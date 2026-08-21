Trực tiếp chuyển nhượng 21/8: MU và Barca thảo luận về Balde

Brighton từ chối mức giá 50 triệu bảng cho Minteh của Liverpool

Nhà báo David Ornstein cho biết Liverpool đã ra giá 50 triệu bảng cho tiền đạo cánh Yakuba Minteh của Brighton nhưng bị từ chối. Đây là thông tin rất đáng chú ý bởi Liverpool được cho là đang đàm phán với PSG để mua cả Bradley Barcola & Ibrahim Mbaye, nhưng việc họ ra giá cho Minteh, người ghi chỉ 3 bàn mùa trước, có mùi “mua sắm hoảng loạn” và đặt dấu hỏi về chuyện thương thảo của Liverpool cho 2 cầu thủ PSG.