Trực tiếp bóng đá Cape Verde - Saudi Arabia: Thử thách cực đại cho đại diện châu Á (World Cup)

World Cup | 7h, 27/6 | Houston Cape Verde 0 - 0 Saudi Arabia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Cape Verde vs Saudi Arabia Saudi Arabia Điểm Vozinha Moreira Pico Diney Paulo Pina Mendes Duarte Monteiro Rodrigues Benchimol Điểm Al-Owais Abdulhamid Al-Amri Al-Tambakti Lajami Al-Harbi Al-Shamat Al-Dawsari Kanno Al-Buraikan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Cape Verde Cape Verde Saudi Arabia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vozinha, Moreira, Pico, Diney, Paulo, Pina, Mendes, Duarte, Monteiro, Rodrigues, Benchimol Al-Owais, Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Lajami, Al-Harbi, Al-Shamat, Al-Dawsari, Kanno, Al-Buraikan

Cape Verde đã trải qua hai lượt trận đầu tiên tại vòng bảng World Cup 2026 tựa như một câu chuyện cổ tích đầy sống động. Ngay trong lần đầu tiên bước ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội bóng châu Phi này đã để lại dấu ấn mạnh mẽ khi lần lượt đứng vững trước cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay.

Hai cựu vương của thế giới đều bất lực trong việc khuất phục đội tuyển nhỏ bé đến từ vùng Đại Tây Dương. Chính vì vậy, cuộc đối đầu với Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng không còn là một màn dạo chơi vô thưởng vô phạt như những gì người ta từng dự đoán trước ngày giải đấu khởi tranh.

Đây rất có thể sẽ là trận đấu vĩ đại nhất từ trước đến nay trong lịch sử bóng đá của Cape Verde. Một chiến thắng sẽ giúp họ có được 5 điểm, đồng nghĩa với một tấm vé chắc chắn bước vào vòng 1/16. Đối với một quốc gia có dân số chỉ vỏn vẹn hơn nửa triệu người, điều đó sẽ trở thành một chiến tích vượt xa khỏi ranh giới của thể thao.

Cape Verde không tiếp cận trận đấu này với tâm thế của một kẻ yếu đuối ngồi chờ phép màu. Qua hai lượt trận vừa qua, họ đã chứng tỏ mình là một tập thể có tổ chức tốt, giàu cá tính và thừa bản lĩnh để đương đầu với áp lực.

Vozinha – mang ý nghĩa là “bà ngoại” trong tiếng Bồ Đào Nha – đang là biểu tượng cho sự bền bỉ của đội bóng. Trong khi đó, Kevin Pina, với siêu phẩm đá phạt vào lưới Uruguay, đã chứng minh rằng Cape Verde hoàn toàn sở hữu những khoảnh khắc kỹ thuật đủ sức làm rúng động World Cup. Đoàn quân của huấn luyện viên Bubista luôn ra sân với sự điềm tĩnh cùng niềm tin tuyệt đối rằng mọi giới hạn đều có thể bị xô đổ.

Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia đang bị dồn vào thế buộc phải thắng. Trận hòa trước Uruguay đã thắp lên hy vọng cho họ, nhưng trận thua đậm 0-4 trước Tây Ban Nha đã đẩy đại diện châu Á xuống đáy bảng, đồng thời khiến hiệu số bàn thắng bại trở thành một gánh nặng lớn. “Đại bàng xanh” giờ đây không còn đường lùi, họ bắt buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Tuy nhiên, chính sự mạo hiểm này có thể sẽ lộ ra những khoảng trống để Cape Verde – đội bóng vốn rất giỏi rình rập thời cơ trong các trận đấu lớn – khai thác.

Dù một kết quả hòa vẫn đủ giúp Cape Verde tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua, nhưng “Cá mập Xanh” chắc chắn muốn nhiều hơn thế, bởi chỉ có chiến thắng mới giúp họ làm nên lịch sử. Nhìn vào những gì đội bóng này đã trình diễn, rất nhiều người đang đặt niềm tin vào khả năng thành công của Cape Verde.