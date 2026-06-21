Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha - Saudi Arabia: Quyết phá dớp vô duyên (World Cup)

World Cup | 23h, 21/6 | Mercedes-Benz Tây Ban Nha 0 - 0 Saudi Arabia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tây Ban Nha vs Saudi Arabia Saudi Arabia Điểm Simon Porro Cubarsi Laporte Cucurella Zubimendi Pedri Rodri Yamal Ferran Torres Williams Điểm Al-Owais Boushal Al-Amri Altambakti Kadesh Mandash Kanno Al-Khaibari Al-Ghannam Al-Buraikan Al-Juwayr Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tây Ban Nha Tây Ban Nha Saudi Arabia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Rodri, Yamal, Ferran Torres, Williams Al-Owais, Boushal, Al-Amri, Altambakti, Kadesh, Mandash, Kanno, Al-Khaibari, Al-Ghannam, Al-Buraikan, Al-Juwayr

Nỗi lo mang tên hiệu quả ghi bàn

Trận hòa 0-0 trước Cape Verde khiến Tây Ban Nha bất ngờ chịu áp lực ngay từ lượt trận thứ hai. Dù kiểm soát bóng vượt trội và áp đảo thế trận, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente lại không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Màn trình diễn tại Atlanta một lần nữa cho thấy bài toán dứt điểm vẫn là điểm yếu của La Roja. Trước Saudi Arabia, Tây Ban Nha kỳ vọng những ngôi sao tấn công như Lamine Yamal và Nico Williams sẽ tạo ra khác biệt.

Saudi Arabia đối mặt thử thách cực đại

Saudi Arabia có sự tự tin nhất định sau trận hòa 1-1 trước Uruguay. Đại diện châu Á gây ấn tượng nhờ lối chơi kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Tuy nhiên, đối đầu với Tây Ban Nha là thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu không duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, hàng thủ Saudi Arabia rất dễ bị khai thác. Xét tổng thể, Tây Ban Nha vẫn vượt trội về chất lượng đội hình và được đánh giá nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm.