ĐT Việt Nam ca khúc khải hoàn về nước từ Malaysia, Xuân Son cười rạng rỡ
Trong sáng nay, ĐT Việt Nam lên đường về nước từ Malaysia để chuẩn bị cho trận lượt về.
Tối qua (16/8), ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Malaysia trong trận lượt đi bán kết AFF Cup 2026
Ngay trong sáng ngày 17/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã lên đường trở về Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt về
Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra rất thoải mái với những nụ cười trên môi
Chuyến bay của ĐT Việt Nam cất cánh lúc 12h40 nhưng toàn đội đã sớm có mặt ở sân bay
Patrik Lê Giang đã chơi rất hay trong trận đấu tại sân Kuala Lumpur
Đình Bắc cũng đã chơi cực kỳ nỗ lực trước sự đeo bám gắt gao của hậu vệ bên phía Malaysia
Tiền đạo nhập tịch, Nguyễn Xuân Son để lại ấn tượng mạnh với pha bay người đánh đầu mở tỉ số
Nguyễn Tài Lộc đang nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang Sik
Đội trưởng của ĐT Việt Nam hiện tại, tiền vệ Nguyễn Quang Hải
Nhật Minh và Gia Hưng, hai trụ cột tương lai của ĐT Việt Nam
Dự kiến toàn đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 15h và trở về đại bản doanh trong buổi chiều ngày 17/8
Ký giả Kim Myeong Seok của tờ Star News dành nhiều lời khen cho tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Malaysia ở bán...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/08/2026 09:46 AM (GMT+7)