Cựu sao MU tiến cử người thay thế Fernandes

Ashley Young cho rằng MU đã đến lúc tính đến phương án thay thế Bruno Fernandes, bất chấp tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là một trong những cầu thủ nổi bật nhất đội chủ sân Old Trafford. Cái tên được Young lựa chọn là Morgan Gibbs White, tiền vệ của Nottingham Forest và ĐT Anh. Cựu cầu thủ MU tin rằng Gibbs White tới sở hữu đủ khả năng đảm nhiệm vai trò kiến tạo và dẫn dắt dự án mới tại MU.

Young cho rằng MU nên chiêu mộ Gibbs White thay thế Bruno Fernandes

Phát biểu trên chương trình Overlap Daily, Young cho biết: “Năm sau, Fernandes sẽ bước sang tuổi 33. Tuổi tác chỉ là con số, nhưng cậu ấy không còn ở đỉnh cao phong độ. Tôi không nói cậu ấy đã hết thời, nhưng giờ cậu ấy đã lớn tuổi hơn. Với tôi, tôi sẽ chiêu mộ Gibbs White. Tôi đưa ra cái tên này, bởi bạn đang nghĩ đến một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết và muốn xây dựng đội bóng xoay quanh cậu ấy.

Cậu ấy trẻ, đầy tham vọng và vừa được gọi lên ĐT Anh. Tôi nghĩ cậu ấy có tiềm năng thi đấu cho một CLB lớn hơn, với tất cả sự tôn trọng dành cho Nottingham Forest. Tôi nhìn nhận cậu ấy là cầu thủ mà MU cần trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp. Cậu ấy đã thể hiện đủ tại Nottingham Forest để chứng minh mình có thể chơi cho một CLB lớn hơn như MU, đồng thời chịu được áp lực và trách nhiệm ở đó”.

Truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích JJ Gabriel

Truyền thông Tây Ban Nha đã lên tiếng chỉ trích cách JJ Gabriel đăng thông điệp ngắn cùng video chia tay MU để gia nhập Real Madrid. Phát biểu trên chương trình El Partidazo de Cope, nhà báo Juanma Castano nói: “Tôi nói điều này với đôi chút lo ngại rằng cậu nhóc có thể trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng chuyện này thực sự khó tin. Cậu nhóc chưa chơi một phút nào cho MU, vậy mà đã chia tay như thể là một huyền thoại của CLB”.

Về video chia tay, ông nói thêm: “Bạn sẽ nghĩ điều đó dành cho một người rời CLB, một cầu thủ mà sự ra đi của anh ta sẽ khiến người dân Manchester bật khóc. [Nhưng đây chỉ là] một cậu bé 16 tuổi còn chưa ra mắt đội một. Cậu ấy mới là một tài năng triển vọng”.

“Ông trùm” Perez trấn an chủ tịch Bayern vụ Olise

Chủ tịch Bayern Munich, Herbert Hainer, xác nhận ông đã trực tiếp trao đổi với người đồng cấp Real Madrid, Florentino Perez, liên quan đến tương lai của Michael Olise và nhận được câu trả lời rõ ràng, dứt khoát. Chủ tịch Real Madrid nói rằng họ chưa liên hệ với Olise hay người đại diện của cầu thủ chạy cánh người Pháp, đồng thời hiện cũng không có ý định làm điều đó.

Hainer cho biết thêm, Bayern hoàn toàn yên tâm và không hề lo ngại về khả năng mất ngôi sao của mình. “Hùm xám” muốn Olise gắn bó lâu dài. Ông nhấn mạnh: “Hợp đồng của cậu ấy vẫn còn hiệu lực đến năm 2029, mục tiêu của chúng tôi là giữ cậu ấy ở Bayern Munich trong thời gian dài và thậm chí không nghĩ đến khả năng cậu ấy chuyển đến Real Madrid”.

Arsenal mất oan quả phạt đền trước Hull City

Hội đồng độc lập về các tình huống quan trọng trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh (KMI) đã đưa ra kết luận nhất trí về tình huống Arsenal không được hưởng phạt đền trong cuộc đối đầu với Hull City tại sân Emirates ngày 7/11.

Tình huống gây tranh cãi liên quan đến Kai Havertz, khi anh bị hậu vệ Nobel Mendy của Hull City kéo giữ trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, sau đó, VAR vào cuộc và quyết định cuối cùng vẫn không cho Arsenal hưởng phạt đền do Havertz bị xác định ở vị trí việt vị.

Dù vậy, hội đồng gồm 5 thành viên đã làm rõ rằng quyết định từ chối quả phạt đền là sai lầm. Theo phân tích chuyên môn, hành vi kéo giữ Havertz của Mendy xảy ra trước thời điểm tiền đạo người Đức có thể bị thổi phạt việt vị. Theo Luật 11, một cầu thủ ở vị trí việt vị chỉ bị thổi phạt nếu tham gia tích cực vào tình huống bóng sau khi bóng được đồng đội chuyền hoặc chạm vào.

Sao Liverpool bị phạt vì chạy quá tốc độ

Hậu vệ cánh Jeremie Frimpong của Liverpool bị cảnh sát Greater Manchester (GMP) khởi tố sau khi chiếc Lamborghini Urus trị giá 200.000 bảng của anh bị ghi nhận chạy vượt quá giới hạn 30 dặm/giờ (khoảng 48 km/h) tại Greater Manchester vào tháng 4.

Cơ quan cảnh sát cho biết hai lá thư được gửi vào ngày 8/4 và 14/5 đều không nhận được Frimpong phản hồi, dẫn đến việc khởi động các thủ tục tố tụng hình sự. Thẩm phán quyết định trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe của Frimpong, phạt anh 660 bảng, đồng thời yêu cầu thanh toán 120 bảng chi phí tố tụng và 264 bảng phụ phí dành cho nạn nhân. Cầu thủ người Hà Lan có 28 ngày để nộp tổng cộng 1.044 bảng tiền phạt và chi phí liên quan.