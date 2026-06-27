Trực tiếp bóng đá Uruguay - Tây Ban Nha: Bảo toàn ngôi đầu (World Cup)

World Cup | 7h, 27/6 | Estadio Akron Uruguay 0 - 0 Tây Ban Nha (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Uruguay vs Tây Ban Nha Tây Ban Nha Điểm Muslera Varela Gimenez Caceres Olivera Bentancur Ugarte Valverde Canobbio Nunez Araujo Điểm Simon Porro Cubarsi Laporte Cucurella Pedri Rodri Olmo Yamal Oyarzabal Nico Williams Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Uruguay Uruguay Tây Ban Nha Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Muslera, Varela, Gimenez, Caceres, Olivera, Bentancur, Ugarte, Valverde, Canobbio, Nunez, Araujo Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Olmo, Yamal, Oyarzabal, Nico Williams

Tây Ban Nha quyết bảo toàn ngôi đầu

Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng H khi nắm trong tay 4 điểm. Con số này chỉ hơn đội xếp thứ 2 Uruguay khoảng cách 2 điểm. Với tình hình như vậy, "La Roja" vẫn cần giành chiến thắng ở trận đấu tới, hoặc chí ít không để thua nếu có mong muốn giữ vững ngôi đầu.

Đây không phải nhiệm vụ bất khả thi đối với Tây Ban Nha. Lý do bởi Uruguay thi đấu sa sút nghiêm trọng. Họ không thể thắng nổi Saudi Arabia và Cape Verde, những đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã thi đấu vào phom sau khi đánh gục Saudi Arabia 4-0.