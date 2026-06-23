Tin nóng bóng đá World Cup 23/6: CĐV Bồ Đào Nha muốn Ronaldo ngồi dự bị
Tờ báo A Bola của Bồ Đào Nha đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu chọn đội hình xuất phát khi "Selecao châu Âu" gặp Uzbekistan tại World Cup.
CĐV Bồ Đào Nha muốn Ronaldo ngồi dự bị
Cuộc bỏ phiếu đội hình xuất phát của tuyển Bồ Đào Nha ở trận gặp Uzbekistan tới đây do tờ A Bola thực hiện đã cho ra kết quả khá bất ngờ. Cụ thể, hầu hết các độc giả mong muốn Goncalo Ramos được đá chính thay vì Ronaldo. Ngoài ra, các độc giả còn tin rằng Bernardo Silva, Pedro Neto và Renato Veiga nên ngồi dự bị.
Ronaldo không còn được CĐV Bồ Đào Nha tin tưởng
Ronaldo đã thi đấu không tốt ở trận mở màn World Cup 2026. Anh tịt ngòi trong ngày Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa với tỷ số 1-1.
HLV của Thổ Nhĩ Kỳ không bị sa thải
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Ibrahim Haciosmanoglu, đã khẳng định chắc chắn rằng HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này, ông Vincenzo Montella sẽ không từ chức cũng như không bị sa thải sau màn trình diễn đáng thất vọng của họ tại World Cup 2026. Thổ Nhĩ Kỳ bị loại sớm từ vòng bảng khi thua 2 trận liên tiếp.
Raphinha chưa nguôi hy vọng thi đấu trở lại ở World Cup
Ngôi sao người Brazil Raphinha đã bị rách cơ gân kheo bên phải. Raphinha hiện chạy đua với thời gian cùng đội ngũ y tế của Brazil, đặt mục tiêu trở lại thi đấu vào ngày 5/7, thời điểm vòng 1/8 World Cup diễn ra. Tất nhiên để làm được điều đó, Raphinha phải mong "Selecao" thi đấu thành công.
Mbappe phản ứng bất ngờ về "cooling break" ở World Cup
Trong khi không ít cầu thủ tỏ ra phẫn nộ khi các trận đấu ở World Cup 2026 luôn có 2 lần cooling break để cầu thủ tiếp nước, thì Mbappe đưa ra phản ứng trái ngược: "Đừng hỏi ý kiến của chúng tôi. Các cầu thủ rất hay phản ứng không tốt. Nếu ngày mai chúng ta chiếm ưu thế ở phút thứ 25 và có giờ nghỉ giải lao để uống nước, chúng ta sẽ tức giận vì nó phá vỡ nhịp độ trận đấu. Nhưng nếu thời tiết nóng bức, hoặc chúng ta bị đối thủ áp đảo, tôi sẽ vui vẻ".
Trận Argentina - Áo tại World Cup 2026 chưa đá nhưng đã “nóng rực” bởi màn đọ sắc của dàn WAGs và fan nữ hai đội. Antonela Roccuzzo cùng các mỹ nhân...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/06/2026 23:54 PM (GMT+7)