Raphinha gặp biến cố giữa World Cup: Nghi bị cha lừa tiền, vợ xinh lên tiếng

Raphinha bị cha phản bội?

Thông tin bắt nguồn từ phát biểu của cựu tuyển thủ Brazil Vampeta, thành viên đội bóng xứ Samba vô địch World Cup 2002. Trong lần xuất hiện trên podcast Red Cast, cựu tiền vệ này tiết lộ rằng Raphinha đã chia sẻ với các đồng đội ở đội tuyển Brazil về những khó khăn tài chính mà anh gặp phải. Và nguyên nhân được cho là xuất phát từ cha của anh, Rafael Belloli.

Raphinha đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió cả trong lẫn ngoài sân cỏ

Theo nhà báo nổi tiếng Brazil Leo Dias, Rafael Belloli bị cáo buộc đã chiếm giữ 80% thu nhập từ bản quyền hình ảnh và các hợp đồng thương mại của Raphinha trong vài năm qua. Ông được cho là đã không giải thích với con trai về cách thức ký kết các hợp đồng trong nhiều năm, khiến Raphinha tin rằng mình kiếm được nhiều tiền hơn thực tế.

Sự thật được phát hiện hoàn toàn tình cờ và theo cách đầy đau đớn. Gần đây, Raphinha cùng vợ quyết định mua một căn nhà tại Barcelona với giá 10 triệu euro. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giao dịch, các tổ chức tài chính được cho là đã thông báo rằng tình hình tài chính của Raphinha không như những gì anh kỳ vọng.

Raphinha, người chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào nói trên, được cho là đã lập tức chấm dứt mọi mối quan hệ hợp đồng và công việc với cha mình, người từng quản lý tài chính của anh trong một cơ cấu có liên hệ với Deco, hiện là Giám đốc thể thao của Barcelona. Hiện tại, các quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Raphinha đã được giao cho cha vợ anh, Alexandre Madeira, người có giấy phép chính thức của FIFA để đàm phán các hợp đồng quảng cáo.

Vampeta thậm chí còn nhận định những yếu tố này có thể khiến cầu thủ chạy cánh của Barcelona cân nhắc chuyển sang thi đấu tại Saudi Pro League với bản hợp đồng giàu giá trị.

Tuy nhiên, ngay trong chương trình, Vampeta cũng thừa nhận thông tin của mình chỉ dựa trên một “tin đồn” mà ông nghe được trong thời gian diễn ra World Cup, đồng thời trích dẫn các nguồn tin thân cận với giới chức Barcelona.

Gia đình Raphinha lên tiếng

Tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp Nam Mỹ và châu Âu, kéo theo làn sóng phản ứng dữ dội từ gia đình và những người thân cận với Raphinha. Trong chia sẻ được tờ Daily do Garotinho đăng tải, Natalia Belloli, vợ của Raphinha, cho biết cô không thể tin rằng mình lại phải công khai lên tiếng về những vấn đề riêng tư như vậy. Cô khẳng định những thông tin đang lan truyền hoàn toàn không phản ánh thực tế cuộc sống của gia đình tại Catalunya.

Raphinha cùng cô vợ Natalia Belloli và con trai của họ

“Thành thật mà nói, tôi thấy thật vô lý khi phải nói về tình hình tài chính của mình. Nếu chúng tôi chỉ kiếm được 10% số tiền mà Raphinha đang kiếm hiện nay, chúng tôi vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn”, Belloli chia sẻ.

Belloli cũng giải thích lý do cô giữ im lặng trong thời gian qua, cho rằng bản thân phải tìm sự cân bằng giữa việc bảo vệ danh tiếng của gia đình và giữ sự khiêm nhường. Cô lo ngại rằng nếu trực tiếp phản bác những tin đồn liên quan đến tài sản của mình, phát ngôn đó có thể bị người dùng mạng xã hội cũng như công chúng ở Brazil và Tây Ban Nha hiểu sai.

“Tôi không thấy có lý do gì để đăng điều đó lên mạng xã hội, bởi tôi hoàn toàn nhận thức được thực tế xã hội mà chúng ta đang sống. Nếu tôi đăng một thông điệp kiểu như: ‘Nhìn này, tôi không nghèo, tôi vẫn giàu’, mọi người sẽ cho rằng tôi thiếu tinh tế và thiếu đẳng cấp”, Belloli giải thích.

Tuy nhiên, việc câu chuyện tiếp tục lan rộng cuối cùng đã khiến Belloli phải lên tiếng: “Tôi nghĩ câu chuyện rồi sẽ lắng xuống, nhưng những tin đồn này giờ đã lan tới Tây Ban Nha và mọi người đều tin rằng chúng tôi đang gặp khó khăn về tài chính”.

Raphinha tập trung hồi phục chấn thương

Người lên tiếng bảo vệ Raphinha không chỉ có Natalia Belloli. Người anh em họ của cầu thủ này, Igor Padilha, cũng đã sử dụng mạng xã hội để trực tiếp đáp trả cựu tuyển thủ Brazil Vampeta. Padilha đưa ra lời cảnh báo cứng rắn dành cho nhà vô địch World Cup 2002: “Ông sẽ phải giải thích về những lời dối trá đó, bạn của tôi”.

Về phần mình, Raphinha vẫn giữ im lặng trước mọi đồn đoán khi tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương. Cựu cầu thủ Leeds United hiện đang điều trị chấn thương cơ gặp phải trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Haiti.

Sau khi gia đình chính thức lên tiếng, sự chú ý giờ đây trở lại sân cỏ, nơi đội tuyển Brazil đang hy vọng ngôi sao chạy cánh của họ có thể sớm lấy lại thể trạng tốt nhất để kịp trở lại ở giai đoạn knock-out của World Cup năm nay.