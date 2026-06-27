"Quả bóng vàng" Dembele ghi 3 bàn thắng siêu tốc, suýt phá kỷ lục "có 1 không 2"

Ở trong 2 trận đấu đầu tiên của ĐT Pháp tại World Cup 2026, Ousmane Dembele thi đấu có phần kém nổi bật so với Kylian Mbappe hay Micheal Olise. Tuy nhiên, đương kim "Quả bóng vàng" đã biết cách lên tiếng đúng lúc trong trận đấu quyết định ngôi đầu của ĐT Pháp trước ĐT Na Uy.

Ousmane Dembele tỏa sáng

Số 7 của ĐT Pháp bắt đầu trận đấu bằng một pha dứt điểm đẳng cấp ngay ở phút thứ 7. Dembele có bóng trong vòng cấm và liên tục làm động tác giả khiến hậu vệ lẫn thủ môn của Na Uy "hoa mắt chóng mặt". Cầu thủ này tung ra cú sút bằng chân phải vào góc xa trong sự ngỡ ngàng của tất cả và bàn mở tỉ số tới với ĐT Pháp.

Tìm được cảm giác chơi bóng, Dembele trở nên cực kỳ nguy hiểm. Phút 20, tiền đạo cánh phải của Pháp nhận bóng từ đội trưởng Mbappe. Dembele không ngần ngại đi ngang vào trong rồi tung cú cứa lòng chân trái quen thuộc. Bóng thẳng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn bên phía Na Uy.

Tiền đạo người Pháp hoàn thành cú hat-trick ở phút 32 với một tình huống đẳng cấp khác. Dembele tiếp tục nhận bóng bên cánh phải, nhá 2 nhịp khiến hậu vệ Na Uy lỡ trớn và tiếp tục cứa lòng về góc xa. Đường bóng đi quá hoàn hảo khiến pha bay người của thủ thành Selvik chỉ mang tính chất minh họa.

Theo thống kê, Dembele trở thành cầu thủ lập hat-trick nhanh thứ hai trong lịch sử các VCK World Cup. Duy nhất có huyền thoại Erich Probst của ĐT Áo nhanh hơn tiền đạo người Pháp. Ông chỉ mất 24 phút để chọc thủng lưới ĐT Nam Tư (cũ) tại World Cup 2026.