Gakpo của Hà Lan bật khóc khi ghi bàn, bạn gái và con trai tự hào

Trong cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Morocco ở vòng 1/16 World Cup 2026, Cody Gakpo đã ghi bàn mở tỉ số cho “Những cơn lốc màu da cam”. Tiền đạo đang chơi cho Liverpool có pha băng vào và dứt điểm cực nhanh khiến thủ thành Bounou của Morocco phải bó tay.

Gakpo bật khóc ngay sau khi bàn vào lưới Morocco

Ngay sau khi ghi bàn, Gakpo đã bật khóc ngay trên sân. Các cầu thủ Hà Lan đều chạy tới để chia vui cũng là an ủi với tiền đạo này. Chỉ vài ngày trước khi trận đấu này bắt đầu, Cody Gakpo đã phải chịu sự mất mát lớn khi bạn gái của cầu thủ này, Noa van der Bij, đã bị sảy thai.

“Tôi thực sự cảm thấy đau khổ khi phải chia sẻ thông tin này. Con trai bé bỏng của chúng tôi đã mất trong thời gian thai kỳ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ. Elijah Raphael Gakpo, chúng ta sẽ mãi yêu con”. Mỹ nhân người Hà Lan chia sẻ trên trang cá nhân.

Cody Gakpo cũng chia sẻ thêm trên trang cá nhân. “Đây là thời điểm cực kỳ khó khăn với gia đình tôi. Xin lỗi mọi người nhưng gia đình tôi muốn được sự riêng tư trong thời gian này. Xin cảm ơn vì đã thấu hiểu”.

Trong trận đấu với Morocco, Noa van der Bij cũng có mặt trên khán đài cùng con trai lớn của hai người, Samuël Seth (14 tháng tuổi), để cổ vũ cho Cody Gakpo. Mỹ nhân người Hà Lan đã chia sẻ lại bức ảnh Gakpo giơ ngón tay lên trời khi ăn mừng bàn thắng lên trang cá nhân cùng lời nhắn nhủ: “Rất tự hào về anh”.

Đáng tiếc là giây phút xúc động của Gakpo không đủ để giúp Hà Lan giành chiến thắng. Issa Diop gỡ hòa cho Morocco khi thời gian của trận đấu sắp hết và đại diện tới từ châu Phi giành chiến thắng trên chấm luân lưu.