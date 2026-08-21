Choáng váng Tottenham trả 99 triệu euro mua dự bị của Man City: Nghi vấn thông đồng để "chơi xỏ" CLB Đức

Mức giá khó tin

Báo chí Brazil mới đây đã gây choáng váng khi cho biết Tottenham đạt được thỏa thuận với Man City để chiêu mộ tiền đạo cánh Savinho. Yếu tố choáng váng nằm ở chỗ, mức giá cho cầu thủ này là tận 99 triệu euro, bao gồm 93,3 triệu euro trả ngay và 5,7 triệu euro phụ phí.

Savinho sẽ được Tottenham mua với giá 99 triệu euro

Đây sẽ là vụ bán cầu thủ đắt nhất trong lịch sử Man City và rất nhiều người đang thắc mắc. Savinho đã thể hiện không được nhiều tại Etihad, anh có một số giai đoạn chơi tốt và cách chơi của anh được đánh giá ăn ý với Erling Haaland, nhưng nhìn chung cầu thủ này không bao giờ nắm được suất đá chính.

Trong bối cảnh Savinho còn hợp đồng với Man City tới tận 2031 (gia hạn mới chưa đầy 1 năm trước), đây được xem là lý do vì sao Man City đòi giá đắt cho cầu thủ này đến vậy. Kết hợp với đó là sự quan tâm của Tottenham khi HLV Roberto De Zerbi được cho là đánh giá rất cao tài năng của anh này.

Tuy nhiên vẫn có những uẩn khúc khiến mức giá kia thực sự khó tin. Nếu Savinho đá không tốt và Man City thực sự muốn đẩy anh đi, vì sao họ lại có sức nặng thương lượng để đòi tới tận 99 triệu euro? Và vì sao Tottenham lại đồng ý trả con số lớn đến vậy, nếu họ là đội duy nhất theo đuổi cầu thủ này?

"Chơi khăm" Frankfurt

Một tình tiết đáng chú ý là bên cạnh Savinho, Tottenham cũng đang săn đón Omar Marmoush và Man City có vẻ cũng đã đồng ý bán. Marmoush là cầu thủ Man City muốn đẩy đi nhất bởi anh này không thể tranh vị trí đá chính của Erling Haaland, và Enzo Maresca có vẻ cũng sẽ không dùng sơ đồ nào hợp cầu thủ này, nhưng Marmoush vẫn đút túi tận 300.000 bảng/tuần.

Marmoush được cho là cũng sẽ chuyển sang Tottenham, nhưng với mức phí thấp hơn nhiều so với Savinho

Đã có một giả thuyết xuất hiện liên quan đến việc vì sao Savinho giá đắt đến vậy, đó là Tottenham đang tìm cách giúp Man City giảm bớt tiền “hoa hồng” trả cho Frankfurt. Khi Marmoush được Man City mua, giữa hai bên có điều khoản rằng Frankfurt sẽ được hưởng một tỷ lệ% mức phí cho lần tiếp theo Marmoush bị bán, tức Man City bán Marmoush được bao nhiêu thì phải trích “hoa hồng” cho Frankfurt.

Các nguồn tin cho biết tổng mức phí cho cả Savinho và Marmoush sẽ là 151 triệu euro, tức Tottenham trả cho Man City khoảng 52 triệu euro với riêng Marmoush. Một phần của con số 52 triệu này tất nhiên sẽ phải được trích ra để trả Frankfurt, nhưng nếu không có sự thông đồng giữa 2 CLB Premier League thì Man City sẽ phải trả nhiều hơn.

Chuyện này đã có tiền lệ: Tottenham mua Dejan Kulusevski và Rodrigo Bentancur từ Juventus cách đây 4 năm và Tottenham đã cố ý đặt mức giá của Bentancur chỉ ở mức 19 triệu euro cộng thêm 6 triệu euro phụ phí, bởi Juventus phải trả cho Boca Juniors 30% “hoa hồng” của vụ chuyển nhượng theo thỏa thuận khi Bentancur được Boca bán sang Juventus năm 2017.