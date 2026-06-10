Lịch sử World Cup 2022: Lionel Messi bước vào ngôi đền các huyền thoại, và bóng tối sau những kỷ lục

Lionel Messi bước vào ngôi đền các huyền thoại với cúp vàng World Cup 2022

Bóng tối hậu trường

Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022! Dòng thông tin trên như một cơn địa chấn với làng bóng đá thế giới, và theo đúng nghĩa của từ này, dư chấn còn kéo dài mãi về sau với hàng loạt cái tên bị liên lụy.

Đăng cai World Cup 2022 nằm trong chiến dịch của Qatar và các nước Vùng Vịnh như Saudi Arabia hay UAE, với mục tiêu mở rộng quảng bá hình ảnh thông qua các giải thể thao quốc tế. Tuy nhiên, vượt xa các dự án đầu tư vào golf hay F1, World Cup 2022 của Qatar có quy mô tài chính khó tin: 220 tỷ đô theo các con số chính thức, thậm chí 300 tỷ đô như nhiều nguồn tin chưa được xác thực.

Số tiền khổng lồ này không chỉ dành cho chương trình vận động hành lang giành quyền đăng cai, xây dựng sân vận động mà đồng thời được đổ vào nâng cấp hạ tầng quốc gia, mở rộng sân bay, cải tạo và xây mới 8 sân bóng đá, nâng cấp khách sạn…Để so sánh, tổng số tiền các nước chủ nhà đăng cai 7 kỳ World Cup gần nhất trước đó chỉ là gần 45 tỷ đô!

Chỉ riêng ngân sách xây dựng các sân vận động mới của Qatar ước tính đã hơn 7 tỷ đô la. Tháng 5/2019, Qatar khai trương tuyến tàu điện ngầm Doha với kinh phí 36 tỷ đô. Sân bay quốc tế Hamad được khai trương trước đó với vốn đầu tư khoảng 16 tỷ đô la.

Tuy nhiên, cách Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 thậm chí còn “ly kỳ” hơn khi đất nước có diện tích bé nhỏ ở Vùng Vịnh, thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 50 độ vào mùa hè lại vượt mặt cả những quốc gia như Mỹ hay Úc.

Tờ Sunday Times (Anh) về sau hé lộ những thông tin cho thấy, FIFA có thể đã nhận cả tỷ đô la từ Qatar thông qua các hợp đồng khác nhau. Cụ thể, chỉ 3 tuần trước khi FIFA công bố quốc gia giành quyền đăng cai World Cup 2022, tổ chức này đã được chuyển vào tài khoản khoản tiền 400 triệu đô. FIFA đồng thời nhận được đề nghị hợp tác làm ăn từ một đài truyền hình Qatar trị giá 100 triệu đô la nếu nước này chiến thắng.

Ba năm sau khi Qatar giành quyền đăng cai, FIFA cũng ký một bản hợp đồng truyền hình khác với một đài Qatar với giá trị lên tới 480 triệu đô. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter về sau đã bị “đánh gục” sau chiến dịch chống tham nhũng do FBI tiến hành.

Dĩ nhiên, Qatar bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc. Tuy nhiên, các diễn biến tại Pháp lại cung cấp thêm một góc khác của bức tranh. Đó là vào năm 2019, cựu Chủ tịch UEFA và Phó chủ tịch FIFA Michael Plantini đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ để thẩm vấn liên quan nghi vấn đưa-nhận hối lộ để giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup.

Truyền thông Pháp và châu Âu kể về “bữa ăn trưa” giữa cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, ông Michael Platini với ông Tamim bin Hamad al Thani (Quốc vương Qatar) và Thủ tướng Qatar Hamad ben Jassem al-Thani tại điện Elysee. Thời điểm diễn ra bữa ăn nổi tiếng trên chỉ 9 ngày trước cuộc bỏ phiếu đăng cai World Cup 2022.

Người ta không rõ những người đàn ông trên nói gì với nhau, nhưng theo France Football, thương vụ đầu tư của quỹ Qatar Sports Investment (QSI) vào PSG; mở kênh truyền thông cạnh tranh với Canal Plus…đã được thông qua để đổi lại lời hứa của Michael Platini: rút lại ý định bỏ phiếu cho Mỹ và ủng hộ Qatar.

Tờ Le Monde vào năm 2015 đã thu thập bằng chứng xác thực bữa ăn trưa tại điện Elysee nói trên. Cựu chủ tịch FIFA Blatter thừa nhận cuộc gặp tại đây đã “thay đổi hoàn toàn cuộc chơi”. Cá nhân ông Platini bị nghi ngờ đã nhận 1,8 triệu đô la dưới hình thức chi phí cố vấn từ năm 1998-2002 do ông Blatter ký thanh toán.

Chiến thắng của Qatar gây sốc bởi ở thời điểm giành quyền đăng cai, nước này gần như chưa có gì để tổ chức World Cup, từ cơ sở hạ tầng, sân vận động đến việc thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Nhưng không vấn đề gì cả, Qatar xây mới sân vận động, nâng cấp hạ tầng còn World Cup 2022 đã…chuyển từ mùa hè sang mùa đông.

​Lionel Messi trở thành huyền thoại

Vượt qua những nghi ngại và điều tiếng, Qatar thực tế đã tổ chức một kỳ World Cup thành công xét ở khía cạnh nước chủ nhà mở đại tiệc bóng đá thế giới. Các CĐV trên thế giới được đón tiếp nhiệt tình, các sân vận động hiện đại bậc nhất, không khí bóng đá sôi động gắn với nét văn hoá đặc trưng Hồi giáo.

World Cup 2022 cũng lưu lại dấu ấn trong lịch sử bóng đá thế giới khi Lionel Messi toả sáng rực rỡ để cùng Argentina bước lên đỉnh vinh quang sau trận chung kết nghẹt thở và giàu cảm xúc bậc nhất với Pháp.

Đây là lần thứ 3 Argentina vô địch World Cup sau 2 chức vô địch năm 1978 và 1986. Argentina và Pháp đã tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với kết quả chung cuộc 3-3 sau 120 phút thi đấu cả chính thức và hiệp phụ. Chiến thắng cho Argentina chỉ được quyết định trên chấm luân lưu 11m.

Giới mộ điệu bóng đá thế giới, đặc biệt những người yêu mến Lionel Messi đã rơi nước mắt khi chứng kiến anh bước lên bục vinh quang, nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Trước World Cup 2022, Lionel Messi đã có đủ mọi danh hiệu ở cấp CLB, cả tập thể và cá nhân. Nhưng chiếc cúp vàng World Cup cứ mãi trượt khỏi tầm với của Argentina và Messi.

Đêm Vùng Vịnh càng trở nên huyền ảo khi Messi vươn lên thứ 6 trong bảng xếp hạng cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup.

Bên kia chiến tuyến, Kylian Mbappe cũng vượt Pele để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup trước 24 tuổi. Chỉ riêng trận chung kết với Argentina, Mbappe đã có 3 bàn thắng, thành tích đưa anh đoạt Chiếc giày vàng World Cup 2022 với 8 bàn.

“Thật điên rồ khi nó diễn ra theo cách này. Tôi rất muốn cúp vàng-Messi cho biết-Tôi biết rằng Chúa sẽ ban nó cho mình. Tôi linh cảm nó sẽ như thế này, giờ thì tận hưởng thôi”.

World Cup 2022 sẽ còn được những người yêu bóng đá nhắc đến mãi về sau khi nó đưa Messi vươn lên thành một huyền thoại thế giới.

Tổng quan World Cup 2022:

Nơi tổ chức: Qatar

Chung kết Argentina 3-3 Pháp (luân lưu 4-2)

Vua phá lưới: Kylian Mbappe (8 bàn)

Đội hình xuất sắc nhất giải: Sơ đồ 4-3-3

Thủ môn: Emiliano Martinez (Argentina)

Hậu vệ: Gvardiol, Cristian Romero, Achraf Hakimi, Marcos Acuna

Tiền vệ: Jude Bellingham, Luka Modrić, Sofyan Amrabat, Antoine Griezmann

Tiền đạo: Lionel Messi, Kylian Mbappe, Julián Álvarez