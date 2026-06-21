Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha - Saudi Arabia: Quyết phá dớp vô duyên (World Cup)
(23h, 21/6, bảng H) Sau cú sảy chân trước Cape Verde, Tây Ban Nha buộc phải giành 3 điểm trước Saudi Arabia để chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
World Cup | 23h, 21/6 | Mercedes-Benz
Điểm
Simon
Porro
Cubarsi
Laporte
Cucurella
Zubimendi
Pedri
Rodri
Yamal
Ferran Torres
Williams
Điểm
Al-Owais
Boushal
Al-Amri
Altambakti
Kadesh
Mandash
Kanno
Al-Khaibari
Al-Ghannam
Al-Buraikan
Al-Juwayr
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Nỗi lo mang tên hiệu quả ghi bàn
Trận hòa 0-0 trước Cape Verde khiến Tây Ban Nha bất ngờ chịu áp lực ngay từ lượt trận thứ hai. Dù kiểm soát bóng vượt trội và áp đảo thế trận, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente lại không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Màn trình diễn tại Atlanta một lần nữa cho thấy bài toán dứt điểm vẫn là điểm yếu của La Roja. Trước Saudi Arabia, Tây Ban Nha kỳ vọng những ngôi sao tấn công như Lamine Yamal và Nico Williams sẽ tạo ra khác biệt.
Saudi Arabia đối mặt thử thách cực đại
Saudi Arabia có sự tự tin nhất định sau trận hòa 1-1 trước Uruguay. Đại diện châu Á gây ấn tượng nhờ lối chơi kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và khả năng tận dụng các tình huống cố định.
Tuy nhiên, đối đầu với Tây Ban Nha là thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu không duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, hàng thủ Saudi Arabia rất dễ bị khai thác. Xét tổng thể, Tây Ban Nha vẫn vượt trội về chất lượng đội hình và được đánh giá nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm.
Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 và đại diện châu Âu đủ sức giành chiến thắng cách biệt.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/06/2026 15:25 PM (GMT+7)