Biến cố ngừng tim và nụ hôn World Cup của HLV tuyển Na Uy

"Tôi trèo lên khán đài tìm vợ dù không rõ vị trí ghế ngồi", ông Solbakken nói sau khi đánh bại Senegal 3-2 trên sân vận động New York/New Jersey ngày 22/6, đưa Na Uy giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026. Khoảnh khắc ông Solbakken hôn vợ sau đó ngập tràn các nền tảng mạng xã hội và báo chí quốc tế.

Ông sau đó tiến về phía đội bóng, tham gia màn ăn mừng "Chèo thuyền Viking" cùng khán giả.

Việc ông Solbakken ưu tiên chia vui cùng vợ xuất phát từ sự kiện năm 2001, khi một sự cố y tế khiến ông đặt gia đình lên hàng đầu.

Huấn luyện viên tuyển Na Uy Stale Solbakken lên khán đài ôm vợ Anniken, sau chiến thắng 3-2 trước Senegal, tại World Cup 2026, ngày 22/6 . Ảnh: Patrick Smith/FIFA

Sáng 13/3/2001, ông Solbakken đưa con đến trường mẫu giáo rồi tới sân tập của câu lạc bộ Copenhagen (Đan Mạch). Sau 40 phút vận động, ông gục ngã do ngừng tim, dù trước đó vài ngày vẫn thi đấu trận gặp Aalborg.

Bác sĩ Frank Odgaard ép tim ngoài lồng ngực và dùng máy khử rung để cấp cứu. Tại bệnh viện, nam cầu thủ được chẩn đoán chết lâm sàng. Bác sĩ Odgaard nói: "Việc anh ấy sống lại là một phép màu vì đã tắt thở 7 phút và tim ngừng đập 12 phút".

Bị mất trí nhớ tạm thời về sự cố ngày hôm đó, Solbakken sau này nhận ra gia đình và đồng đội mới là những người chịu cú sốc lớn nhất. Ông kể: "Mẹ tôi lên kế hoạch tang lễ ngay trên chuyến bay tới Đan Mạch, còn Anniken phải một mình ôm hai con nhỏ đối diện sự việc ở tuổi 23".

Sau khi xuất viện, ông ấp ủ ý định tập luyện để thi đấu đến năm 36 tuổi. Tuy nhiên, do không muốn gia đình phải lo lắng mỗi khi ông ra sân, tiền vệ 33 tuổi quyết định giải nghệ. Ông cho biết: "Sự cố ngừng tim giúp tôi hiểu điều gì có ý nghĩa, gắn kết chúng tôi thành một gia đình dựa trên tình yêu thương".

Bà Anniken nhiều năm qua hạn chế tiếp xúc truyền thông và âm thầm trên khán đài ủng hộ chồng.

Tháng 6/2026, nền tảng Netflix phát hành phim tài liệu "Norway: The Dark Horse" ghi lại những kỷ niệm của gia đình Solbakken. Họ hiện có ba người con trưởng thành. Con gái út Ida, 21 tuổi, học ngành điều dưỡng. Con trai thứ hai Markus thi đấu cho câu lạc bộ AGF tại giải Superliga Đan Mạch và từng góp mặt trong đội tuyển quốc gia do cha dẫn dắt hồi tháng 9/2023. Con trai cả Sondre lập gia đình, có con gái đầu lòng năm 2023.

Tại bảng I của World Cup 2026, trước trận thắng Senegal, Na Uy hạ Iraq 4-1 ngày 16/6. Thầy trò Solbakken có trận đấu quyết định ngôi đầu bảng gặp Pháp ngày 26/6.