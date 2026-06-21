Nhận định tỷ số phạt góc Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út (23h00 ngày 21/6, bảng H World Cup 2026): Cách biệt lớn?

Nhận định tỷ số phạt góc Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út ở lượt trận bảng H World Cup 2026 trong bối cảnh La Roja cần một màn trình diễn giàu sức ép hơn sau trận ra quân chưa thật sự thuyết phục. Nếu xét riêng chỉ số phạt góc, Tây Ban Nha là đội có nhiều cơ sở để tạo ra thế trận áp đảo.

Lối chơi của đội bóng châu Âu vẫn dựa trên kiểm soát bóng, kéo giãn hàng thủ đối phương bằng các pha luân chuyển sang hai biên, sau đó đưa bóng vào khu vực 1/3 cuối sân. Khi gặp một đối thủ có xu hướng phòng ngự thấp như Ả Rập Xê Út, số lần bóng bị phá ra sau đường căng ngang, tạt bóng hoặc sút chạm hậu vệ hoàn toàn có thể tăng mạnh.

Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út. Ảnh: FPT Play

Trận hòa 0-0 trước Cape Verde khiến Tây Ban Nha bị đặt dấu hỏi về khả năng dứt điểm, nhưng chính sự bế tắc ấy lại có thể đẩy chỉ số phạt góc lên cao. Reuters nhận định Tây Ban Nha đang chịu áp lực cải thiện sức tấn công sau trận mở màn không bàn thắng. Khi các phương án trung lộ không tạo ra đột biến, La Roja nhiều khả năng phải mở biên nhiều hơn, đặc biệt nếu Nico Williams hoặc Lamine Yamal được sử dụng để tăng tốc độ và khả năng qua người.

Ả Rập Xê Út không phải đối thủ dễ bị cuốn vỡ ngay lập tức. Họ từng cho thấy tinh thần tổ chức tốt khi hòa Uruguay 1-1 ở lượt đầu, nhưng trước Tây Ban Nha, cách tiếp cận hợp lý nhất vẫn là lùi sâu, giữ cự ly đội hình và chấp nhận nhường thế trận. Chính điều này dễ khiến khung thành của họ chịu sức ép liên tục. Các hậu vệ Ả Rập Xê Út có thể phải phá bóng ra biên hoặc chịu phạt góc sau những pha chống đỡ trong vòng cấm.

Kịch bản đáng chú ý là Tây Ban Nha có thể thắng rất sâu ở chỉ số phạt góc, thậm chí tạo cách biệt 6-7 quả nếu kiểm soát bóng vượt trội. Một trận đấu có tổng phạt góc cao, khoảng 11 quả trở lên, là hướng phân tích sáng khi La Roja buộc phải tấn công, còn Ả Rập Xê Út nhiều khả năng chủ động phòng ngự phản công.

Với tương quan lực lượng và thế trận dự kiến, Tây Ban Nha không chỉ sáng cửa giành nhiều phạt góc hơn, mà còn có khả năng biến chỉ số này thành biểu hiện rõ nhất cho sự áp đảo.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Rodri; Yamal, Ferran Torres, Williams

Ả Rập Xê Út (4-4-2): Al-Owais; Boushal, Al-Amri, Altambakti, Kadesh; Mandash, Kanno, Al-Khaibari, Al-Ghannam; Al-Buraikan, Al-Juwayr.

Dự đoán: Tây Ban Nha được hưởng nhiều hơn Ả Rập Xê Út ít nhất 6 quả phạt góc. Trận đấu có trên 11 quả phạt góc.