Hàng công MU không có "cỗ máy ghi bàn" nhưng sức công phá đáng nể

“Hỏa lực” tiền đạo cánh

Từ một vấn đề đáng lo ngại vào tháng 5/2025 đến trạng thái “cũng không tệ” hồi đầu mùa hè năm nay, sự phong phú về lựa chọn ở hai cánh của MU đã trải qua một năm đầy biến động. Vẫn chưa có một cầu thủ nào thực sự nổi bật ở đẳng cấp thế giới, nhưng MU sở hữu một số cái tên có khả năng ghi hơn 10 bàn mỗi mùa, bên cạnh khả năng sáng tạo, triển vọng và tiềm năng phát triển.

Cunha và Mbeumo là bộ đôi chủ lực trên hàng công MU

“Quỷ đỏ” đã trải qua một giai đoạn kỳ lạ về mặt chiến thuật cũng như tổng thể dưới thời HLV Ruben Amorim. Trong thời gian đó, hai sản phẩm của học viện rời Old Trafford và được thay thế bằng hai cầu thủ rất chất lượng là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Hai cầu thủ này được chiêu mộ để đảm nhiệm một vai trò cụ thể trong hệ thống của Amorim, nhưng có lúc kế hoạch phát huy hiệu quả, có lúc lại trở nên kỳ quặc hoặc đơn giản là không hiệu quả.

Khi Carrick tiếp quản, cả Cunha lẫn Mbeumo đều ghi dấu ấn đậm nét. Vì vậy, Patrick Dorgu dường như sẽ một lần nữa trở thành phương án dự phòng bên cánh trái, trong khi Amad nhiều khả năng sẽ chơi bên phải khi Mbeumo không thi đấu.

Rashford, người từng bị Amorim loại khỏi đội hình, giờ đây lại trở về MU sau quãng thời gian cho mượn khá thành công tại Barcelona. Carrick đã khẳng định rằng Rashford một lần nữa là người của MU, và các CĐV sẽ chờ xem anh thể hiện như thế nào trong thời gian tới. Điều quan trọng là dù Rashford được xem là lựa chọn đá chính hay phương án xoay tua, “Quỷ đỏ” vẫn có một cầu thủ vừa có khả năng sáng tạo vừa khao khát ghi bàn để tạo ra sự cạnh tranh.

Rashford có cơ hội làm lại sự nghiệp tại MU dưới thời Carrick

Phía sau những lựa chọn được xem là hàng đầu còn có tài năng trẻ Shea Lacey, người không có nhiều thời gian thi đấu dưới thời Darren Fletcher và Carrick nhưng cho thấy nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng tung ra những cú sút từ xa. Ngoài ra còn có Tynan Thompson, người từng thuộc học viện Tottenham và đã chơi khá ổn trong trận gặp Leeds United hôm 13/8.

Chiều sâu vị trí tiền đạo cắm

Benjamin Sesko hiện được xem là “số 9” đích thực của MU. Màn trình diễn khi vào sân từ ghế dự bị dưới thời Carrick cho thấy chính xác điều người hâm mộ MU mong đợi: một tiền đạo giàu sức mạnh, có khả năng đón những quả tạt, dứt điểm trong không gian và thời gian hạn chế, đồng thời ghi bàn dưới áp lực trong những trận đấu chặt chẽ.

Điều đó không có gì phải tranh luận, Sesko đã làm được như vậy cho MU. Tuy nhiên, việc vào sân từ ghế dự bị là yếu tố quan trọng trong nhiều trận đấu đó. Sesko mang đến sự thay đổi mà hàng công MU cần ở những thời điểm ấy, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng được thể hiện khi anh có cơ hội đá chính. Bốn trong số 11 bàn thắng của Sesko tại Premier League đến từ những lần vào sân thay người, trong khi 7 bàn được anh ghi trong hiệp hai.

Chín trong số 11 bàn thắng của Sesko ở mùa giải trước được ghi trong nửa sau, dưới sự dẫn dắt của Carrick

Điều này không làm giảm giá trị của Sesko khi đá chính, mà ngược lại cho thấy anh có lẽ phù hợp nhất với một số trạng thái trận đấu nhất định. Và đó là điều tích cực đối với một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng đóng góp trên hàng công.

Một trong những quyết định đầu tiên của Carrick là đưa Mbeumo lên đá tiền đạo cắm, và ngay lập tức những phẩm chất của một trung phong đã được thể hiện. Anh ghi bàn ở 3 trong 4 trận đầu tiên dưới thời Carrick và ghi thêm một vài bàn nữa vào cuối mùa khi chơi ở vị trí tương tự. Số bàn thắng của Mbeumo được chia đều giữa vai trò tiền đạo cánh và trung phong, nhưng anh tiếp tục được sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm trong giai đoạn tiền mùa giải khi Sesko hồi phục chấn thương.

Phía sau bộ đôi này, CLB còn có Joshua Zirkzee, người có thể được đem cho mượn hoặc không, cùng Rashford và Cunha. Hai cầu thủ sau có thể đảm nhiệm vai trò ghi bàn hoặc kiến tạo ở khu vực trung tâm. Cunha từng chơi ở vị trí này tại World Cup, với cả những màn trình diễn tích cực lẫn tiêu cực trong màu áo Brazil, trong khi Rashford đã thi đấu ở cả ba vị trí trên hàng công trong suốt sự nghiệp ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia.

Hàng công MU nhìn chung tương đối ổn

Có thể MU không sở hữu một “cỗ máy ghi bàn” đích thực được xác định rõ ràng trong đội hình, nhưng họ có một số cầu thủ đủ khả năng đóng góp bàn thắng. Trong bối cảnh Premier League hiện nay, đó là điều đáng có.

Sự linh hoạt về chiến thuật qua từng tuần là rất quan trọng, và khả năng dựa vào nhiều nguồn cung bàn thắng khác nhau là một phần lý do các nhà vô địch trong quá khứ gần đây có thể vượt qua phần còn lại của giải đấu.

Tuy nhiên, những đội bóng đó không chỉ sở hữu nhiều cầu thủ ghi bàn, mà còn có nhiều cầu thủ ghi từ 10 bàn trở lên, thậm chí 20 bàn trở lên trong một mùa giải. Và đó có lẽ là điểm MU còn thiếu.

Tính đến hiện tại, MU chỉ có một cầu thủ từng chạm mốc 30 bàn trong một mùa giải, đó là Rashford ở mùa 2022/23. Mbeumo và Sesko đều vừa vượt mốc 20 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải trước khi gia nhập MU, nhưng cả hai đều không vượt quá nhiều so với con số đó trong màu áo MU mùa trước. Điều “Quỷ đỏ” có được là Mbeumo, Sesko và Cunha lần lượt bùng nổ ở những thời điểm khác nhau, qua đó cung cấp bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford.

“Quỷ đỏ” đã giữ lại những cầu thủ ghi bàn từ mùa trước, đồng thời sẽ có thêm sự trở lại của Rashford và Dorgu khỏe mạnh để lấp vào những vị trí cần thiết. Nếu Carrick một lần nữa có thể giúp MU tạo ra sức công phá từ nhiều hướng khác nhau, xét trên lý thuyết, họ có đủ những cầu thủ để biến điều đó thành hiện thực.