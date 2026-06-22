ĐT Iran gửi thông điệp 74 từ gây xúc động ở World Cup

Bức thư tri ân xúc động của ĐT Iran

Mới đây, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển Iran đã để lại một bức thư cảm ơn viết tay trước khi rời phòng thay đồ tại sân SoFi, nơi diễn ra trận đấu với Bỉ.

Trong bức thư, đội tuyển Iran viết: “Từ Ba Tư cổ đại của hàng nghìn năm trước đến nước Iran văn minh ngày nay. Tinh thần Iran vẫn luôn sống mãi và kiên định. Chúng tôi đến Los Angeles với niềm tự hào, thi đấu với danh dự và ra đi trong phẩm giá.

ĐT Iran "ghi điểm" với bức thư cảm ơn sau trận hòa Bỉ

Cảm ơn Los Angeles vì sự hiếu khách của các bạn. Và cảm ơn mọi người dân Iran đã dành trọn trái tim, tiếng nói và tâm hồn cho Iran trong suốt 180 phút vừa qua. Cầu mong hòa bình, sự tôn trọng và tình hữu nghị sẽ hiện hữu giữa mọi quốc gia".

Los Angeles là địa điểm tổ chức 2 trận đấu của Iran tại bảng G. Sau khi hòa New Zealand 2-2, đại diện châu Á tiếp tục chơi quả cảm để cầm chân "ông lớn" Bỉ 0-0 để duy trì vị rí nhì bảng, qua đó nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, Iran bất bại 2 trận đầu vòng bảng.

Những khó khăn về di chuyển của đội tuyển Iran

Lời cảm ơn mà ĐT Iran gửi tới thành phố chủ nhà được đưa ra trong bối cảnh họ gặp không ít trở ngại về lịch trình di chuyển. Khi trận mở màn gặp New Zealand kết thúc, toàn đội được yêu cầu rời Mỹ để trở về đại bản doanh đặt tại thành phố Tijuana (Mexico).

Đội trưởng Mehdi Taremi từng chia sẻ sau trận đấu đó: “Mọi thứ thực sự giống như thảm họa đối với chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn những vấn đề vì lẽ ra sáng mai phải tập hồi phục rồi chuẩn bị cho trận tiếp theo. Nhưng chúng tôi phải rời Los Angeles ngay bây giờ, và điều đó không tốt cho chúng tôi. Điều đó cũng không tốt cho bóng đá, bởi tại World Cup, bạn cần có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu kế tiếp".

HLV Iran hài lòng với màn trình diễn của đội nhà

Sau trận hòa Bỉ, bầu không khí trong đội tuyển Iran trở nên tích cực hơn. Huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò trước một đối thủ được đánh giá cao: “Chúng tôi đến World Cup trong điều kiện tồi tệ nhất có thể. Và dù vậy, chúng tôi vẫn giành được kết quả trước một đội bóng mạnh cùng một huấn luyện viên giỏi.

Chúng tôi đã chơi một trận đấu đẹp mắt. Chúng tôi đã có hai trận đấu tuyệt vời mà không phải nhận thất bại nào.Tối nay, chúng tôi sẽ ăn mừng. Ngày mai, chúng tôi sẽ tập trung vào Ai Cập, một đội bóng rất mạnh".