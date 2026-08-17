Đội tuyển Việt Nam vượt Thái Lan về các chỉ số tấn công và phòng ngự ở ASEAN Cup 2026

Trên bảng xếp hạng tấn công, sau khi tuyển Thái Lan vươn lên dẫn đầu nhờ chiến thắng 3-1 trước Singapore thì đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời đanh thép. Bằng thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Malaysia, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã chính thức đòi lại ngôi vị số 1.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu giải về số lượng bàn thắng với 15 lần xé lưới đối phương (trung bình 3 bàn/trận), nhiều hơn 2 bàn so với đại kình địch (13 bàn). Ở chỉ số dứt điểm trúng đích, các chân sút Việt Nam cũng chia sẻ vị trí số 1 cùng Voi chiến với tổng cộng 29 lần đưa bóng trúng khung thành. Số lần dứt điểm tính cả chính xác lẫn không trúng đích thì Việt Nam đang áp đảo cả giải (86, hơn Thái Lan tới 21 pha). Việt Nam cũng là đội chuyền nhiều nhất giải, số lượng đường chuyền chính xác nhiều nhất... Theo sau chính là Thái Lan.

Những thống kê này cho thấy sự vượt trội của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực khi họ bỏ lại rất xa hai đại diện còn lại trong nhóm 4 đội mạnh nhất là Singapore và Malaysia, đặc biệt về số cơ hội tạo ra lẫn khả năng hiện thực hóa thành bàn thắng. Thậm chí Singapore và Malaysia vẫn đang bị Myanmar và Indonesia - đội đã bị loại - vượt mặt.

Sức mạnh ghi bàn của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng mà còn đến từ sự đa dạng trong cách thức tiếp cận cầu môn. Lối chơi của toàn đội dưới thời HLV Kim Sang-sik thể hiện sự biến hóa linh hoạt giữa kiểm soát bóng chủ động, pressing tầm cao và khả năng chuyển trạng thái sắc lẹm.

Thái Lan ghi 13 bàn còn Việt Nam là 15

Bàn thắng có thể đến từ các mảng miếng phối hợp trung lộ xé toang hàng phòng ngự đối phương, những pha đánh biên khoét sâu vào nách trung vệ, cho tới cả sự may mắn khi đối thủ phản lưới.

Đáng chú ý, trọng trách ghi bàn không bị dồn lên vai một vài cá nhân đơn lẻ. Thay vào đó, các tiền đạo mục tiêu, tiền vệ hay thậm chí là hậu vệ biên đều có thể trở thành những mũi khoan nguy hiểm, tạo nên sự khó lường cho mọi hàng thủ trong khu vực.

Hiệu suất 15 bàn thắng sau các vòng đấu phản ánh tính sát thương cao trong khâu dứt điểm. Việc duy trì trung bình gần 6 cú sút trúng đích mỗi trận chứng minh các pha hãm thành của tuyển Việt Nam được dàn xếp bài bản. Nếu như tận dụng tốt hơn các cơ hội thì kết quả của Việt Nam sẽ còn thuyết phục hơn nữa.

Trên bảng xếp hạng các chỉ số phòng ngự, Việt Nam cũng đang duy trì vị trí số 1. Sau khi Thái Lan thủng lưới ở trận bán kết với Singapore, đội đã bằng nhau về số bàn thua (1, cùng ít nhất giải). Nhưng thủ môn tuyển Việt Nam đang vượt qua thủ môn Thái Lan về số lượng pha cản phá (10 so với 8). Việt Nam cũng nhỉnh hơn ở các tình huống tắc bóng (65 so với 61).

Sở hữu hỏa lực mạnh mẽ kết hợp cùng sự chắc chắn nơi hậu phương, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự hoàn thiện và cân bằng tối ưu. Tất cả là lời khẳng định đanh thép về tâm thế của một ứng viên vô địch sáng giá, sẵn sàng áp đặt thế trận trước bất kỳ đối thủ nào trên hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực.

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