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Trực tiếp chuyển nhượng 21/8: MU và Barca thảo luận về Balde

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè

Những thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng hè 2026 của bóng đá châu Âu.

Diễn biến
MU và Barca thảo luận về Balde

Một số nguồn tin cho biết hậu vệ trái Alejandro Balde đang được MU quan tâm sau khi được “chào hàng” bởi Barcelona. HLV Hansi Flick không tin tưởng vào Balde và MU có vẻ hứng thú với cầu thủ này sau khi được giám đốc thể thao Deco liên hệ vì họ cần thêm hậu vệ trái. Dù vậy Balde chưa có ý định rời Barca lúc này.

Trực tiếp chuyển nhượng 21/8: MU và Barca thảo luận về Balde - 1

Brighton từ chối mức giá 50 triệu bảng cho Minteh của Liverpool

Nhà báo David Ornstein cho biết Liverpool đã ra giá 50 triệu bảng cho tiền đạo cánh Yakuba Minteh của Brighton nhưng bị từ chối. Đây là thông tin rất đáng chú ý bởi Liverpool được cho là đang đàm phán với PSG để mua cả Bradley Barcola & Ibrahim Mbaye, nhưng việc họ ra giá cho Minteh, người ghi chỉ 3 bàn mùa trước, có mùi “mua sắm hoảng loạn” và đặt dấu hỏi về chuyện thương thảo của Liverpool cho 2 cầu thủ PSG.

Atletico Madrid định mượn Nicolas Jackson

Tờ Marca cho biết giám đốc thể thao Mateu Alemany của Atletico Madrid đã có mặt tại London hôm thứ Năm vừa qua để bàn với Chelsea về trường hợp của tiền đạo Nicolas Jackson. Do kinh phí eo hẹp nên Atletico muốn mượn Jackson, trong khi Chelsea vẫn đang chờ tín hiệu từ Aston Villa, đội muốn Jackson để thay thế Ollie Watkins có thể bị bán sang Saudi Arabia.

Leeds và Nottingham Forest hỏi thăm Delap

Nhà báo Ben Jacobs thân Chelsea cho hay trung phong Liam Delap đã được Leeds lẫn Nottingham Forest mời và hai bên đang bàn đưa ra mức giá phù hợp. Chelsea có vẻ muốn mức phí 50 triệu bảng trong khi 2 đội kia nghĩ 40 triệu bảng là vừa. Hiện cũng có Everton quan tâm đến Delap nhưng chưa tiếp cận Chelsea.

Inter Milan để ý tới Martinelli

Báo chí Italia cho hay Inter Milan đang có sự quan tâm nhất định tới tiền đạo Gabriel Martinelli của Arsenal. Martinelli nhiều khả năng chỉ dự bị mùa tới nhưng anh có vẻ không muốn ra đi do đã ổn định cuộc sống tại London, và Arsenal cũng không ép bán cầu thủ này.

Man City đàm phán mua tiền đạo trẻ để thay Savinho

Trong lúc Savinho đang được Tottenham hỏi mua và thương vụ sắp xong, Man City đã đàm phán với Palmeiras để đặt vấn đề về tiền đạo cánh 22 tuổi Allan Elias. Nhà báo David Ornstein cho biết Palmeiras không hào hứng lắm với vụ này vì muốn giữ Elias, và nếu Palmeiras không đồng ý thì Man City có thể phải đổi mục tiêu vì điều khoản thanh lý của Elias là tận 100 triệu euro.

Aston Villa hỏi mua Taylor Harwood-Bellis giá 18 triệu bảng

Theo David Ornstein, trung vệ Taylor Harwood-Bellis của Southampton đã được Aston Villa hỏi mua với giá 18 triệu bảng để thay Ezri Konsa sắp sang Arsenal. Tuy nhiên Southampton đã từ chối mức giá này và đòi cao hơn, họ gần đây vừa từ chối Benfica và CLB của Bồ Đào Nha được cho là ra giá cho Harwood-Bellis còn cao hơn Aston Villa.

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Trực tiếp chuyển nhượng 20/8: Juventus đẩy nhanh vụ mua Zirkzee
Trực tiếp chuyển nhượng 20/8: Juventus đẩy nhanh vụ mua Zirkzee

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 20/8.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/08/2026 01:40 AM (GMT+7)
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