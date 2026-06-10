Trực tiếp chuyển nhượng 10/6: Greenwood xác định bến đỗ mới, sao PSG dễ đến NHA

Mason Greenwood đạt thỏa thuận cá nhân với AS Roma

Tờ Corriere dello Sport hé lộ tiền đạo Greenwood đã đồng ý chuyển đến AS Roma. Hợp đồng Roma đề xuất với Greenwood có cấu trúc lương tăng dần, bắt đầu với mức lương ròng 4 triệu euro/mùa cộng với tiền thưởng dựa trên hiệu suất thi đấu.

Ban lãnh đạo Roma rất muốn nâng cấp đội hình và xem Greenwood là mục quan trọng trên hàng công. Tuy nhiên, thương vụ vẫn chưa hoàn tất. Marseille được cho là định giá cầu thủ này vào khoảng 55 triệu euro, trong khi Roma ra giá mua khởi điểm là 40 triệu euro.