Vẻ cuốn hút của bạn gái 'thần đồng' Yamal
Ines Garcia - bạn gái Lamine Yamal, "thần đồng 19 tuổi của tuyển Tây Ban Nha - có đường nét cuốn hút, nụ cười tươi và vóc dáng cân đối.
Sau trận đấu đầu tiên tại World Cup, Yamal đăng ảnh bạn gái và em trai cùng mẹ khác cha trên Instagram chức năng Story, thu hút sự quan tâm của báo giới lẫn người hâm mộ. Đa số khán giả nhận xét Ines Garcia có diện mạo nổi bật, nụ cười rạng rỡ.
Những ngày ở Mỹ, Yamal tranh thủ đưa bạn gái đi ăn cùng gia đình anh. Theo nhiều nguồn tin, mẹ anh được cho là thích Ines Garcia, ủng hộ chuyện tình của cả hai.
Lamine Yamal và Ines Garcia gặp gỡ ở cửa hàng tiện lợi, lần đầu xuất hiện cùng nhau vào cuối tháng 4. Cả hai bị bắt gặp nghỉ dưỡng ở Hy Lạp, xem hòa nhạc của Bad Bunny. Hôm 20/5, Yamal đưa bạn gái đến dự tiệc mừng công cuối mùa giải 2025-2026 của câu lạc bộ Barcelona, đánh dấu lần đầu công khai mối quan hệ mới. Ảnh: Instagram FCBarcelona
Trước khi hẹn hò Ines Garcia, sao tuổi teen có tình trường phong phú. Khi mới 17 tuổi, anh công khai bạn gái đầu tiên, Alex Padilla, trong lễ mừng chức vô địch Euro 2024 nhưng đường ai nấy đi sau vài tháng. Tiếp đó, Yamal yêu Nicki Nicole, rapper hơn 6 tuổi người Argentina, chia tay sau 67 ngày. Yamal từng đi chơi cùng ngôi sao mạng xã hội Anna Gegnoso, nghỉ dưỡng với tiếp viên hàng không hơn anh 12 tuổi - Fati Vazquez và được cho là tìm cách hẹn hò Claudia Bavel - người mẫu hơn anh 12 tuổi.
Ines Garcia sinh trưởng tại Seville, Tây Ban Nha, là nhà sáng tạo nội dung về thời trang, du lịch và phong cách sống. Mỗi video cô đăng tải trên TikTok hút từ hai triệu đến 10 triệu lượt thích. Hiện cô hợp tác nhiều thương hiệu và cùng Closet Barcelona ra mắt bộ sưu tập váy Coco.
Từ sau khi hẹn hò Lamine Yamal, Ines Garcia được báo giới quan tâm, sự nghiệp cũng khởi sắc khi nhận nhiều hợp đồng quảng cáo hơn trước. Loạt ảnh cô làm mẫu cho một thương hiệu thời trang được chia sẻ nhiều trên nền tảng số.
Ở các sự kiện, Ines Garcia ưu tiên váy áo phong cách gợi cảm như đầm quây, hai dây, nhấn vào chi tiết cắt xẻ. Người đẹp cao khoảng 1,62 m và 47 kg.
Cô lăng xê cây trắng với áo ống, chân váy xếp tầng và dép xỏ ngón.
Cô phối đầm họa tiết hoa xuyên thấu với áo dây. Trước khi đến với Lamine Yamal, Ines Garcia từng có mối tình 5 năm với tên chàng trai tên Gonzalo.
Hình thể thon gọn giúp người đẹp Tây Ban Nha mặc đẹp nhiều kiểu trang phục.
Ines Garcia yêu thích phụ kiện, nhất là trang sức bản to, vòng tay màu sắc, thắt lưng đính kết cầu kỳ.
Ảnh: Instagram Ineesgaarcia
Jackie Apostel gần đây thường chọn những màu sơn móng nhã nhặn, không quá nổi bật giống sở thích của Victoria Beckham nhiều năm qua.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/07/2026 17:00 PM (GMT+7)