Dự đoán tỷ số Arsenal – Coventry: Mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương (Ngoại hạng Anh)

22 năm chờ đợi đã chấm dứt với Arsenal khi họ đăng quang Premier League mùa 2025/26 và chấm dứt luôn kỷ nguyên Pep Guardiola tại Man City. Đêm nay họ sẽ bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch trên sân nhà, trước một đối thủ mà mục tiêu chỉ là trụ hạng nhưng vẫn có thể tạo nên bất ngờ dưới bàn tay của một huyền thoại Premier League.

Arteta chỉ chờ nhập cuộc

Arsenal thể hiện sự vượt trội trong trận thắng Man City 3-0 để đoạt Community Shield, và dù các nhà vô địch cúp này đã rất xui ở đấu trường Premier League nhiều năm qua, không ai nghĩ Arsenal sẽ hụt danh hiệu VĐQG mùa này. Trong khi Man City bán Rodri ngay sau trận đấu đó, Arsenal đã mạnh lại càng chắc hơn khi đạt thỏa thuận đón Ezri Konsa từ Aston Villa.

Arsenal nóng lòng chờ bước vào mùa giải mới sau khi thắng đậm Man City ở trận tranh Community Shield

Trước Konsa, “Pháo thủ” đã đưa về Bruno Guimaraes, Illan Meslier và Christos Tzolis, trong đó Guimaraes đắt nhất nhưng Tzolis lại là người gây ấn tượng đầu tiên với 2 kiến tạo ở trận thắng Man City. Sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh sẽ là điều Arteta trông đợi, bởi ngay sau khi gặp Coventry, 2 đối thủ tiếp theo của Arsenal là Aston Villa và Chelsea.

World Cup kết thúc muộn đã khiến Arteta gặp phần nào khó khăn trong việc chuẩn bị lực lượng đầu mùa, dù đây là khó khăn chung của đa số các CLB Premier League. Declan Rice và Bukayo Saka có thể chưa được đá chính ngay, trong khi William Saliba và Jurrien Timber vẫn chấn thương.

Màu xanh của Lampard

Với 95 điểm, Coventry City của HLV Frank Lampard đã vô địch Championship 2025/26 một cách tuyệt đối (hơn 11 điểm so với Ipswich về nhì) và họ lần đầu tiên trở lại Premier League kể từ mùa 2000/01. Đây là công trình rất kỳ công của Lampard, người là huyền thoại của một Chelsea mặc áo xanh trên cương vị cầu thủ nhưng giờ làm nên sự nghiệp HLV ở nơi nổi tiếng với vải dệt màu xanh lam.

Frank Lampard đoạt giải HLV hay nhất mùa 2025/26 của bóng đá Anh bởi Hiệp hội HLV (LMA), sau khi đưa Coventry tới chức vô địch Championship với 95 điểm

Hỗ trợ cho Lampard trong mùa hè này là khả năng tuyển quân khá ổn của Coventry. Họ chia tay 4 cầu thủ đội 1 nhưng tăng cường tận 8 người, trong đó nổi bật nhất là trung phong to con Taiwo Awoniyi từ Nottingham Forest. Lampard được cho là có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tuyển quân, để họ thích ứng tối đa với lối chơi của ông.

Coventry sẽ không có Haji Wright và Luke Woolfenden trong trận này, trong đó tiền đạo Wright đã 3 năm đá ở Coventry và góp mặt trong cả hành trình vào bán kết FA Cup năm 2024 (và suýt loại MU). Một số tân binh của Coventry, bao gồm Awoniyi, có thể sẽ chưa đá chính ngay do mới đến CLB và chưa tập nhiều.

Dự đoán

Đấu pháp của Lampard ở Coventry đã được đánh giá cao khi có thể gây nguy hiểm với các CLB Premier League dù với trình độ cầu thủ Championship, nhất là khi tập thể này đã chơi quen với nhau. Dù vậy mục tiêu của Coventry vẫn chỉ là trụ hạng và họ không huyễn hoặc về khả năng của mình, nhất là vòng đầu gặp ngay đội đương kim vô địch.

Arsenal đã chuẩn bị mùa giải tốt cả về lực lượng, thể lực lẫn chiến thuật, và trận ra quân họ được đá sân nhà. Mikel Arteta sẽ không trông chờ điều gì khác ngoài trọn vẹn 3 điểm, dù vậy có thể Arsenal sẽ phải kiên nhẫn trên hành trình tìm bàn mở tỷ số.