Trực tiếp chuyển nhượng 10/6: Greenwood xác định bến đỗ mới, sao PSG dễ đến NHA
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 10/6.
Tờ Corriere dello Sport hé lộ tiền đạo Greenwood đã đồng ý chuyển đến AS Roma. Hợp đồng Roma đề xuất với Greenwood có cấu trúc lương tăng dần, bắt đầu với mức lương ròng 4 triệu euro/mùa cộng với tiền thưởng dựa trên hiệu suất thi đấu.
Ban lãnh đạo Roma rất muốn nâng cấp đội hình và xem Greenwood là mục quan trọng trên hàng công. Tuy nhiên, thương vụ vẫn chưa hoàn tất. Marseille được cho là định giá cầu thủ này vào khoảng 55 triệu euro, trong khi Roma ra giá mua khởi điểm là 40 triệu euro.
Lucas Chevalier có thể rời PSG chỉ sau một mùa giải thi đấu tại sân Công viên các Hoàng tử. Anh từng đến PSG với sự chào đón nồng nhiệt sau khi Gianluigi Donnarumma rời đi, nhưng hiện lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân và bị Matvey Safonov chiếm mất vị trí bắt chính.
Aston Villa đang quan tâm đến thủ môn người Pháp này, trong khi Tottenham cũng đang theo dõi sát sao tình hình trong bối cảnh tương lai của Guglielmo Vicario vẫn chưa chắc chắn.
Theo tờ The Athletic, Arsenal mới đây đã liên hệ với Juventus về khả năng chiêu mộ tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ Kenan Yildiz. Ngôi sao 21 tuổi đã nhanh chóng phát triển thành một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất châu Âu hiện nay. Dẫu vậy, không dễ gì để thương vụ này thành công, bởi "Bà đầm già" thành Turin hiện chưa có ý định nhả người.
Theo nhà báo Samuel Luckhurst, HLV Mourinho muốn tiền vệ Tchouameni ở lại Real Madrid. Do vậy, đội chủ sân Bernabeu xác định không bán ngôi sao người Pháp dù cho được MU quan tâm. Việc này khiến đội chủ sân Old Trafford phải sục sạo tìm ngôi sao khác ở phiên chợ hè 2026.
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 9/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/06/2026 00:23 AM (GMT+7)