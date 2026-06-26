ĐT Pháp - Na Uy tranh ngôi đầu World Cup: Chờ màn so tài Mbappe - Haaland

Mbappe khẳng định vị thế ứng viên số một

Là chủ nhân Chiếc giày Vàng World Cup 2022 với 8 bàn thắng, Kylian Mbappe bước vào giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico với vị thế ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới. Tiền đạo của Real Madrid không mất nhiều thời gian để chứng minh điều đó.

Mbappe tỏa sáng rực rỡ

Trong chiến thắng 3-1 của tuyển Pháp trước Senegal, Mbappe ghi cú đúp, trở thành nhân tố khác biệt giúp "Les Bleus" có màn ra quân thuận lợi. Khả năng tăng tốc, dứt điểm đa dạng và sự lạnh lùng trước khung thành tiếp tục là vũ khí lợi hại của chân sút 27 tuổi. Duy trì đà thăng hoa, Mbappe lập cú đúp tiếp theo khi Pháp đối đầu Iraq. Mbappe vẫn còn nguyên cơ hội để gia tăng thành tích ở vòng bảng, trong cuộc so tài giữa ĐT Pháp với Na Uy (2h ngày 27/6).

Việc Pháp được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch cũng mang đến lợi thế lớn cho Mbappe. Nếu đội bóng của Didier Deschamps tiến sâu như kỳ vọng, số trận thi đấu nhiều hơn sẽ giúp tiền đạo này có thêm cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn.

Khởi đầu hoàn hảo ấy cũng là lời khẳng định rằng Mbappe chưa hề có dấu hiệu chững lại, dù anh đã chinh chiến ở đỉnh cao bóng đá thế giới gần một thập kỷ.

Haaland lập tức đáp trả đầy uy lực

Nếu Mbappe là người ra đòn trước, Erling Haaland đã nhanh chóng có câu trả lời. Trong lần đầu tiên góp mặt ở một kỳ World Cup cùng tuyển Na Uy, tiền đạo của Manchester City nhanh chóng thể hiện đẳng cấp cá nhân. Không hề bị choáng ngợp, ngôi sao của ĐT Na Uy cũng có cho mình 4 bàn sau 2 trận.

Thật thú vị là ở lượt cuối vòng bảng, Haaland có cơ hội đối đầu trực tiếp với Mbappe. Trận đấu này vì thế có vai trò không nhỏ trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 giữa các ngôi sao của hai đội.

Người hâm mộ chờ đợi màn đua tranh giữa Mbappe và Haaland

Đó là màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của Haaland tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Không chỉ ghi bàn, những trận đã qua Haaland còn thể hiện đầy đủ những phẩm chất đã làm nên thương hiệu: sức mạnh, khả năng chọn vị trí và sự sắc bén trong vòng cấm.

Việc Na Uy lần đầu trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng từng khiến không ít người nghi ngờ khả năng tiến sâu của đội bóng Bắc Âu. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại của Haaland cùng dàn cầu thủ chất lượng xung quanh, Na Uy hoàn toàn có thể trở thành "ngựa ô" tiến xa hơn rất nhiều của giải đấu.

Hai phong cách khác biệt - một cuộc đua giá trị

Điểm hấp dẫn là cả hai sở hữu phong cách ghi bàn rất khác nhau. Mbappe thường tạo ra khác biệt bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha bứt tốc từ hai cánh, trong khi Haaland là mẫu trung phong điển hình với khả năng săn bàn cực kỳ hiệu quả trong vòng cấm. Chính sự đối lập ấy khiến mỗi lần một người ghi bàn, người còn lại lại chịu thêm áp lực phải đáp trả.

World Cup luôn là sân khấu của những cuộc cạnh tranh cá nhân song hành cùng mục tiêu tập thể. Muốn giành Chiếc giày Vàng, các chân sút không chỉ cần duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định mà còn phải hy vọng đội tuyển của mình tiến sâu. Vì vậy, thành tích của Mbappe và Haaland sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hành trình của Pháp và Na Uy tại giải đấu.

Giải đấu còn rất dài, nhưng những gì diễn ra ở lượt trận mở màn đã đủ để người hâm mộ chờ đợi một màn rượt đuổi hấp dẫn giữa hai siêu sao sáng giá nhất bóng đá thế giới. Mbappe đã cất tiếng gọi, Haaland lập tức đáp lời, và nếu cả hai tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ, cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 hoàn toàn có thể trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cuộc cạnh tranh hứa hẹn kéo dài đến trận chung kết

Một ngôi sao khác cũng có 4 bàn như Mbappe và Haaland, đó chính là Vinicius Junior. Tuy vậy, ĐT Brazil đã kết thúc vòng bảng và Vinicius phải chờ đến vòng knock-out mới có thể gia tăng thành tích.

Nhưng ấn tượng hơn cả hai siêu sao của thế hệ 9X, Lionel Messi mới đang là người dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. 5 bàn thắng chỉ sau 2 lượt trận, Messi hoàn toàn có thể tái lập thành tích 7 bàn ở kỳ World Cup lần trước chỉ sau vòng bảng giải đấu lần này. Ở lượt đấu cuối vòng bảng, Argetina đối đầu Jordan - đội bóng đã chắc chắn bị loại.

Phía sau Messi, Mbappe, Vinicius và Haaland, cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 vẫn còn nhiều ứng viên đáng gờm. Hiện có 6 cầu thủ ghi được 3 bàn, gồm: Matheus Cunha, Jonathan David, Deniz Undav, Ismael Saibari, Brian Brobbey và Johan Manzambi.

Ngoài ra, đừng quên rằng những siêu sao như Harry Kane hay Cristiano Ronaldo vẫn còn nguyên khả năng cạnh tranh danh hiệu cao quý này, dù họ mới ghi 2 bàn. Tuyển Anh và Bồ Đào Nha vẫn còn lượt trận cuối để Kane cũng như Ronaldo thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phía trước.