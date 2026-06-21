Tuyển thủ ĐT Tây Ban Nha gặp tình huống “dở khóc dở cười” ở World Cup 2026

Tuyển thủ Iglesias của ĐT Tây Ban Nha bị chặn hỏi: "Anh có phải cầu thủ không"

ĐT Tây Ban Nha đang đóng quân tại Chattanooga, bang Tennessee (Mỹ) để tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu tại World Cup 2026.

Đội bóng xứ sở bò tót đã có màn trình diễn kém thuyết phục khi để đối thủ ít tên tuổi và bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Cabo Verde cầm hòa 0-0 trong trận ra quân tại vòng bảng World Cup 2026.

Tiền đạo Iglesias (phải) gặp tình huống "dở khóc dở cười" tại World Cup 2026. Ảnh: AP

HLV Luis de la Fuente, đã cho toàn đội nghỉ một ngày để các cầu thủ thư giãn và thăm thú thành phố Chattanooga. Borja Iglesias đã tận dụng ngày nghỉ để đi dạo cùng bạn gái, María Valero, và một vài người bạn.

Tuy nhiên, đến khi trở về trại huấn luyện thì tiền đạo đang khoác áo Celta Vigo gặp phải tình huống “dở khóc dở cười”.

Dường như không nhận ra Iglesias là tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha, nhân viên an ninh đã ngăn không cho anh vào bên trong, thậm chí còn hỏi: “Anh có phải cầu thủ không?” và đòi xem giấy tờ tùy thân của tiền đạo này.

Iglesias không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy điện thoại di động ra và gọi cho các đồng đội cũng như ban huấn luyện để được vào trại huấn luyện.

Có lẽ nhân viên an ninh này chỉ xem trận đấu gần nhất của Tây Ban Nha với Cape Verde, trận mà Borja Iglesias không thi đấu, và đó là lý do tại sao anh ta không nhận ra tiền đạo xứ Galacia.

Ở lượt trận vòng bảng tiếp theo, Tây Ban Nha sẽ có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 khi gặp đại diện châu Á - Ả rập Xê út, còn cá nhân Iglesia hy vọng sẽ được ra sân để không còn gặp phải tình huống khó xử trên!

Theo: www.elmundo.es