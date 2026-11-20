U17 Bỉ hướng đến chiến thắng đầu tay

Đội tuyển U17 Bỉ bước vào U17 World Cup 2026 sau khi giành ngôi á quân tại giải U17 châu Âu 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Sven Vermant, đội bóng này xây dựng lối chơi chủ động, chú trọng khả năng kiểm soát bóng và gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam tập luyện ở Qatar hướng đến trận ra quân trước U17 Bỉ.

HLV Sven Vermant cũng đặc biệt đề cao tinh thần chiến đấu và tính gắn kết giữa các cầu thủ. Đây là những yếu tố giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong hành trình vừa qua. Ở trận mở màn, U17 Bỉ chắc chắn muốn tận dụng lợi thế về chuyên môn để giành trọn 3 điểm, qua đó tạo đà thuận lợi cho cuộc cạnh tranh tại bảng G với New Zealand và Mali.

U17 Việt Nam chờ đợi bản lĩnh của những người trẻ

Lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup là dấu mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam. Để chuẩn bị cho sân chơi này, thầy trò HLV Cristiano Roland đã trải qua các chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và Qatar, đồng thời có cơ hội thi đấu giao hữu nhằm tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Quá trình chuẩn bị giúp các cầu thủ làm quen với môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao, cải thiện chuyên môn và xây dựng sự tự tin. Mục tiêu của U17 Việt Nam không chỉ là học hỏi mà còn hướng đến cơ hội vượt qua vòng bảng. Trước U17 Bỉ, HLV Cristiano Roland sẽ phải giải bài toán tổ chức thế trận hợp lý.

Việc duy trì cự ly giữa các tuyến, hỗ trợ nhau trong phòng ngự và hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm sẽ có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh đó, U17 Việt Nam cần tận dụng tốt những pha chuyển trạng thái để tìm kiếm cơ hội. Khả năng chắt chiu thời cơ có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu mà đội bóng áo đỏ nhiều khả năng không có quá nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Chờ bất ngờ trong ngày ra quân

Xét về tương quan lực lượng, U17 Bỉ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu các cầu thủ trẻ Việt Nam được thử sức ở đấu trường World Cup, nơi mỗi trận đấu đều mang đến những trải nghiệm và cơ hội khẳng định bản thân.

Một thế trận chặt chẽ, sự tập trung xuyên suốt cùng tinh thần thi đấu không bỏ cuộc sẽ là những điều kiện cần thiết để U17 Việt Nam hy vọng giành điểm. Nếu hạn chế được sai sót và tận dụng tốt cơ hội phản công, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể khiến đối thủ gặp khó khăn.

Dù vậy, giành chiến thắng trước đại diện châu Âu là nhiệm vụ không đơn giản. U17 Việt Nam cần chuẩn bị cho một trận đấu nhiều sức ép, trong đó khả năng đứng vững trước những thời điểm khó khăn sẽ quyết định đáng kể đến kết quả cuối cùng.

Dự đoán U17 Bỉ thắng U17 Việt Nam với tỉ số 2-0

Đội hình dự kiến

U17 Bỉ: Vandenabeele, Cieslinski, Oppenbrouwer, Bafai, Penka, Housou, Mujangi Bia, Fossi, Ossihiou, Billiet, Mbambi.

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Duy Khang, Trọng Phong, Đại Dương, Ngọc Sơn.