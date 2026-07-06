Thủ môn Tây Ban Nha trước đại chiến Bồ Đào Nha: "Ronaldo không còn như 6-7 năm trước"

Người gác đền của "La Roja" khẳng định CR7 không còn ở thời kỳ đỉnh cao như thời khoác áo Real Madrid, song vẫn là sát thủ đáng sợ nhất trong vòng cấm.

Thủ môn Unai Simon đánh gia cao Ronaldo

Trước màn so tài giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026, thủ môn Unai Simón đã trở thành tâm điểm trong buổi họp báo khi chia sẻ thẳng thắn về Cristiano Ronaldo.

Thủ môn Simon (bên trái) dành sự tôn trọng lớn cho Ronaldo

Đây sẽ là màn tái đấu của trận chung kết UEFA Nations League 2025, nơi Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2. Vì thế, đội tuyển “xứ sở Bò tót” hiểu rõ họ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn như thế nào.

Khi được hỏi liệu Tây Ban Nha có kế hoạch đặc biệt để khóa chặt Ronaldo hay không, thủ môn Simon đáp: "Cristiano không còn là Cristiano của 6-7 năm trước, thời còn khoác áo Real Madrid và ở đỉnh cao phong độ. Nhưng chúng tôi phải cố gắng giữ anh ấy càng xa vòng cấm càng tốt".

Thủ môn số một của Tây Ban Nha nhắc lại bài học từ trận chung kết Nations League: "Ở trận chung kết Nations League, chỉ cần một quả bóng xuất hiện trong vòng cấm là anh ấy đã ghi bàn. Ronaldo sở hữu bản năng săn bàn đáng ngưỡng mộ, điều mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có. Chúng tôi phải kiểm soát bóng thật tốt để anh ấy không có nhiều cơ hội tiếp cận khu vực cấm địa”.

Kinh nghiệm của CR7 vẫn là vũ khí đáng sợ nhất

Dù thừa nhận tuổi tác đã ảnh hưởng đến Ronaldo, Unai Simon cho rằng điều khiến siêu sao người Bồ Đào Nha khác biệt vẫn là khả năng đọc tình huống và chọn vị trí.

Ronaldo vẫn rất đáng sợ khi ở trong vòng cấm đối thủ

Theo thủ môn Simon, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp Ronaldo luôn biết mình cần làm gì trong từng khoảnh khắc: "Trong vòng cấm, anh ấy luôn tự biết cách tạo khoảng trống cho mình để đón bóng. Thật khó để kiểm soát một cầu thủ như vậy.

Với kinh nghiệm của mình, anh ấy hiểu trận đấu một cách tuyệt vời. Chỉ cần xuất hiện trong vòng cấm là Ronaldo có thể tạo ra khác biệt. Anh ấy thích đứng gần chấm phạt đền, thích di chuyển vào những khoảng trống ở cự ly gần và đọc tình huống cực kỳ xuất sắc. Vì thế, điều quan trọng nhất là phải giữ anh ấy tránh xa khu vực nguy hiểm”.

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Không chỉ đánh giá cao Ronaldo, Unai Simon còn tin rằng Bồ Đào Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Martinez vẫn sẽ giữ nguyên phong cách từng giúp họ vô địch Nations League.

"HLV của họ vẫn vậy, lực lượng cũng gần như không thay đổi. Tôi nghĩ cách tiếp cận trận đấu sẽ rất giống lần gặp trước”, thủ môn Simon chia sẻ.

Bồ Đào Nha từng đánh bại Tây Ban Nha ở chung kết Nations League 2025

Thủ thành 29 tuổi nhớ lại những khó khăn mà Tây Ban Nha từng gặp phải: "Khi đó, chúng tôi không triển khai được lối chơi như mong muốn vì sức ép rất lớn từ đối phương. Toàn đội đã chơi chưa đủ chính xác. Nếu khắc phục được những điểm đó, tôi tin chúng tôi sẽ có cơ hội. Quan trọng nhất vẫn là giữ sạch lưới. Tôi nghĩ trận đấu sắp tới sẽ diễn ra rất giống trận chung kết Nations League".

Dẫu vậy, Simon tin Tây Ban Nha đủ khả năng giành vé vào tứ kết nếu chơi đúng phong độ: "Toàn đội phải tập trung hoàn toàn vào lối chơi của mình. Tây Ban Nha vừa trải qua nhiều trận đấu tốt, nhưng cũng không quên rằng Bồ Đào Nha từng đánh bại chúng tôi ở chung kết Nations League

"Chúng tôi phải chơi một trận đấu xuất sắc, dành sự tôn trọng tối đa cho đối thủ và cố gắng trở lại là đội tuyển Tây Ban Nha đã thể hiện ở EURO 2024. Nếu phải dừng bước, thì đó phải là vì đối phương chơi hay hơn, chứ không phải vì chúng tôi không đạt đúng đẳng cấp của mình".