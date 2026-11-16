Tin mới nhất bóng đá sáng 16/11: Mourinho đón tin sốc từ Bernardo Silva

Mourinho đón tin sốc từ Bernardo Silva

HLV Jose Mourinho của Real Madrid đã nhận được tin không vui khi Bernardo Silva phải rời khỏi tuyển Bồ Đào Nha. Tờ Sport cho biết Bernardo Silva chia tay ĐTQG khi không đảm bảo được sức khỏe để thi đấu. Thông tin này được đưa ra sau trận thua nặng nề 1-4 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch.

Bernardo Silva gặp vấn đề trên tuyển Bồ Đào Nha

Hiện Bernardo Silva đã trở lại Real Madrid, nơi anh sẽ chờ đợi thông tin về mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Việc mất tiền vệ này là trở ngại mới đối với Mourinho, người đã biến cầu thủ người Bồ Đào Nha thành một nhân vật chủ chốt ở hàng tiền vệ của Real Madrid.

Alonso muốn Chelsea chiêu mộ Kounde

Tờ Sport (Tây Ban Nha) đưa tin Chelsea ngày càng quan tâm đến Kounde, ngay cả khi chính cầu thủ này đang cân nhắc làm thế nào để xoay chuyển tình thế tại Barcelona và giành lại vị trí trong đội hình chính.

HLV Xabi Alonso rất ngưỡng mộ tài năng của Kounde. Ở tuổi 28, hậu vệ người Pháp sở hữu kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và có thể mang lại sự vững chắc hơn cho hàng phòng ngự của Chelsea.

Rice sắp gia hạn hợp đồng với Arsenal

Declan Rice đã mang đến cú hích lớn cho Arsenal khi xác nhận rằng một hợp đồng dài hạn mới tại sân Emirates nhiều khả năng sẽ được ký kết trong thời gian tới. Khi nhìn nhận về sự ổn định trong sự nghiệp và sự ủng hộ mà anh nhận được tại sân vận động Emirates, Rice đã giải thích lý do tại sao anh muốn ở lại:

"Tôi vô cùng may mắn khi có thể duy trì phong độ ổn định như vậy trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi là cầu thủ luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân, luôn nỗ lực để đạt được nhiều hơn. Tôi luôn ổn định ở các câu lạc bộ mà tôi thi đấu. Hy vọng hợp đồng mới sẽ sớm được ký kết".

Amorim muốn tài hợp Mazraoui

Trong sơ đồ 4 hậu vệ của Amorim tại AC Milan, Mazraoui có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải, hậu vệ trái hoặc, nếu cần, trung vệ. Anh vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với Amorim và AC Milan đã liên hệ vào mùa hè năm ngoái để thăm dò ý định chuyển đến đội bóng mới của anh. Hiện quá trình ấy được tái khởi động. Estupinan có thể phải nhường chỗ cho Mazraoui, sau một thời gian dài bất hòa với mọi người tại AC Milan.