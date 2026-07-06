Sút penalty "giật cục" báo hại một loạt đội ở World Cup: Sau Đức, Hà Lan đến lượt Brazil

Các quả đá penalty kiểu giật cục đang trở thành một chiêu thức lợi bất cập hại tại World Cup 2026. Đã có không ít đội thực hiện hỏng các quả 11m vì kiểu đá này, mới đây nhất tới lượt Brazil là đội đã phung phí penalty vì động tác chạy đà đó, dẫn đến thất bại 1-2 của họ trước Na Uy ở vòng 1/8.

Guimaraes khựng lại một nhịp, không lừa được Nyland đổ người sớm, và sau đó có cú đá quá lộ

Brazil đã có cơ hội mở tỷ số rất ngon ăn ở phút thứ 10 sau khi Matheus Cunha bị đốn ngã trong vòng cấm Na Uy. Trên chấm 11m, Bruno Guimaraes được giao phó trách nhiệm sút, nhưng sau khi chạy đà, Guimaraes khựng một nhip để tìm cách khiến thủ môn Nyland đổ người sớm.

Ý đồ đó đã không thành, Nyland đứng yên tại chỗ và Guimaraes sau đó thực hiện cú đá vào tay phải quá gần khiến thủ môn của Na Uy đấm được bóng ra. Guimaraes đã trở thành chân sút mới nhất tại World Cup đá hỏng penalty khi thực hiện kiểu đá giật cục.

Cú sút penalty kiểu này đang báo hại một loạt đội bóng: Eberechi Eze của Arsenal ở loạt luân lưu chung kết Cúp C1, Crysencio Summerville & Justin Kluivert của ĐT Hà Lan trong loạt luân lưu vòng 1/16 trước Morocco, và Kai Havertz của Đức trước Paraguay ở cùng vòng đấu.

Theo thống kê của Sky Sports, riêng ở World Cup này đã có 12 cú đá penalty kiểu giật cục và tới 7 lần bị cản phá, trong đó có cú sút của Harry Kane trước Croatia nhưng may mắn Kane được thực hiện lại.