khai bạn gái đầu tiên, Alex Padilla, trong lễ mừng chức vô địch Euro 2024 nhưng đường ai nấy đi sau vài tháng. Tiếp đó, Yamal yêu Nicki Nicole, rapper hơn 6 tuổi người Argentina, chia tay sau 67 ngày. Yamal từng đi chơi cùng ngôi sao mạng xã hội Anna Gegnoso, nghỉ dưỡng với tiếp viên hàng không hơn anh 12 tuổi - Fati Vazquez và được cho là tìm cách hẹn hò Claudia Bavel - người mẫu hơn anh 12 tuổi.

Ines Garcia sinh trưởng tại Seville, Tây Ban Nha, là nhà sáng tạo nội dung về thời trang, du lịch và phong cách sống. Mỗi video cô đăng tải trên TikTok hút từ hai triệu đến 10 triệu lượt thích. Hiện cô hợp tác nhiều thương hiệu và cùng Closet Barcelona ra mắt bộ sưu tập váy Coco.

Từ sau khi hẹn hò Lamine Yamal, Ines Garcia được báo giới quan tâm, sự nghiệp cũng khởi sắc khi nhận nhiều hợp đồng quảng cáo hơn trước. Loạt ảnh cô làm mẫu cho một thương hiệu thời trang được chia sẻ nhiều trên nền tảng số.

Ines Garcia có hình thể thanh mảnh, đường nét hài hòa và mái tóc đen dài. Tờ People nhận xét làn da nâu và nụ cười tươi là ưu điểm của người đẹp.

Ở các sự kiện, Ines Garcia ưu tiên váy áo phong cách gợi cảm như đầm quây, hai dây, nhấn vào chi tiết cắt xẻ. Người đẹp cao khoảng 1,62 m và 47 kg.

Cô lăng xê cây trắng với áo ống, chân váy xếp tầng và dép xỏ ngón.

Cô phối đầm họa tiết hoa xuyên thấu với áo dây. Trước khi đến với Lamine Yamal, Ines Garcia từng có mối tình 5 năm với tên chàng trai tên Gonzalo.

Hình thể thon gọn giúp người đẹp Tây Ban Nha mặc đẹp nhiều kiểu trang phục.

Ines Garcias hiện sống tại quê nhà Seville, thường chia sẻ hình ảnh phong cách mặc trên trang cá nhân, từ trang phục đời thường đến những bộ đồ flamenco truyền thống, đồng thời đăng nội dung về lối sống, mẹo làm đẹp.

Ines Garcia yêu thích phụ kiện, nhất là trang sức bản to, vòng tay màu sắc, thắt lưng đính kết cầu kỳ.

Ảnh: Instagram Ineesgaarcia