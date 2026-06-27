Na Uy đấu Pháp: “Nhạc trưởng” Mbappe cú đúp kiến tạo, Dembele ghi siêu phẩm

Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Pháp tại World Cup 2026 đang diễn ra với kịch bản hấp dẫn đúng như kỳ vọng của giới chuyên môn. Đội tuyển Pháp nhanh chóng thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch khi bộ đôi Mbappe - Dembele liên tục gieo rắc nỗi ám ảnh lên hàng thủ đối phương.

Na Uy bất lực trước tốc độ và đẳng cấp của bộ đôi Mbappe - Dembele

Bàn mở tỷ số đến ở phút 7, sau một tình huống triển khai tấn công mẫu mực. Kylian Mbappe lùi sâu nhận bóng rồi tung đường chuyền chéo sân cực kỳ tinh tế hướng tới cánh phải cho Dembele. Tiền đạo của Pháp tăng tốc mạnh mẽ, vượt qua sự truy cản của Bjorkan trước khi tung cú dứt điểm chéo góc đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn Selvik. Một siêu phẩm mở tỷ số cho Pháp.

Đến phút 20, kịch bản gần như lặp lại nhưng ở mức độ hoàn hảo hơn. Dembele tiếp tục đi bóng từ cánh phải, cắt vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng đẳng cấp đưa bóng bay theo quỹ đạo khó tin, một lần nữa đánh bại Selvik, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Pháp.

Mbappe vẫn là người khởi nguồn trong pha triển khai tấn công, khi anh tham gia vào tình huống pressing khiến hàng thủ Na Uy rối loạn, dù có tình huống bị kéo áo từ Ostigard nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục.

Với cú đúp chỉ trong 20 phút, Dembele đang biến trận đấu thành sân khấu của riêng mình, trong khi Mbappe tiếp tục khẳng định vai trò nhạc trưởng trong lối chơi tấn công rực lửa của đội tuyển Pháp.