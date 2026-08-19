Nóng MU sắp hoàn tất thương vụ Baleba: Carrick có thêm lựa chọn tuyến giữa

🏟️ MU áp sát Baleba, đàm phán diễn ra tích cực

Man Utd và Brighton & Hove Albion đang tiến gần tới một thỏa thuận dành cho tiền vệ Carlos Baleba. MU đã đưa ra đề nghị khoảng 60 triệu bảng (70 triệu euro, 81 triệu USD), kèm 5 triệu bảng phụ phí. Dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn số tiền Brighton mong muốn để bán tuyển thủ Cameroon.

Carlos Baleba đang tiến gần ngày gia nhập Man Utd

Các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tích cực khi tất cả các bên đều hướng tới việc tìm kiếm thỏa thuận để Baleba chuyển đến Old Trafford.

Tiền vệ 22 tuổi hiện đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương dây chằng mắt cá chân. Tuy nhiên, vấn đề này không được đánh giá nghiêm trọng và dự kiến không khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Hàng tiền vệ là vị trí được "Quỷ đỏ" đặc biệt chú trọng trên thị trường chuyển nhượng hè này. Youri Tielemans và Andrey Santos đã lần lượt gia nhập từ Aston Villa và Chelsea.

MU cũng từng đạt thỏa thuận với Atalanta về tiền vệ Ederson nhưng sau đó rút lui vì những lo ngại liên quan đến chấn thương đầu gối của tuyển thủ Brazil. "Quỷ đỏ" trước đó cũng quan tâm Elliot Anderson, nhưng tuyển thủ Anh quyết định chuyển sang đối thủ cùng thành phố Man City.

Nếu thương vụ Baleba hoàn tất, anh sẽ cùng Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes trở thành những lựa chọn ở đội một của HLV Michael Carrick.

Manuel Ugarte hiện phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối gặp phải trong thời gian cùng Uruguay dự World Cup. Mason Mount cũng bỏ lỡ 2 trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải.

💷 Baleba từng khiến MU phải trả giá hơn 100 triệu bảng

Baleba gia nhập Brighton từ Lille vào mùa hè năm 2023 và đã có 112 lần ra sân cho đội bóng miền nam nước Anh. Mùa trước, anh thi đấu tổng cộng 35 trận, nhưng bỏ lỡ một số trận do tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Ngôi sao người Cameroon được kỳ vọng tăng thêm sức mạnh cho tuyến giữa "Quỷ đỏ"

Sau khi Man Utd dành nhiều công sức tìm hiểu khả năng chiêu mộ Baleba vào mùa hè năm ngoái, tiền vệ Cameroon đã trải qua một mùa giải khó khăn tại Brighton.

Tuy nhiên, theo The Athletic hồi tháng 4 cho rằng việc MU chiêu mộ Baleba vẫn hoàn toàn có khả năng xảy ra nhờ những màn trình diễn ấn tượng của anh trong 2 mùa giải đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cũng như các chỉ số chuyên môn.

"Quỷ đỏ" cũng theo dõi Carlos Baleba khi thi đấu cho Cameroon tại Cúp bóng đá châu Phi cùng Bryan Mbeumo. Tiền vệ 22 tuổi được đánh giá có một giải đấu tích cực sau 5 trận.

MU đánh giá các chỉ số của Baleba phù hợp với đội hình, đặc biệt ở khả năng bao quát sân, giành lại quyền kiểm soát bóng và chuyền bóng. Việc thuận chân trái cũng giúp anh có thể trở thành phương án dự phòng ở vị trí hậu vệ trái.

Mùa trước, Baleba bị thay ra trong 15 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 4 lần anh rời sân ngay sau hiệp một. Việc "Quỷ đỏ" theo đuổi Carlos Baleba từ mùa hè năm ngoái được cho là đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ của tiền vệ này tại Brighton. Bên cạnh đó, anh cũng gặp một số vấn đề chấn thương nhẹ.

Khi thi đấu cho Cameroon, Carlos Baleba dần lấy lại sự tự tin. Ban huấn luyện Brighton cũng luôn ủng hộ anh trong suốt thời gian này.