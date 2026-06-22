Vợ Messi đọ sắc siêu mẫu nội y nước Áo, dàn fan nữ khoe vẻ nóng bỏng trước đại chiến

Trước giờ bóng lăn của trận đại chiến cân não tại bảng J World Cup 2026 giữa ĐKVĐ Argentina và Áo (0h, 23/6), bầu không khí tại Mỹ nóng lên bởi cuộc chiến nhan sắc nghẹt thở trên khán đài. Sự cuồng nhiệt bốc lửa của dàn mỹ nhân Nam Mỹ đụng độ nét quý phái, sắc sảo của các quý cô châu Âu hứa hẹn tạo nên một sàn diễn hậu trường nóng bỏng.

Roccuzzo và các con hứa hẹn gây sốt trên khán đài trận đấu sắp tới

Vẻ đẹp Latinh đối đầu đẳng cấp nội y châu Âu

Tâm điểm của mọi ống kính truyền thông tại khu vực VIP đổ dồn về hậu phương của hai đội bóng, nơi những người đẹp chuẩn bị cho màn đọ sắc bất phân thắng bại.

Nữ hoàng của dàn WAGs Argentina, Antonela Roccuzzo (vợ siêu sao Lionel Messi) tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng phong cách. Không cần những bộ cánh dạ hội cầu kỳ, Antonela mang đến sân vận động hơi thở phóng khoáng với chiếc áo đấu sọc xanh-trắng truyền thống. Phong cách kết hợp giữa áo đấu và các phụ kiện denim năng động của cô ngay lập tức tạo nên trào lưu phối đồ bóng đá cho phái nữ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Ở phía ngược lại, đại diện cho nhan sắc nước Áo là một đối thủ vô cùng nặng ký: Shalimar Heppner bà xã của trung vệ đội trưởng David Alaba. Là một siêu mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang danh tiếng, Shalimar mang đến một định nghĩa hoàn toàn khác về sự quyến rũ. Cô gây bão các trang mạng xã hội khi diện áo đấu màu đỏ-trắng của tuyển Áo, kết hợp cùng kính râm bản to. Sự kết hợp này giúp Shalimar toát lên thần thái sang chảnh, kiêu kỳ chuẩn quý tộc châu Âu trên đất Mỹ.

Bà xã David Alaba cũng là nhân vật không thể không nhắc tới

Fan nữ Argentina thống trị ngôi vương quyến rũ

Sức hút của các bóng hồng Nam Mỹ tại giải đấu năm nay đã được chứng thực bằng số liệu. Theo cuộc khảo sát diện rộng do tờ báo Mỹ AOL công bố, cổ động viên Argentina đã xuất sắc dẫn đầu danh sách cộng đồng fan hấp dẫn nhất tại World Cup 2026, vượt qua cả đại kình địch Brazil và nước chủ nhà Mỹ.

Fan Argentina được bầu chọn là cộng đồng fan hấp dẫn nhất tại World Cup 2026

Sự cuồng nhiệt ấy đang biến các khu Fan Zone tại Dallas và các bãi biển ở Miami thành sàn diễn khổng lồ. Diện những bộ bikini sọc xanh-trắng phối cùng quần shorts ngắn, dàn fan nữ Argentina liên tục thực hiện những vũ điệu Latinh rực lửa, lắc hông điêu luyện theo tiếng trống rộn rã. Sức nóng lớn đến mức ngay cả minh tinh Hollywood mang dòng máu Argentina - Anh, Anya Taylor Joy cũng trực tiếp mặc áo đấu truyền thống, reo hò cuồng nhiệt để tiếp lửa cho nhà ĐKVĐ.

Anya Taylor Joy fan đặc biệt của Argentina

Không chịu lép vế trước sự phóng khoáng, nổi loạn của đối thủ, các cổ động viên nữ nước Áo chọn cho mình một lối đi riêng đầy sắc sảo và kiêu hãnh.

Trên nền tảng TikTok và Instagram, các hot girl nước Áo đang tạo nên một cơn sốt thị giác mạnh mẽ với trào lưu diện trang phục truyền thống Dirndl cách điệu. Những chiếc váy mang hai tông màu đỏ - trắng được thiết kế với phần áo chẽn bó sát, giúp các cô gái tóc vàng khoe trọn lợi thế hình thể một cách tinh tế.

Cùng lúc đó, theo ghi nhận từ tờ The New York Times, một bộ phận lớn fan nữ nước Áo lại chọn phong cách "Red Suit" cá tính với những bộ vest đỏ rực ôm sát, tạo nên một mảng màu rực rỡ, quyền lực trên khán đài.

Sarah cũng là nàng Wags rất đẹp của cầu thủ Arnautovic bên phía tuyển Áo

Sức nóng từ hậu trường phản ánh chính xác cục diện chuyên môn dưới sân cỏ. Cả hai đội đều đang có tâm lý cực kỳ hưng phấn khi Argentina vừa đè bẹp Algeria 3-0 ở lượt trận mở màn, còn Áo cũng xuất sắc đánh bại Jordan với tỷ số 3-1.

Tuy nhiên, giới chuyên gia và các nhà cái quốc tế vẫn đặt trọn niềm tin vào sức mạnh của Lionel Messi cùng các đồng đội:

Tỷ lệ chiến thắng: Siêu máy tính của chuyên trang dữ liệu The Analyst nhận định cửa thắng của Argentina lên tới 61,1%. Trong khi đó, cửa hòa là 21,9% và khả năng tạo bất ngờ của tuyển Áo chỉ vỏn vẹn 17%.