Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Thụy Điển: Hướng tới ngôi đầu bảng (World Cup)

World Cup | 6h, 26/6 | AT&T Nhật Bản 0 - 0 Thụy Điển (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nhật Bản vs Thụy Điển Thụy Điển Điểm Suzuki Taniguchi Watanabe Ito Sugawara Kamada Sano Nakamura Doan Maeda Ueda Điểm Johansson Hien Lindelof Gudmundsson Svensson Svanberg Ayari Bergvall Elanga Gyokeres Isak Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nhật Bản Nhật Bản Thụy Điển Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Ito, Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda Johansson, Hien, Lindelof, Gudmundsson, Svensson, Svanberg, Ayari, Bergvall, Elanga, Gyokeres, Isak

Nhật Bản quyết chiếm ngôi đầu

Nhật Bản đang là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất World Cup 2026. Sau trận hòa 2-2 trước Hà Lan, đại diện châu Á tiếp tục phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Tunisia để vươn lên nhóm dẫn đầu bảng đấu.

Hiện Nhật Bản có cùng 4 điểm với Hà Lan nhưng xếp sau vì hiệu số. Chỉ cần hòa Thụy Điển là thầy trò HLV Hajime Moriyasu sẽ giành vé đi tiếp, nhưng mục tiêu của họ là chiến thắng để cạnh tranh vị trí nhất bảng.

Thụy Điển khó cản bước đại diện châu Á

Dù từng thắng Tunisia 5-1 ở trận ra quân, Thụy Điển nhanh chóng bộc lộ sự thiếu ổn định khi thua Hà Lan với chính tỷ số này. Phong độ thất thường khiến đại diện Bắc Âu bị đánh giá thấp hơn đáng kể trước cuộc đối đầu quyết định.

Trong khi đó, Nhật Bản đang sở hữu chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại cùng sự tự tin rất lớn. Với phong độ, kinh nghiệm và tinh thần hiện tại, đội bóng của HLV Moriyasu được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành kết quả thuận lợi để khép lại vòng bảng bằng vị trí dẫn đầu.