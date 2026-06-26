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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Thụy Điển: Hướng tới ngôi đầu bảng (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Nhật Bản Trực tiếp bóng đá hôm nay

(6h, 26/6, bảng F) Nhật Bản đang thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 và đứng trước cơ hội lớn giành ngôi đầu bảng khi chỉ phải gặp Thụy Điển ở lượt trận cuối.

   

World Cup | 6h, 26/6 | AT&T

Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Thụy Điển: Hướng tới ngôi đầu bảng (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Thụy Điển: Hướng tới ngôi đầu bảng (World Cup) - 1
Thụy Điển
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Thụy Điển: Hướng tới ngôi đầu bảng (World Cup) - 1
Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Ito, Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Thụy Điển: Hướng tới ngôi đầu bảng (World Cup) - 1
Johansson, Hien, Lindelof, Gudmundsson, Svensson, Svanberg, Ayari, Bergvall, Elanga, Gyokeres, Isak

Nhật Bản quyết chiếm ngôi đầu

Nhật Bản đang là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất World Cup 2026. Sau trận hòa 2-2 trước Hà Lan, đại diện châu Á tiếp tục phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Tunisia để vươn lên nhóm dẫn đầu bảng đấu.

Hiện Nhật Bản có cùng 4 điểm với Hà Lan nhưng xếp sau vì hiệu số. Chỉ cần hòa Thụy Điển là thầy trò HLV Hajime Moriyasu sẽ giành vé đi tiếp, nhưng mục tiêu của họ là chiến thắng để cạnh tranh vị trí nhất bảng.

Thụy Điển khó cản bước đại diện châu Á

Dù từng thắng Tunisia 5-1 ở trận ra quân, Thụy Điển nhanh chóng bộc lộ sự thiếu ổn định khi thua Hà Lan với chính tỷ số này. Phong độ thất thường khiến đại diện Bắc Âu bị đánh giá thấp hơn đáng kể trước cuộc đối đầu quyết định.

Trong khi đó, Nhật Bản đang sở hữu chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại cùng sự tự tin rất lớn. Với phong độ, kinh nghiệm và tinh thần hiện tại, đội bóng của HLV Moriyasu được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành kết quả thuận lợi để khép lại vòng bảng bằng vị trí dẫn đầu.

Ngôi sao Ito của ĐT Nhật Bản bán gà rán, làm việc ở cửa hàng tiện lợi "gây bão"
Ngôi sao Ito của ĐT Nhật Bản bán gà rán, làm việc ở cửa hàng tiện lợi "gây bão"

Ngôi sao của ĐT Nhật Bản ở World Cup 2026 "gây sốt" với khoảnh khắc đứng rán gà, làm việc ở cửa hàng tiện lợi.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-25/06/2026 22:55 PM (GMT+7)
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