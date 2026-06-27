ĐT Pháp ngạo nghễ đầu bảng: Gặp đối thủ nào tiếp theo, Na Uy khốn khổ

Pháp giành ngôi nhất bảng

Như vậy là bảng I của VCK World Cup 2026 đã kết thúc với 2 trận đấu ở lượt cuối. ĐT Pháp đối đầu với Na Uy, trong khi Senegal gặp Iraq. Cặp đấu trước sẽ quyết định ngôi đầu trong khi Senegal cần thắng đậm để tìm đường vào vòng trong. Tưởng như hai trận đấu này sẽ rất căng thẳng nhưng thực tế lại ngược lại hoàn toàn.

ĐT Pháp vùi dập ĐT Na Uy trong trận đấu cạnh tranh ngôi đầu

Đầu tiên, ĐT Pháp dễ dàng vùi dập ĐT Na Uy với tỉ số 4-1. Chỉ sau 31 phút, ĐT Pháp đã có 3 bàn thắng và bàn ấn định tỉ số tới ở phút 90+4. Trong khi đó, Na Uy chỉ có được 1 bàn gỡ ở phút 21.

Với kết quả này, ĐT Pháp xuất sắc đứng đầu bảng I với 3 trận toàn thắng trong khi Na Uy chấp nhận số phận đứng thứ hai. Thực ra, đại diện tới từ Bắc Âu có lẽ đã sớm chấp nhận số phận khi cất toàn bộ hảo thủ trên băng ghế dự bị.

Na Uy xác định được đối thủ, Pháp vẫn phải chờ

Như vậy, Na Uy sẽ gặp Bờ Biển Ngà ở vòng đấu tiếp theo. Đội thắng của cặp đấu này sẽ phải đối đầu với đội thắng của cặp đấu giữa Brazil và Nhật Bản. So với Pháp, ĐT Na Uy sẽ thiệt thòi hơn rất nhiều.

Cùng thi đấu trong ngày 30/6 nhưng Pháp được ở lại Boston, nơi vừa diễn ra trận đấu giữa hai đội, trong khi Na Uy phải di chuyển 1.988km để tới Dallas thuộc Texas để đá trận tiếp theo. Vấn đề là Na Uy sẽ phải đá vào lúc 12h trưa ở địa phương, nơi có nhiệt độ rơi vào khoảng 35 độ C cùng với độ ẩm cao. Đó sẽ là thời tiết cực kỳ khắc nghiệt đối với những cầu thủ tới từ Bắc Âu như Na Uy.

Trong khi Na Uy đã rõ đối thủ tiếp theo, Pháp vẫn phải chờ. Do đứng đầu bảng I nên họ sẽ gặp đội xếp thứ ba ở bảng F hoặc G. Theo siêu máy tính, khả năng Pháp gặp Thụy Điển ở bảng F cao hơn là đội xếp thứ ba của bảng G.

Điều quan trọng là nếu thắng, Pháp sẽ phải gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Đức và đội xếp thứ ba ở 1 trong 3 bảng C/D/F. Đó sẽ là hành trình đầy khó khăn cho thầy trò HLV Deschamps.

Senegal sáng cửa đi tiếp

Trong trận đấu còn lại, Senegal đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đại thắng 5-0 trước Iraq. Đại diện tới từ châu Á mất người từ quá sớm và không thể chống trả nổi. Chiến thắng đậm đà của Senegal giúp họ sáng cửa vào vòng trong.

Trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, Senegal đã nhảy lên vị trí thứ 5, chỉ sau 4 đội đã có 4 điểm là Thụy Điển, Ecuador, Bosnia và Paraguay. Bước tiến của Senegal khiến cho Hàn Quốc và Scotland đang đứng trước nguy cơ bị loại. Scotland đã bị đẩy xuống thứ 9, còn Hàn Quốc đã rớt xuống thứ 7. Trong khi đó, World Cup 2026 vẫn còn 5 bảng đấu nữa chưa kết thúc.

Bảng xếp hạng của bảng I