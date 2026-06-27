Trực tiếp bóng đá Uruguay - Tây Ban Nha: Bảo toàn ngôi đầu (World Cup)
(7h, 27/6, bảng H World Cup 2026) Tây Ban Nha quyết thắng Uruguay để chắc chắn kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.
World Cup | 7h, 27/6 | Estadio Akron
Điểm
Muslera
Varela
Gimenez
Caceres
Olivera
Bentancur
Ugarte
Valverde
Canobbio
Nunez
Araujo
Điểm
Simon
Porro
Cubarsi
Laporte
Cucurella
Pedri
Rodri
Olmo
Yamal
Oyarzabal
Nico Williams
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Tây Ban Nha quyết bảo toàn ngôi đầu
Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng H khi nắm trong tay 4 điểm. Con số này chỉ hơn đội xếp thứ 2 Uruguay khoảng cách 2 điểm. Với tình hình như vậy, "La Roja" vẫn cần giành chiến thắng ở trận đấu tới, hoặc chí ít không để thua nếu có mong muốn giữ vững ngôi đầu.
Đây không phải nhiệm vụ bất khả thi đối với Tây Ban Nha. Lý do bởi Uruguay thi đấu sa sút nghiêm trọng. Họ không thể thắng nổi Saudi Arabia và Cape Verde, những đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã thi đấu vào phom sau khi đánh gục Saudi Arabia 4-0.
(Bảng H) Cape Verde tiếp tục tạo ra cơn địa chấn tiếp theo khi họ cầm hòa nhà vô địch thế giới 2 lần Uruguay trong trận cầu hấp dẫn. Đại diện châu Phi...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/06/2026 22:55 PM (GMT+7)