ĐT Pháp “vùi dập” Na Uy: "Gà trống" cất cao tiếng gáy, bóng dáng nhà vô địch World Cup

ĐT Pháp đã vùi dập Na Uy như thế nào?

Trước khi bắt đầu trận đấu với Na Uy ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026, ĐT Pháp bất ngờ không có được sự phục vụ của HLV Deschamps do ông phải về nước vì việc cá nhân. Điều này khiến cho giới mộ điệu buộc phải đặt câu hỏi “Gà trống Gaulois” sẽ thi đấu như thế nào trong trận tranh ngôi đầu bảng.

Dembele giúp Pháp có được 3 bàn thắng chỉ sau 32 phút

Nên nhớ rằng trận đấu này liên quan trực tiếp đến việc chọn nhánh đấu ở vòng trong. Nếu đầu bảng, Pháp sẽ sớm gặp Đức ở vòng 1/8, còn nếu nhì bảng, Pháp sẽ gặp Brazil ở vòng 1/8. Đó là bước đi cần được tính toán thật kỹ với nhiều đội

ĐT Na Uy tạo nên bất ngờ khi tung ra đội hình B và cất toàn bộ trụ cột trên ghế dự bị. Thế nhưng, nếu ai đó dám coi thường đội bóng này, họ sẽ phải trả giá rất đắt. ĐT Pháp không nằm trong số đó và họ chứng tỏ luôn vì sao bản thân là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026.

“Gà trống Gaulois” nhập cuộc nhanh đến nỗi mà chỉ 23 giây sau khi bóng lăn là xà ngang khung thành của Na Uy đã rung chuyển. ĐT Pháp chỉ mất 32 phút để có được 3 bàn thắng và tất cả đều do Ousmane Dembele lập công trong đó Mbappe kiến tạo 2 lần.

Nếu bạn còn cảm thấy khó hình dung, hãy nhìn qua một chút về chỉ số. Hiệp một, ĐT Pháp ép cho Na Uy gần như “nghẹt thở” với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63%. Họ tung ra 14 cú dứt điểm và đi trúng đích 8 lần, tức là trung bình là cứ ba phút là Pháp lại dứt điểm.

Thực ra, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Pháp chỉ rơi vào khoảng 1,05. Điều đó chứng tỏ là những pha làm bàn của Dembele đều ở tư thế khó nhưng cầu thủ này vẫn có thể xử lý thành công. Đó chính là điểm đáng sợ của hàng công Pháp vào lúc này.

Sự đáng sợ trên hàng công của ĐT Pháp

Người ta thường nhắc tới Kylian Mbappe và Michael Olise nhưng lại quên mất Ousmane Dembele và Désiré Doué, hai cầu thủ ghi bàn trong trận đấu này. “Gà trống Gaulois” đang có hàng công thực sự đáng gờm bởi cả 4 cầu thủ này đều có tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm đa dạng.

ĐT Pháp đang có hàng công thực sự đáng gờm

Đa phần các đội bóng thường chỉ có 1-2 ngôi sao trên hàng công. Ví dụ như Na Uy, Haaland sẽ luôn là tâm điểm của những đường chuyền bóng trong vòng cấm. Nhưng như vậy rất dễ bị đối thủ “bắt bài”. Trong khi đó, đối thủ sẽ phải rất khó đoán ai sẽ là người dứt điểm khi Pháp tấn công.

Họ buộc phải kèm chặt Mbappe nhưng cũng không thể bỏ quên 3 cầu thủ còn lại. Na Uy không quá quan tâm đến Dembele và cái giá phải trả là 3 bàn thua ngay trong hiệp một.

Một điểm khác cũng chứng minh luận điểm này là hiệp hai Pháp tấn công dễ đoán hơn hẳn vì họ cố gắng giúp Mbappe ghi bàn. Hậu vệ Na Uy đã bắt bài được và hệ quả là Mbappe “tịt ngòi”, còn Pháp phải tới phút 90+4 mới có bàn thắng tiếp theo. Nếu họ chơi như hiệp một, không hiểu Na Uy còn thủng lưới bao nhiêu bàn nữa.

Sự đáng sợ của ĐT Pháp còn tới băng ghế dự bị. “Gà trống Gaulois” giống như một CLB hơn là một ĐTQG bởi không ít ngôi sao vẫn phải ngồi ngoài chờ tới lượt. Khi Dembele và Olise được thay thế, khán giả của Pháp có lẽ cũng chẳng lo lắng bởi họ thấy Cherki và Barcola bên ngoài đường pitch.

Ngay cả khi Mbappe được thay ra nghỉ, sự xuất hiện của Mateta cũng rất đáng chú ý. Bộ ba Mateta – Cherki – Barcola có thể là chủ công của bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Nhưng ở ĐT Pháp, họ phải chấp nhận số phận dự bị bởi trên sân còn có những cái tên “khủng khiếp” hơn.

Lời tuyên chiến của ĐT Pháp

Đội hình tấn công dày dạn như vậy sẽ giúp Deschamps dễ dàng toan tính hơn đặc biệt là ở giải đấu dài hơi như World Cup 2026. Vượt qua vòng bảng, Pháp vẫn còn cách trận tứ kết tới 2 trận đấu nữa. Ở vòng 1/8, Pháp rất có thể sẽ phải đụng độ với ĐT Đức, một ứng cử viên khác cho chức vô địch.

ĐT Pháp gửi lời tuyên chiến tới tất cả các đội tham dự World Cup 2026 ngay khi vòng bảng kết thúc

Tuy nhiên, cách “Gà trống Gaulois” dứt điểm Na Uy gọn gàng và nhanh lẹ giống như lời tuyên chiến với tất cả những đội còn lại dự World Cup 2026. Mbappe cùng các đồng đội khẳng định rằng họ chẳng cần phải chơi chiêu để né đội này hay tránh đội kia. ĐT Pháp có thực lực và họ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đội bóng nào.

Họ không chọn nhánh đấu có Brazil không phải vì sợ, mà bởi Pháp không thích thua Na Uy. Thụy Điển cũng được, Đức cũng thế hay kể cả sau đó là Hà Lan, “Gà trống Gaulois” chẳng ngán ai cả. Đó chính là dáng dấp của một nhà vô địch.