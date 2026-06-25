ĐT Pháp đứng trước lựa chọn khó tại World Cup: Đối đầu với Đức hay Brazil?

Brazil - Đức chỉ có thể gặp nhau ở chung kết

Vòng bảng của World Cup 2026 đang dần đi đến hồi kết và nhiều đội bóng đã xác định được vị trí của mình ở vòng đấu tiếp theo. ĐT Đức sớm giành ngôi đầu bảng E và sẽ thi đấu trận thứ 74 của World Cup 2026, đối thủ của họ sẽ là đội đứng thứ 3 của bảng A/B/C/D/F.

Brazil và Đức chỉ có thể gặp nhau ở chung kết

Tương tự như vậy, Brazil xuất sắc đứng đầu bảng C và sẽ thi đấu trận 76 và gặp đội nhì bảng F. Đây chính là hai trận đấu bắt đầu của hai nhánh bán kết. Đức và Brazil chỉ có thể gặp nhau trong trận chung kết. Đó sẽ là trận chung kết nhiều người mong đợi nhưng cũng khiến cho ĐT Pháp trở nên khó nghĩ.

Đầu bảng là phải gặp Đức

Trước khi bước vào lượt đấu cuối, Pháp đang dẫn đầu bảng I với 6 điểm/2 trận. Na Uy đứng thứ 2 do bằng điểm nhưng kém hơn về hiệu số. Ở lượt cuối, hai đội sẽ gặp nhau để quyết định xem đội nào sẽ đứng đầu bảng. Với tình thế hiện tại, chưa chắc đội tuyển Pháp đã thích đứng đầu bảng I.

ĐT Pháp đứng nhất bảng I là phải gặp ĐT Đức ở vòng 1/8

Theo nhánh đấu, đội đứng đầu bảng I sẽ gặp đội đứng thứ ba của bảng C/D/F/G/H. Đó có thể là Thụy Điển hoặc Nhật Bản (nếu Nhật Bản thua Thụy Điển ở lượt cuối). Theo siêu máy tính, khả năng Pháp được gặp Paraguay (đối thủ nhẹ ký nhất trong số những đội có thể gặp) chỉ rơi vào khoảng 3%, tức là cực kỳ khó xảy ra.

Gặp Thụy Điển hay Nhật Bản cũng đều khó cả nhưng quan trọng hơn, nếu vượt qua được vòng 1/16, ĐT Pháp khả năng cao phải đối đầu với ĐT Đức, đội bóng chỉ phải gặp Paraguay hoặc Australia hoặc Scotland ở vòng 1/16. Cuộc đụng độ sớm của hai ứng cử viên vô địch sẽ làm nhiều người thích thú và tất nhiên, không có người trong cuộc.

Né Đức là phải gặp Brazil

Nếu muốn tránh Đức ở vòng 1/8, ĐT Pháp sẽ buộc phải lựa chọn phương án còn lại. Trong trường hợp Pháp đứng thứ hai bảng I, đồng nghĩa với việc họ thua Na Uy ở trận cuối vòng bảng, họ sẽ gặp Bờ Biển Ngà (86%) hoặc Curacao (11%) hoặc Ecuador (3%) ở vòng 1/16.

Cả ba cái tên trên sẽ dễ chịu hơn Thụy Điển hoặc Nhật Bản rất nhiều. Nếu vượt qua vòng đấu này, ĐT Pháp có lẽ sẽ đối đầu với ĐT Brazil ở vòng 1/8. Thầy trò HLV Ancelotti sẽ gặp đội nhì bảng F ở vòng 1/16.

So với Đức, Brazil liệu có yếu hơn? Câu hỏi ấy thực sự khó trả lời. Để giành chức vô địch, bạn phải vượt qua mọi đối thủ nhưng rõ ràng, việc tránh được nhiều đối thủ nặng ký là điều nên làm. HLV Deschamps sẽ chọn phương án nào? Hãy cùng chờ xem!