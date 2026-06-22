ĐT Đức nhận tin sốc, trung vệ số 1 nghỉ hết World Cup 2026

Sự cố xảy ra trong trận Đức thắng Bờ Biển Ngà 2-1, khiến HLV Julian Nagelsmann phải điều chỉnh hàng phòng ngự ở thời điểm quan trọng.

Schlotterbeck chấn thương nặng, Đức mất “hạt nhân” hàng thủ

Theo Sky Sport, kết quả chụp MRI xác nhận trung vệ của Borussia Dortmund bị rách dây chằng mắt cá chân trái, dự kiến phải nghỉ ít nhất 2 tháng. Cầu thủ 29 lần khoác áo đội tuyển quốc gia gặp vấn đề trong chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà.

Schlotterbeck dính chấn thương ở trận Đức gặp Bờ Biển Ngà

Schlotterbeck ban đầu vẫn cố thi đấu sau khi được chăm sóc y tế, nhưng không thể tiếp tục và phải rời sân sau hiệp một. Chẩn đoán cuối cùng đã dập tắt hy vọng về một chấn thương nhẹ, đồng nghĩa tuyển Đức mất đi một trong những nhân tố phòng ngự quan trọng nhất.

Hệ thống phòng ngự Đức bị xáo trộn nghiêm trọng

Schlotterbeck thời gian qua là mắt xích then chốt trong hàng thủ của HLV Nagelsmann, đá cặp cùng Jonathan Tah. Khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới và sự cân bằng ở hành lang trái giúp anh trở thành lựa chọn chiến thuật quan trọng trong giai đoạn vòng bảng.

HLV Nagelsmann sẽ phải tính toán lại hệ thống phòng ngự

Dù ĐT Đức đã giành vé vào vòng 32 đội sau chiến thắng 2-1 (Deniz Undav ghi cú đúp), niềm vui bị che mờ bởi chấn thương của trụ cột phòng ngự.

Với 6 điểm sau 2 trận, “Cỗ xe tăng” đã chính thức góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026, thậm chí chắc suất ngôi đầu bảng E trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng. Ở vòng 1/16, tuyển Đức sẽ gặp một trong các đội xếp thứ ba có thành tích tốt thuộc bảng A, B, C, D hoặc F.

Rudiger trở lại, Nagelsmann buộc phải thay đổi

Khi Schlotterbeck vắng mặt, Nagelsmann đã tung Antonio Rudiger vào sân ngay đầu hiệp hai. Trung vệ của Real Madrid từng mất suất đá chính trước đó do chấn thương và sự nổi lên của cặp Schlotterbeck - Tah, nhưng nay nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Phát biểu sau trận, Nagelsmann đánh giá cao sự chuyên nghiệp của trung vệ thuộc biên chế Real Madrid: “Antonio chơi tốt, rất tập trung”.

Hàng thủ Đức gặp xáo trộn lớn

Đức phải thích nghi nhanh trước vòng loại trực tiếp

HLV Nagelsmann giờ đối mặt bài toán tái thiết hàng thủ trước vòng knock-out, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá. Đức cần Rudiger cùng các đồng đội nhanh chóng tìm lại sự ăn ý trong bối cảnh giải đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Trong khi đó, Schlotterbeck sẽ bắt đầu quá trình hồi phục cùng đội ngũ y tế đội tuyển Đức trước khi trở lại Dortmund, khép lại giấc mơ World Cup sớm hơn dự kiến.