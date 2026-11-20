JJ Gabriel tiến thêm một bước nước tới Real Madrid

Tích tắc, tích tắc. Joseph Junior Andreou O'Cearuill, hay còn biết đến với cái tên JJ Gabriel, cập bến Real Madrid chỉ còn là vấn đề thời gian. Mọi thứ chỉ còn chờ nghi thức cuối cùng để hoàn tất thương vụ. Hôm 18/11, cầu thủ trẻ này đã tiến một bước dài khi cùng gia đình tới Valdebebas. Họ có mặt tại trung tâm huấn luyện của Real Madrid để lần đầu tham quan cơ sở vật chất.

JJ Gabriel

Đây chưa phải buổi kiểm tra y tế chính thức, nhưng JJ Gabriel đã được nhìn thấy ở khu vực thường diễn ra các cuộc kiểm tra sức khỏe. Mặc dù chỉ là chuyến thăm mang tính không chính thức nhưng sự xuất hiện của anh vẫn thu hút sự chú ý, bởi đây không phải chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi.

Một phần của chuyến đi cũng được tận dụng để tiếp tục hoàn thiện các điều khoản của thỏa thuận. Trên thực tế, hai bên vẫn còn một số chi tiết cần thống nhất. Một trong số đó là hợp đồng, vốn sẽ được điều chỉnh theo các quy định của FIFA. Hợp đồng dự kiến có thời hạn ba năm, đến năm 2029.

Theo Điều 13 về đại diện cầu thủ vị thành niên, 16 tuổi là độ tuổi tối thiểu theo quy định pháp luật để ký hợp đồng lao động chuyên nghiệp. Những yếu tố khác cũng sẽ được tính đến, nhưng thời hạn hợp đồng của JJ Gabriel sẽ là ba năm, tương tự các cầu thủ trẻ khác tại La Fábrica. Sau đó, luôn tồn tại một thỏa thuận bất thành văn về việc xem xét lại hợp đồng và điều chỉnh, gia hạn khi cầu thủ đủ tuổi trưởng thành. Đó là quy trình tự nhiên.

Dự kiến, JJ Gabriel sẽ bắt đầu hành trình tại đội Juvenil A, bởi cầu thủ này chưa thể thi đấu cho Castilla cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định chính thức nào về kế hoạch phát triển và lịch trình tập luyện hằng ngày của cầu thủ này.

Tại Real Madrid, CLB đang lựa chọn cách tiếp cận kiên nhẫn, từng bước chắc chắn để đạt được mục tiêu. Đó cũng là quan điểm chủ đạo lúc này. Việc thương vụ sắp hoàn tất không đồng nghĩa mọi thứ đã trở thành hiện thực. Vì vậy, vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết. Dù vậy, thời gian chờ đợi sẽ không còn lâu.

Duy trì nhịp độ tập luyện

Trong thời gian chờ đợi, tài năng trẻ người Anh sẽ tiếp tục tập luyện cá nhân như thời gian qua. Mục tiêu là duy trì thể trạng và không ngừng hoàn thiện kỹ thuật. Tuần trước, tờ AS đã trực tiếp chứng kiến một buổi tập như vậy tại Boadilla del Monte.

Ở Khu liên hợp thể thao thành phố Ángel Nieto, JJ Gabriel tập luyện cùng cha, hai người đồng hành khác và Jack Hunter – chuyên gia đã theo anh từ Manchester, người bắt đầu giúp cầu thủ này rèn giũa kỹ năng từ tháng 6. Đây là nhân tố quan trọng trong quá trình mài giũa viên kim cương thô. Tất cả đang chờ ngày những lò đào tạo tại La Fábrica (Học viện Hoàng gia) chính thức bắt đầu hoạt động.

Man United chưa bỏ cuộc

Trong khi đó, Manchester United vẫn chưa từ bỏ hy vọng giữ chân JJ Gabriel. Theo tờ The Times, đội bóng nước Anh đang cân nhắc hành động pháp lý trong trường hợp phát hiện bất kỳ CLB nào có hành vi vi phạm quy định.

Cụ thể, họ nghi ngờ có đội bóng đã liên hệ với cầu thủ hoặc người đại diện của anh trong mùa hè, qua đó vi phạm các quy định của FIFA về cầu thủ vị thành niên. JJ Gabriel vừa tròn 16 tuổi vào ngày 6/10. Vì vậy, vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải xoay quanh thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ trưởng thành từ Enfield này.

Theo các nguồn tin tại Anh, sự thất vọng ở Carrington không chỉ xuất phát từ việc mất đi một cầu thủ được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao lớn, mà còn nằm ở cách thương vụ diễn ra. Phía Man Utd cho rằng họ không thể duy trì liên lạc với cầu thủ này kể từ tháng 9.

Đổi lại, đội bóng sẽ nhận được khoản phí đào tạo khoảng 360.000 euro (300.000 bảng). Đây sẽ là số tiền cuối cùng mà Man Utd được hưởng, bởi bản hợp đồng JJ Gabriel ký kết với Real Madrid sẽ là hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Và ngày JJ Gabriel chính thức ký hợp đồng với Real Madrid chỉ còn là vấn đề thời gian.