ĐT Tây Ban Nha liều lĩnh sử dụng Yamal: Hậu quả khó lường, lợi bất cập hại

ĐT Tây Ban Nha mạo hiểm với Yamal

ĐT Tây Ban Nha đã có màn ra mắt khá tệ tại World Cup 2026 khi bị cầm hòa 0-0 bởi Cape Verde. Trong trận đấu ấy, HLV De La Fuente chỉ tung Lamine Yamal vào từ băng ghế dự bị. Theo truyền thông Tây Ban Nha, vị “thuyền trưởng” của “Bò tót” cực chẳng đã mới phải làm như vậy.

Yamal ra mắt World Cup trong trạng thái không phải là tốt nhất

Nguồn tin cho biết cả ba cầu thủ Lamine Yamal, Nico Williams và Mikel Merino đều chưa đạt trạng thái tốt nhất để ra sân. Ba cầu thủ này đều dính chấn thương trước khi World Cup bắt đầu và mới bình phục vài ngày gần đây.

Việc sử dụng những cầu thủ này ngay lập tức là cực kỳ mạo hiểm bởi tỉ lệ tái phát chấn thương cực kỳ cao. Thực tế cũng cho thấy điều đó. Nico Williams không tìm được cảm giác và liên tục để mất bóng. Mikel Merino thì gần như “tàng hình” trong những phút có mặt trên sân.

Yamal là cầu thủ duy nhất để lại ấn tượng nhưng màn trình diễn của thần đồng bóng đá Tây Ban Nha giảm sút dần theo thời gian. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi chẳng cầu thủ nào có thể lực tốt ngay sau khi trở lại chấn thương.

Yamal quyết tâm kiếm bàn thắng

Trong buổi tập gần nhất của ĐT Tây Ban Nha, Mikel Merino phải tiếp tục hồi phục trong phòng tập thể lực đặc biệt. Điều đó cho thấy cầu thủ này không nên được sử dụng vào lúc này.

Trong khi đó, Lamine Yamal thể hiện tinh thần quyết tâm cực cao. Bình thường, tài năng trẻ người Tây Ban Nha hay cười đùa và pha trò cùng các đồng đội để tâm lý bớt căng thẳng, còn trong buổi tập gần nhất, Yamal xuất hiện với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Tài năng trẻ người Tây Ban Nha hiểu rằng bản thân cần tìm lại phong độ cũng như thể lực nhanh nhất có thể. “Bò tót” cần giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Saudi Arabia (23h, 21/6). Bởi vậy, Yamal chỉ còn khoảng 4 ngày để chuẩn bị.

Một điểm đáng chú ý là ĐT Tây Ban Nha sẽ tiếp tục phải đá ở khung giờ 12h trưa theo giờ địa phương. Đó là thử thách khác đối với thầy trò De La Fuente. Một nguyên nhân khiến “Bò tót” chơi không hay trước Cape Verde là bởi nắng nóng khiến các cầu thủ cảm thấy rất khó chịu.

Thực tế Tây Ban Nha đã lường trước được câu chuyện này khi thường xuyên tập luyện ở khung giờ nắng nóng. Tuy nhiên, chính điều này lại sớm bào mòn thể lực của các cầu thủ. Theo Mundo Deportivo, ĐT Tây Ban Nha đã chuyển lịch tập sang khung giờ dễ chịu hơn trong vài ngày gần đây.