Biến căng dàn sao Uruguay “đảo chính” trước trận Tây Ban Nha, lật ghế HLV Bielsa?

Nhóm công thần phản đối Bielsa

Uruguay đang bước vào trận "chung kết" bảng H với Tây Ban Nha (7h ngày 27/6 - giờ Hà Nội), và bản thân HLV Marcelo Bielsa cũng chịu áp lực cực lớn. Tuy nhiên, thay vì có sự chuẩn bị thuận lợi, bầu không khí trong phòng thay đồ của đội tuyển Nam Mỹ lại trở nên căng thẳng.

Các cầu thủ Uruguay phản đối chiến thuật của HLV Bielsa

Theo tờ El Espectador của Uruguay, trong những giờ qua đã xuất hiện hàng loạt bất đồng giữa chiến lược gia Marcelo Bielsa và một nhóm cầu thủ giàu ảnh hưởng. Bộ tứ Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Federico Valverde đã chủ động đề nghị gặp riêng Bielsa để bày tỏ sự không hài lòng với cách ông chỉ đạo đội bóng cũng như kế hoạch chiến thuật cho màn chạm trán Tây Ban Nha.

Phản đối giáo án nặng, muốn chơi phòng ngự phản công

Nguồn tin cho biết, nhóm cầu thủ trên phàn nàn về cường độ tập luyện quá cao của Bielsa, cho rằng điều đó khiến một số đồng đội gặp chấn thương ngay trước trận đấu quan trọng.

Uruguay thi đấu không tốt ở các trận đã qua

Không chỉ vậy, họ còn bất đồng về cách tiếp cận trận đấu. Các trụ cột của Uruguay mong muốn đội bóng thi đấu với đội hình thấp, ưu tiên phòng ngự chặt chẽ rồi tận dụng những pha phản công nhanh để đối phó với tập thể do HLV Luis de la Fuente dẫn dắt.

Đây là quan điểm trái ngược với triết lý bóng đá tấn công quyết liệt mà Bielsa luôn theo đuổi trong suốt sự nghiệp cầm quân.

Bielsa phản pháo, phòng thay đồ thêm căng thẳng

Trước tình hình leo thang, Bielsa đã triệu tập cuộc họp với toàn đội để giải quyết những khúc mắc. Theo El Espectador, nhà cầm quân 70 tuổi không chỉ bảo vệ quan điểm chiến thuật của mình mà còn thẳng thắn chỉ trích một số cầu thủ từng muốn ông rời ghế HLV trưởng sau khi không tiếp tục triệu tập Luis Suarez và Martín Caceres Nandez.

ĐT Uruguay sinh biến trước trận gặp ĐT Tây Ban Nha

Bielsa nhấn mạnh rằng Uruguay cần chơi với Tây Ban Nha như "soi gương", tức đáp trả đối thủ bằng chính lối chơi chủ động thay vì lùi sâu phòng ngự. Ông cũng khẳng định những cầu thủ đang gặp vấn đề về thể trạng nhưng vẫn cùng đội tuyển dự World Cup mới là những người dành cho ông sự ủng hộ lớn nhất.

Những bất đồng xuất hiện ngay trước trận cầu sinh tử khiến Uruguay bước vào cuộc đối đầu với Tây Ban Nha trong bầu không khí đầy bất ổn, tạo thêm áp lực cho Bielsa cũng như các học trò ở thời điểm quan trọng nhất của chiến dịch World Cup.

Ở bảng H, Tây Ban Nha đang dẫn đầu với 4 điểm. Uruguay và Cape Verde xếp sau với cùng 2 điểm và cùng hiệu số 0 nhưng Uruguay có số bàn thắng nhiều hơn (3 so với 2). Xếp cuối bảng là Saudi Arabia với 1 điểm. Cả 4 đội ở bảng này đều còn cơ hội đoạt vé đi tiếp. Vấn đề ở chỗ, trong khi Uruguay đối đầu Tây Ban Nha, thì Cape Verde và Saudi Arabia sẽ tranh vé ở cặp đấu còn lại.

Bảng xếp hạng bảng H trước lượt đấu cuối