Tin mới nhất bóng đá sáng 10/6: Huyền thoại MU dọa bỏ xứ nếu ĐT Anh vô địch World Cup

Huyền thoại MU dọa "di cư sang Australia" nếu ĐT Anh vô địch World Cup

Bình luận trên Sky Sports, cựu tiền vệ MU Roy Keane khẳng định không muốn ĐT Anh vô địch World Cup, đồng thời thừa nhận ông sẽ bắt đầu lo lắng nếu "Tam sư" tiến sâu ở giải đấu: “Đó là lúc tôi bắt đầu lo lắng, khi đến vòng bán kết và chung kết. Làm ơn, dừng lại ngay! Đội nào đó hãy loại họ ngay đi!".

Thú vị hơn, khi được cựu hậu vệ Micah Richards hỏi liệu về tâm trạng của mình trước viễn cảnh ĐT Anh vô địch World Cup, huyền thoại bóng đá Ireland tuyên bố: “Tôi sẽ di cư sang Australia”.

Roy Keane không muốn chứng kiến ĐT Anh vô địch World Cup

Cựu sao ĐT Anh phủ nhận "dìm hàng" Ronaldo

Trong chương trình podcast The Louis Theroux, huyền thoại bóng đá Anh, Gary Lineker đã lên tiếng phủ nhận thù ghét Cristiano Ronaldo sau khi lựa chọn Lionel Messi là người xuất sắc hơn: "Tôi luôn cảm thấy khó chịu vì mọi người chỉ trích tôi, nói rằng tôi không thích Ronaldo. Không phải là tôi không thích Ronaldo. Tôi hoàn toàn nghĩ cậu ấy là cầu thủ bóng đá xuất sắc, nhưng không thể tranh cãi ai là cầu thủ giỏi hơn. Bất cứ ai hiểu về bóng đá đều sẽ thấy điều đó.

Ở nhiều thời đại, Ronaldo sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất. Việc nhiều người so sánh cậu ấy với Messi là lời khen ngợi rất lớn dành cho những gì cậu ấy đã đạt được, bởi vì cậu ấy không có khả năng như Messi, không ai có cả. Nhưng nói như vậy không phải là xúc phạm Ronaldo".

Harry Kane so sánh tầm ảnh hưởng với Mbappe, Haaland

Trả lời phỏng vấn ITV Football, Harry Kane thừa nhận anh và nhiều ngôi sao khác như Kylian Mbappe, Erling Haaland phải chịu áp lực rất lớn khi phải dẫn dắt hàng công đội tuyển quê nhà tại World Cup: "Tôi nghĩ bất kỳ đội tuyển nào sở hữu tiền đạo hàng đầu đều có sự phụ thuộc vào họ trong khâu ghi bàn, ví dụ như Erling của Na Uy và Mbappe của Pháp. Khi bạn có chân sút chủ lực trong đội, bạn được kỳ vọng sẽ ghi nhiều bàn".

HLV á quân Ligue 1 dẫn dắt CLB Ngoại hạng Anh

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, nhà vô địch Conference League, Crystal Palace đã đạt thỏa thuận sơ bộ để bổ nhiệm Pierre Sage làm tân HLV trưởng thay thế Oliver Glasner. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn tới tháng 6/2029, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

Pierre Sage, 44 tuổi, gây tiếng vang khi giúp CLB Lens đoạt cúp Quốc gia Pháp, đồng thời cạnh tranh chức vô địch Ligue 1 với PSG mùa giải vừa qua (về thứ nhì chung cuộc). Đáng chú ý, ông cũng ưa chuộng sơ đồ 3 hậu vệ như HLV tiền nhiệm Glasner ở Crystal Palace.