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ĐT Việt Nam ca khúc khải hoàn về nước từ Malaysia, Xuân Son cười rạng rỡ

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Trong sáng nay, ĐT Việt Nam lên đường về nước từ Malaysia để chuẩn bị cho trận lượt về.

Tối qua (16/8), ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Malaysia trong trận lượt đi bán kết AFF Cup 2026

Tối qua (16/8), ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Malaysia trong trận lượt đi bán kết AFF Cup 2026

Ngay trong sáng ngày 17/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã lên đường trở về Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt về

Ngay trong sáng ngày 17/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã lên đường trở về Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt về

Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra rất thoải mái với những nụ cười trên môi

Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra rất thoải mái với những nụ cười trên môi

Chuyến bay của ĐT Việt Nam cất cánh lúc 12h40 nhưng toàn đội đã sớm có mặt ở sân bay

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Dự kiến toàn đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 15h và trở về đại bản doanh trong buổi chiều ngày 17/8

Dự kiến toàn đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 15h và trở về đại bản doanh trong buổi chiều ngày 17/8

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Việt Nam - Malaysia 19.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Malaysia
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Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
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Báo Hàn ca ngợi ĐT Việt Nam, thầy Kim đứng trước “đại nghiệp” mà thầy Park chưa làm được

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Theo Nhật Anh - Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 09:46 AM (GMT+7)
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