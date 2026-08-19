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Xabi Alonso muốn giúp Cole Palmer trở nên vĩ đại ở Chelsea, sau nỗi đau World Cup

Sự kiện: Premier League 2026-27 Chelsea Cole Palmer

Xabi Alonso đặt niềm tin lớn vào Cole Palmer và khẳng định Chelsea cần một phiên bản tốt nhất của tiền vệ người Anh để hướng tới một mùa giải thành công.

   

Alonso muốn xây dựng “một Cole vĩ đại”

Tân HLV Chelsea Xabi Alonso đã tiết lộ kế hoạch giúp Cole Palmer tìm lại phong độ và phát huy tối đa khả năng trong mùa giải 2026-27. Sau hai mùa giải đầu tiên nổi bật tại Stamford Bridge, tiền vệ 24 tuổi trải qua mùa 2025-26 không như kỳ vọng khi gặp vấn đề cả về phong độ lẫn thể lực.

Alonso muốn xây dựng “một Cole vĩ đại”

Alonso muốn xây dựng “một Cole vĩ đại”

Những khó khăn đó khiến Palmer không được triệu tập vào đội tuyển Anh tham dự World Cup. Đây là cú sốc lớn với cầu thủ từng ghi bàn cho “Tam Sư” trong trận chung kết Euro 2024.

Alonso hiểu rõ giá trị của Palmer và muốn tạo ra môi trường phù hợp để ngôi sao này tìm lại sự tự tin. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Nhưng Cole là một cầu thủ đặc biệt. Nếu muốn có một Chelsea vĩ đại, chúng ta cần có một Cole vĩ đại”.

Xabi Alonso hé lộ cách giúp Palmer tìm lại chính mình

Theo Alonso, Chelsea không thể chỉ chờ Palmer tự mình tạo ra khác biệt. Đội bóng cần xây dựng một hệ thống đủ chắc chắn để tiền vệ người Anh được sử dụng đúng thời điểm và đúng vị trí, qua đó phát huy những phẩm chất tốt nhất.

Xabi Alonso hé lộ cách giúp Palmer tìm lại chính mình

Xabi Alonso hé lộ cách giúp Palmer tìm lại chính mình

Alonso chia sẻ: “Và để làm được điều đó, chúng ta cần xây dựng một cấu trúc vững chắc và ổn định để tiếp cận anh ấy đúng lúc, đúng chỗ, và rồi anh ấy sẽ tạo nên sự khác biệt”.

Palmer cũng từng thừa nhận việc bị loại khỏi đội hình Anh dự World Cup khiến anh cảm thấy cần phải chứng minh bản thân. Trong giai đoạn khó khăn đó, anh nhận được sự động viên từ Alonso ngay khi thông tin về quyết định của HLV Thomas Tuchel được công bố.

Palmer sẵn sàng trở lại sau vấn đề thể lực

Trong những cuộc trò chuyện đầu tiên với Palmer, Alonso cho rằng mùa giải mới có thể trở thành bước ngoặt quan trọng đối với cả cầu thủ lẫn Chelsea. Ông muốn học trò thi đấu với sự tự tin và tận hưởng bóng đá thay vì chịu thêm áp lực.

Về phần mình, Palmer mới đây khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục sau vấn đề ở háng từng ảnh hưởng tới mùa giải trước. “Tôi cảm thấy khỏe rồi. Bảy tuần nghỉ hè rõ ràng đã giúp ích rất nhiều. Tôi sẵn sàng trở lại” ngôi sao Chelsea tuyên bố.

Sau chuyến làm khách đến Fulham hôm thứ ba, Chelsea sẽ tiếp đón Luton trong khuôn khổ vòng hai Carabao Cup vào thứ sáu, trước khi gặp Brighton vào Chủ nhật. Với lịch thi đấu bận rộn phía trước, đây sẽ là cơ hội để Palmer bắt đầu hành trình tìm lại phiên bản tốt nhất của chính mình.

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Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
Hàng công Chelsea có Pedro - Rogers - Palmer: Bóng bẩy nhưng chưa đủ sức nặng
Hàng công Chelsea có Pedro - Rogers - Palmer: Bóng bẩy nhưng chưa đủ sức nặng

Chelsea sẽ có một hàng công mới mang đậm phong cách Xabi Alonso, nhưng dấu hỏi sẽ nằm ở khả năng xuyên phá những "khối bê tông".

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2026 14:55 PM (GMT+7)
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