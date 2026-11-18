Rooney từng nghĩ đến việc tự tử khi còn khoác áo MU

Wayne Rooney tiết lộ anh từng rơi vào trạng thái “nghĩ đến việc tự tử” trong thời gian thi đấu cho MU. Cựu tiền đạo người Anh thậm chí phải tìm đến chuyên gia tâm lý để tìm hiểu những vấn đề bản thân đang gặp phải.

Rooney thẳng thắn chia sẻ về những vấn đề sức khỏe tâm thần mà anh từng phải đối mặt

Trong cuộc trò chuyện với Gabby Logan trên podcast Life at the Midpoint, khi được hỏi về khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời, Rooney chia sẻ: “Khi uống rượu, tôi thường tự nhốt mình trong nhà suốt hai ngày và chỉ uống rượu. Điều đáng nói là đây có lẽ lại là giai đoạn tôi đạt phong độ cao nhất trong sự nghiệp thi đấu. Tôi có thể nhìn lại và thừa nhận mình đã hành động ích kỷ, nhưng tôi biết bản thân đang trải qua một điều gì đó mà tôi thực sự rất khó đối mặt.

Tôi không muốn Kai (con trai Rooney) nhìn thấy mình trong tình trạng như vậy, đó cũng là lý do tôi thường trốn tránh mọi người. Tôi đã rơi vào trạng thái nghĩ đến việc tự tử. Tôi không muốn ở bên cạnh bất kỳ ai. Tôi không muốn gặp mọi người trên đường phố, cũng không muốn bước vào các cửa hàng. Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở trên sân bóng, nhưng với mọi thứ bên ngoài sân cỏ, tôi thực sự gặp rất nhiều khó khăn”.

Anh muốn đăng cai vòng chung kết Nations League

Đội tuyển Anh có thể trở thành chủ nhà vòng chung kết Nations League mùa giải năm nay, sau khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) bày tỏ sự quan tâm đến việc đăng cai giải đấu. Các trận bán kết và chung kết của Nations League dự kiến diễn ra vào tháng 6, được tổ chức tập trung tại một quốc gia.

Ngoài Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng được cho là đã liên hệ với UEFA để bày tỏ mong muốn đăng cai 4 trận đấu cuối cùng, bao gồm cả trận tranh hạng ba. Các trận đấu này sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 13/6.

Kể từ khi Nations League ra đời năm 2019, Anh chưa từng đăng cai vòng chung kết. Các quốc gia từng tổ chức gồm Bồ Đào Nha, Italy, Hà Lan và Đức.

Arsenal sắp “trói chân” 3 trụ cột

Theo tiết lộ của Sky Sports, tiền vệ Declan Rice đã đạt thỏa thuận miệng với Arsenal về một bản hợp đồng mới. Bên cạnh đó, “Pháo thủ” cũng đang xúc tiến việc giữ chân David Raya, Jurrien Timber và Piero Hincapie. Hợp đồng hiện tại của Raya có thời hạn đến năm 2028, nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đang tiến rất gần đến việc ký gia hạn sau khi khẳng định vị thế là một trong những người gác đền hàng đầu thế giới.

Timber chuyển đến Arsenal từ Ajax trong cùng mùa hè năm 2023 với Raya. Hợp đồng hiện tại của hậu vệ người Hà Lan cũng sẽ hết hạn vào năm 2028. Trong khi đó, Hincapie cũng đang đàm phán về bản hợp đồng mới. Đội chủ sân Emirates tự tin sẽ thuyết phục thành công Hincapie cam kết tương lai lâu dài với CLB.

Vinicius quyết mang phong độ cao về Real Madrid

Vinicius hy vọng cú hat-trick giúp Brazil vùi dập đội chủ nhà Singapore với tỷ số 7-0 trong trận giao hữu hôm 17/11 sẽ là khởi đầu cho nhiều lần lập công tương tự, đồng thời muốn duy trì phong độ này khi trở lại Real Madrid. Tiền đạo 25 tuổi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên, hy vọng sẽ còn nhiều lần như vậy nữa.

Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tập trung cao độ. Chúng tôi biết đối thủ yếu hơn rất nhiều, nhưng vẫn phải đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đáng lẽ Brazil có thể ghi thêm bàn, nhưng tôi hài lòng với chiến thắng này. Giờ là lúc trở lại CLB. Đến tháng 3 (đợt tập trung ĐTQG tiếp theo), tất cả chúng tôi phải đạt trạng thái 100%”.

Lộ diện đội tuyển đầu tiên giành vé dự AFCON 2027

Senegal trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2027, sau khi Mozambique đánh bại Ethiopia với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách. Kết quả này giúp Senegal, đội tuyển có biệt danh "Những chú sư tử Teranga", chắc chắn kết thúc vòng bảng ở một trong hai vị trí dẫn đầu bảng J, dù vẫn còn hai lượt trận chưa diễn ra.

Trước đó, Senegal đã đánh bại Sudan với tỷ số 4-2 hôm 16/11. Hai lượt trận cuối cùng của vòng loại sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau. Vòng chung kết AFCON 2027 dự kiến được tổ chức tại Kenya, Tanzania và Uganda từ ngày 19/6 đến 17/7.