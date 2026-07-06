Neymar chia tay đội tuyển Brazil

“Tôi đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi bắt đầu ở đây và kết thúc cũng ở đây”, chuyên trang thể thao hàng đầu Brazil Globo Esporte (GE Globo) dẫn câu nói ngắn gọn của Neymar sau trận thua Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. Neymar ghi bàn nhưng đội tuyển Brazil thua 1-2 và bị loại khỏi giải đấu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, đội bóng vàng xanh không lọt vào vòng tứ kết của World Cup.

Ngày 10/8/2010, Neymar ra mắt đội tuyển Brazil trong trận giao hữu với Mỹ tại sân New Meadowlands tại East Rutherford (New Jersey, Mỹ). Đây chính là sân vận động MetLife, nơi Neymar vừa thi đấu trận cuối cùng tại World Cup 2026.

Trong trận đấu cách đây 16 năm, Neymar ghi bàn và giúp Brazil thắng Mỹ 2-0. Tại chính sân MetLife 16 năm sau, Neymar lại lập công nhưng đội bóng của anh thua Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Neymar bật khóc nức nở sau trận đấu với Na Uy.

GE Globo cho biết: “Neymar đã nói lời tạm biệt với đội tuyển quốc gia sau trận thua Na Uy và bị loại khỏi World Cup 2026. Anh ấy đã ghi bàn thắng duy nhất khi thực hiện thành công quả phạt đền cho đội tuyển Brazil. Neymar nói rằng giấc mơ giành chức vô địch thế giới đã kết thúc”.

Neymar có 9 bàn thắng sau 4 lần tham dự World Cup xuyên suốt sự nghiệp. Sau màn trình diễn chói sáng tại Santos, Neymar đáng lẽ đã dự World Cup 2010 nhưng HLV Carlos Dunga quyết định loại anh khỏi đội hình trước thềm giải đấu.

Việc Neymar không thể giành được danh hiệu vô địch World Cup trở thành nỗi nuối tiếc lớn với người hâm mộ Brazil. Ngay cả một huyền thoại như Roberto Carlos nhiều năm trước cũng tin rằng “các vũ công Samba” sẽ lên đỉnh thế giới nhờ bước chạy của Philippe Coutinho và Neymar. Họ là bộ đôi tấn công sáng giá nhất của Brazil những năm trước.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Na Uy vang lên, Neymar không thể đứng vững. Anh ngồi xuống sân và bật khóc nức nở trong khoảnh khắc cuối cùng của mình ở đấu trường World Cup.

Raphina, Vinicius hay Alisson Becker tiến đến động viên Neymar nhưng không thể giúp cầu thủ số 10 ngừng những giọt nước mắt. Neymar dành phần lớn thời gian ở World Cup 2026 trên khán đài, ghế dự bị, thậm chí có trận đấu phải ở lại khách sạn để nghỉ ngơi và tập hồi phục. Anh chỉ ra sân tổng cộng chưa đầy 45 phút tại giải đấu lần này, sau nhiều nỗ lực điều trị chấn thương.

Neymar ghi 80 bàn sau 130 trận đấu. Nhưng dấu ấn lớn nhất của ngôi sao này lại là tấm huy chương vàng lịch ở môn bóng đá nam Olympic 2016. Anh có 4 pha lập công và giúp Brazil giành vinh quang mà nhiều thế hệ cầu thủ chưa làm được.