Tin mới nhất bóng đá sáng 17/11: Tiết lộ lý do vụ Deschamps về MU đổ vỡ

Tiết lộ lý do vụ Deschamps về MU đổ vỡ

Tờ The Athletic đã tiết lộ việc MU đàm phán với HLV Didier Deschamps ra sao. Nguồn tin cho biết Deschamps không hoàn toàn hào hứng với việc về MU và ông đã cùng lúc nói chuyện với người của một CLB Saudi Arabia giấu tên, khiến lãnh đạo MU cho rằng ông chỉ lợi dụng họ để kiếm một bản hợp dồng đắt đỏ.

HLV Didier Deschamps

Chivu đoạt giải HLV hay nhất Serie A 2025/26

HLV Cristian Chivu của Inter Milan đã được trao giải HLV hay nhất của Serie A 2025/26 sau khi đưa Inter đến ngôi vô địch Serie A lẫn Coppa Italia. Ông trong cuộc phỏng vấn sau lễ trao giải đã khiêm tốn nói mình vẫn mới chỉ ở chặng đường ban đầu của nghiệp HLV, và ông không nghĩ mình xứng đáng được so sánh với thầy cũ Jose Mourinho.

Ancelotti xác nhận 2 sao tấn công sẽ đá trận Brazil gặp Singapore

HLV Carlo Ancelotti cho biết Vinicius và Endrick sẽ đá chính trước Singapore trong trận giao hữu của Brazil chiều nay (17h, 17/11). Dự kiến Estevao của Chelsea cũng sẽ được tung vào sân từ đầu ở trận này.

Cubarsi dễ nghỉ trận gặp Villarreal

Sau trận thua ĐT Anh, Pau Cubarsi đã bị căng cơ gập hông và anh đang được bộ phận y tế của Barcelona theo dõi. Khả năng cao là anh sẽ không thể thi đấu trận gặp Villarreal khi Barca trở lại thi đấu ở La Liga.

Người cuối cùng của đội hình Brazil đầu tiên vô địch World Cup qua đời

Tiền vệ huyền thoại Dino Sani đã từ trần ở tuổi 94 vào ngày hôm qua 16/11, ông là người cuối cùng còn lại của đội hình Brazil vô địch World Cup lần đầu tiên năm 1958. Sani ngoài ra cũng đã đoạt ngôi Á quân Copa America cùng Brazil các năm 1957 & 1959.

Sở hữu khả năng chuyền dài xuất sắc, Sani có sự nghiệp hiển hách khi đoạt danh hiệu trong màu áo Palmeiras, Sao Paolo trước khi sang châu Âu và đưa AC Milan đến chức vô địch Serie A 1961/62 và Cúp C1 đầu tiên mùa 1962/63. Sani hiện đã được tôn vinh trong Ngôi đền danh vọng của cả Sao Paolo lẫn AC Milan.