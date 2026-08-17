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Arsenal vô địch siêu cúp vẫn kém vui, "bom tấn" 75 triệu bảng Guimaraes chấn thương

Sự kiện: Arsenal Premier League 2026-27

"Bom tấn" 75 triệu bảng Bruno Guimaraes của Arsenal chấn thương ngay trong ngày ra mắt CLB mới ở 1 trận đấu chính thức.

   

"Bom tấn" 75 triệu euro của Arsenal chấn thương sau hiệp một

Arsenal vừa có chiến thắng 3-0 trước Man City trong trận tranh Siêu cúp nước Anh. Calafiori lập kỷ lục khi ghi bàn ngay ở giây thứ 24. Trong khi 2 bàn thắng còn lại do công của Havertz ở phút 28 và Odegaard ấn định tỉ số ở phút 48. Tuy nhiên, chiến thắng của “Pháo thủ” chưa hẳn đã trọn vẹn.

Guimaraes phải đeo bọc chườm đá ở đùi phải sau khi bị thay ra

Guimaraes phải đeo bọc chườm đá ở đùi phải sau khi bị thay ra

Tân binh trị giá 75 triệu bảng, Bruno Guimaraes không để lại nhiều ấn tượng trong ngày ra mắt. Không những vậy, cầu thủ này còn bị HLV Mikel Arteta thay ra ngay ở đầu hiệp hai. Câu hỏi khả năng thay người vì chiến thuật hay chấn thương nhanh chóng có câu trả lời.

Tiền vệ người Brazil xuất hiện trở lại với túi đá chườm rất to đeo ở đùi phải. Đây là phương pháp dùng để co mạch máu, giảm sưng viêm và làm dịu nhanh cơn đau nhức cơ bắp do sau khi hoạt động với cường độ cao. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là phương pháp giải quyết nhanh tình trạng căng cơ, chuột rút.

Nhiều khả năng Guimaraes chưa có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực nên bị căng cơ đùi. Thời điểm ấy, Arsenal cũng đã dẫn trước 2 bàn nên HLV Mikel Arteta thay tiền vệ người Brazil để phòng tránh trường hợp chấn thương của Guimaraes trở nên nặng hơn.

Thông tin này có thể khiến nhiều người hâm mộ Arsenal thở phào bởi loại chấn thương này không mất nhiều thời gian để điều trị. Bản thân Guimaraes cũng bỏ bao chườm đá ra khi ăn mừng cùng các đồng đội.

Lo ngại "điểm bắt đầu"

Tuy nhiên, chấn thương này khiến cho giới chuyên môn buộc phải đặt câu hỏi liệu chấn thương này liệu có phải là màn khởi đầu hay không? Mùa trước, cầu thủ này chỉ chơi 2.460 phút thực chiến tại Ngoại hạng Anh, con số thấp nhất từ khi chuyển sang Newcastle.

Guimaraes để lại nỗi lo cho người hâm mộ Arsenal

Guimaraes để lại nỗi lo cho người hâm mộ Arsenal

Guimaraes cùng Brazil cũng dừng bước sớm ở vòng 1/8 World Cup, tức là cầu thủ này đã có hơn 1 tháng để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới. Rất nhiều cầu thủ Brazil (trong đó có đồng đội Gabriel ở Arsenal) đã thi đấu trở lại bình thường. Trong khi đó, Guimaraes lại bị căng cơ trong hoàn cảnh trận đấu diễn ra thuận lợi cho "Pháo thủ". 

Lịch sử chấn thương của Guimaraes thực sự ấn tượng khi 4 năm ở Newcastle, cầu thủ này chỉ nghỉ thi đấu 106 ngày vì chấn thương, bỏ lỡ tổng 20 trận.Thế nhưng, lần chấn thương nặng nhất tới ở mùa giải trước. Cầu thủ này phải ngồi ngoài 2 tháng vì chấn thương gân kheo.

Nên nhớ rằng các cầu thủ, đặc biệt là tại Ngoại hạng Anh phải hoạt động cường độ cao liên tục nên mệt mỏi tích lũy là chuyện không có gì lạ. Một số trường hợp rất khỏe mạnh nhưng một khi dính chấn thương là liên tục phải nằm viện. Hy vọng Bruno Guimaraes không rơi vào hoàn cảnh ấy.

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Arsenal 3-0 Man City: "Pháo thủ" phô diễn sức mạnh, cả Ngoại hạng Anh sợ hãi
Arsenal 3-0 Man City: "Pháo thủ" phô diễn sức mạnh, cả Ngoại hạng Anh sợ hãi

Arsenal đã đè bẹp Man City 3 bàn không gỡ trong trận tranh Siêu cúp Anh, trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 08:18 AM (GMT+7)
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