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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Uruguay - Tây Ban Nha: Bảo toàn ngôi đầu (World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Tây Ban Nha World Cup 2026

(7h, 27/6, bảng H World Cup 2026) Tây Ban Nha quyết thắng Uruguay để chắc chắn kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

   

World Cup | 7h, 27/6 | Estadio Akron

Uruguay
Trực tiếp bóng đá Uruguay - Tây Ban Nha: Bảo toàn ngôi đầu (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Uruguay - Tây Ban Nha: Bảo toàn ngôi đầu (World Cup) - 1
Tây Ban Nha
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Uruguay - Tây Ban Nha: Bảo toàn ngôi đầu (World Cup) - 1
Muslera, Varela, Gimenez, Caceres, Olivera, Bentancur, Ugarte, Valverde, Canobbio, Nunez, Araujo
Trực tiếp bóng đá Uruguay - Tây Ban Nha: Bảo toàn ngôi đầu (World Cup) - 1
Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Olmo, Yamal, Oyarzabal, Nico Williams

Tây Ban Nha quyết bảo toàn ngôi đầu

Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng H khi nắm trong tay 4 điểm. Con số này chỉ hơn đội xếp thứ 2 Uruguay khoảng cách 2 điểm. Với tình hình như vậy, "La Roja" vẫn cần giành chiến thắng ở trận đấu tới, hoặc chí ít không để thua nếu có mong muốn giữ vững ngôi đầu. 

Đây không phải nhiệm vụ bất khả thi đối với Tây Ban Nha. Lý do bởi Uruguay thi đấu sa sút nghiêm trọng. Họ không thể thắng nổi Saudi Arabia và Cape Verde, những đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã thi đấu vào phom sau khi đánh gục Saudi Arabia 4-0.

Video bóng đá Uruguay - Cape Verde: Rượt đuổi mãn nhãn, địa chấn thứ hai (World Cup)
Video bóng đá Uruguay - Cape Verde: Rượt đuổi mãn nhãn, địa chấn thứ hai (World Cup)

(Bảng H) Cape Verde tiếp tục tạo ra cơn địa chấn tiếp theo khi họ cầm hòa nhà vô địch thế giới 2 lần Uruguay trong trận cầu hấp dẫn. Đại diện châu Phi...

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/06/2026 22:55 PM (GMT+7)
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