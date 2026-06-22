Kịch bản đặc biệt World Cup 2026: ĐT Mỹ gặp ĐT Iran khi nào?

Vỡ kịch bản gặp nhau ở vòng knock-out đầu tiên

ĐT Mỹ thi đấu cực kỳ thăng hoa ở World Cup 2026. Đội bóng xứ sở cờ hoa từng thắng Paraguay 4-1 sáng 13/6, trên sân SoFi, tại Inglewood (California, Mỹ). Sau đó, các học trò của HLV Mauricio Pochettino thắng Australia 2-0 sáng 20/6, trên sân Lumen Field, tại Seattle (bang Washington, Mỹ).

ĐT Mỹ thi đấu thăng hoa ở World Cup 2026

Hai đội tuyển Australia và Paraguay không còn khả năng bắt kịp đội tuyển Mỹ ở ngôi đầu bảng D. Ở lượt trận cuối, dù Mỹ thu về bất kỳ tỷ số nào trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ - đội đã chắc chắn bị loại, ngôi đầu bảng D vẫn thuộc về đội chủ nhà.

Như vậy, kịch bản mà nhiều người mong đợi là ĐT Mỹ gặp ĐT Iran ở vòng 1/16 chắc chắn không xảy ra. Trước đó, theo mã số của giải đấu, đội nhì bảng D sẽ đối đầu với đội nhì bảng G (Iran thuộc bảng G) ở vòng 1/16 (vòng 32 đội). Giờ đây, đội tuyển Mỹ đã chính thức đứng đầu bảng D, khả năng họ đối đầu với đội tuyển Iran tại vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên chắc chắn sẽ không xảy ra.

Đối thủ của đội tuyển Mỹ tại vòng 1/16 sẽ là đội bóng đứng thứ 3 của một trong các bảng B, E, F, I hoặc J, vào ngày 2/7 (theo giờ Hà Nội).

Vậy Mỹ và Iran có thể gặp nhau khi nào?

ĐT Mỹ hiện là “điểm cố định” ở cặp đấu “trong mơ” này. Do đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng D, các học trò của HLV Pochettino nằm ở nhánh trên.

Như vậy, tuyển Mỹ và Iran có thể gặp nhau sớm nhất là ở vòng 1/8. Nhưng để khả năng này xảy ra cần đến những điều kiện. Đầu tiên, Iran không những phải vượt qua được vòng bảng, mà còn phải giành lấy ngôi đầu bảng G. Sau đó, cả Mỹ và Iran cùng nhau vượt qua vòng 1/16 đội và sẽ gặp nhau ở vòng 1/8.

Iran suýt nữa đánh bại Bỉ ở lượt trận thứ hai vòng bảng

Kịch bản tiếp theo, đó là Mỹ và Iran gặp nhau ở bán kết World Cup 2026. Điều kiện này xảy ra khi Iran xếp thứ ba bảng G và là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Theo kết quả phân nhánh, đội xếp thứ ba bảng G có khả năng gặp đội dẫn đầu bảng I (hiện đang là cuộc tranh chấp giữa Pháp và Na Uy). Nếu hai đội chơi tốt hơn cả mong đợi và vượt qua hàng loạt đối thủ lớn, thì họ sẽ gặp nhau ở bán kết.

Kịch bản cuối cùng để Mỹ và Iran gặp nhau, đó là trận chung kết World Cup 2026. Sẽ thật điên rồ nếu viễn cảnh này xảy ra, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó vẫn còn trong khả năng. Đó là khi Iran xếp thứ hai tại bảng G, đội bóng này sẽ xếp nhánh dưới. Khi đó, hai đội sẽ phải vượt qua tất cả các vật cản ở vòng knock-out và hẹn nhau trong trận chung kết, diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7.

Iran cần vượt qua “cửa tử” Ai Cập

Nhưng mọi kịch bản kể trên sẽ đều trở nên vô nghiệm nếu Iran không vượt qua được vòng bảng. Ở lượt trận cuối, ĐT Iran gặp Ai Cập, diễn ra lúc 10h ngày 27/6. Lúc này, đại diện châu Á đang xếp thứ hai tại bảng G, có cùng 2 điểm như tuyển Bỉ, hòa nhau 0-0 về đối đầu trực tiếp, có cùng hiệu số 0 nhưng nhỉnh hơn ở số bàn thắng ghi được (2 so với 1).

ĐT Iran sẽ gặp nhiều khó khăn ở lượt trận cuối vòng bảng

Ở lượt cuối, Bỉ gặp New Zealand trong trận đấu cùng giờ. Nếu Bỉ thắng New Zealand, đội bóng châu Âu sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của cuộc so tài cùng giờ giữa Iran và Ai Cập. Đây cũng là áp lực không nhỏ mà các cầu thủ Iran đang phải đối diện.

Nếu Iran tận dụng được lợi thế hơn người trong khoảng 20 phút cuối trận gặp Bỉ vừa qua để giành chiến thắng, cơ hội đi tiếp của họ sẽ trở nên sáng sủa hơn. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và đại diện châu Á này còn rất nhiều việc phải làm ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Kết quả phân nhánh ở vòng knock-out World Cup 2026