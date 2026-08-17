ĐT Việt Nam ca khúc khải hoàn về nước từ Malaysia, Xuân Son cười rạng rỡ

Tối qua (16/8), ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Malaysia trong trận lượt đi bán kết AFF Cup 2026

Ngay trong sáng ngày 17/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã lên đường trở về Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt về

Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra rất thoải mái với những nụ cười trên môi

Chuyến bay của ĐT Việt Nam cất cánh lúc 12h40 nhưng toàn đội đã sớm có mặt ở sân bay

Patrik Lê Giang đã chơi rất hay trong trận đấu tại sân Kuala Lumpur

Đình Bắc cũng đã chơi cực kỳ nỗ lực trước sự đeo bám gắt gao của hậu vệ bên phía Malaysia

Tiền đạo nhập tịch, Nguyễn Xuân Son để lại ấn tượng mạnh với pha bay người đánh đầu mở tỉ số

Nguyễn Tài Lộc đang nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang Sik

Đội trưởng của ĐT Việt Nam hiện tại, tiền vệ Nguyễn Quang Hải

Nhật Minh và Gia Hưng, hai trụ cột tương lai của ĐT Việt Nam

Dự kiến toàn đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 15h và trở về đại bản doanh trong buổi chiều ngày 17/8