Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Thụy Điển: Hướng tới ngôi đầu bảng (World Cup)
(6h, 26/6, bảng F) Nhật Bản đang thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 và đứng trước cơ hội lớn giành ngôi đầu bảng khi chỉ phải gặp Thụy Điển ở lượt trận cuối.
World Cup | 6h, 26/6 | AT&T
Điểm
Suzuki
Taniguchi
Watanabe
Ito
Sugawara
Kamada
Sano
Nakamura
Doan
Maeda
Ueda
Điểm
Johansson
Hien
Lindelof
Gudmundsson
Svensson
Svanberg
Ayari
Bergvall
Elanga
Gyokeres
Isak
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Nhật Bản quyết chiếm ngôi đầu
Nhật Bản đang là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất World Cup 2026. Sau trận hòa 2-2 trước Hà Lan, đại diện châu Á tiếp tục phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Tunisia để vươn lên nhóm dẫn đầu bảng đấu.
Hiện Nhật Bản có cùng 4 điểm với Hà Lan nhưng xếp sau vì hiệu số. Chỉ cần hòa Thụy Điển là thầy trò HLV Hajime Moriyasu sẽ giành vé đi tiếp, nhưng mục tiêu của họ là chiến thắng để cạnh tranh vị trí nhất bảng.
Thụy Điển khó cản bước đại diện châu Á
Dù từng thắng Tunisia 5-1 ở trận ra quân, Thụy Điển nhanh chóng bộc lộ sự thiếu ổn định khi thua Hà Lan với chính tỷ số này. Phong độ thất thường khiến đại diện Bắc Âu bị đánh giá thấp hơn đáng kể trước cuộc đối đầu quyết định.
Trong khi đó, Nhật Bản đang sở hữu chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại cùng sự tự tin rất lớn. Với phong độ, kinh nghiệm và tinh thần hiện tại, đội bóng của HLV Moriyasu được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành kết quả thuận lợi để khép lại vòng bảng bằng vị trí dẫn đầu.
Ngôi sao của ĐT Nhật Bản ở World Cup 2026 "gây sốt" với khoảnh khắc đứng rán gà, làm việc ở cửa hàng tiện lợi.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/06/2026 22:55 PM (GMT+7)