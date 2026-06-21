Nhận định tỷ số Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út (23h00 ngày 21/6, bảng H World Cup 2026): “La Roja” đại thắng?

Nhận định tỷ số Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Sau trận ra quân không như ý, Tây Ban Nha bước vào cuộc đối đầu Ả Rập Xê Út tại bảng H World Cup 2026 với sức ép phải thắng. Tuy nhiên, chính áp lực ấy có thể trở thành động lực để “La Roja” tạo ra một trận đấu bùng nổ.

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Ả Rập Xê Út ở hầu hết các khía cạnh: Chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng, tốc độ luân chuyển thế trận và chiều sâu nhân sự. Trận hòa ở lượt mở màn khiến thầy trò HLV Luis de la Fuente bị đặt dấu hỏi về hiệu quả tấn công, nhưng cũng vì thế, họ càng có lý do để nhập cuộc quyết liệt hơn trong trận đấu này.

Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út. Ảnh: FPT Play

Với phong cách quen thuộc, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình ngay từ đầu, kiểm soát bóng vượt trội và kéo giãn hàng thủ đối phương bằng những pha phối hợp ở hai biên. Nếu các cầu thủ tấn công xử lý sắc bén hơn ở nhịp cuối, đại diện châu Âu hoàn toàn có thể sớm khai thông thế bế tắc.

Điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở khả năng bóp nghẹt đối thủ bằng cường độ chuyền bóng liên tục. Trước một đội bóng thường phải lùi sâu như Ả Rập Xê Út, việc duy trì sức ép trong thời gian dài có thể khiến hàng thủ châu Á mắc sai lầm. Khi bàn thắng đầu tiên xuất hiện, thế trận rất dễ mở ra theo hướng có lợi cho Tây Ban Nha.

Ả Rập Xê Út không phải đối thủ dễ bị xem thường. Họ từng cho thấy tinh thần thi đấu mạnh mẽ, khả năng phòng ngự kỷ luật và sẵn sàng phản công khi có khoảng trống. Tuy nhiên, nếu phải chống đỡ sức ép liên tục, đội bóng này sẽ gặp khó trong việc giữ cự ly đội hình. Những khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ có thể là nơi Tây Ban Nha khai thác bằng các pha chọc khe, phối hợp một chạm hoặc những cú sút tuyến hai.

Một yếu tố khác ủng hộ Tây Ban Nha là chiều sâu lực lượng. Khi trận đấu bước sang hiệp 2, HLV De la Fuente có thể tung vào sân những cầu thủ giàu tốc độ để tăng nhịp tấn công. Đây là thời điểm Ả Rập Xê Út dễ xuống sức, đặc biệt nếu phải đeo bám trong phần lớn thời gian.

Kịch bản dễ hình dung là Tây Ban Nha kiểm soát bóng áp đảo, tạo nhiều cơ hội và từng bước bẻ gãy hệ thống phòng ngự của Ả Rập Xê Út. Nếu bàn mở tỷ số đến sớm, “La Roja” có thể thắng cách biệt, thậm chí tạo ra một tỷ số đậm để giải tỏa áp lực và củng cố vị thế tại bảng H.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Rodri; Yamal, Ferran Torres, Williams

Ả Rập Xê Út (4-4-2): Al-Owais; Boushal, Al-Amri, Altambakti, Kadesh; Mandash, Kanno, Al-Khaibari, Al-Ghannam; Al-Buraikan, Al-Juwayr.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 3-0.